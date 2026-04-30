«Проклятие Крусибла» сработало снова! Уже 46 лет чемпионы не могут его обойти

В английском Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Матчи, проходившие в последние дни апреля, определили четырёх полуфиналистов турнира. Несмотря на то что многие звёзды посыпались ещё в 1/8 финала, встречи были очень интересными и интригующими.

И да – знаменитое «проклятие Крусибла» снова сработало!

Новая жертва

На всякий случай коротко напомним. Крусибл – это театр, где чемпионат мира по снукеру неизменно проходит с 1977 года. «Проклятие Крусибла» заключается в том, что ни один снукерист, завоевавший свой первый титул чемпиона мира, не может на следующий год защитить его.

С 1980 года, когда во втором раунде проиграл «свеженький» Терри Гриффитс, жертвами проклятия стали 20 чемпионов, включая таких легенд, как Стив Дэвис, Стивен Хендри и Ронни О’Салливан. В 2026-м участи 21-й жертвы пытался избежать первый китайский чемпион Чжао Синьтун. Не получилось.

В четвертьфинале Чжао встречался с Шоном Мёрфи, который в первом раунде еле унёс ноги от Фань Чжэнъи, а потом легко расправился с Сяо Годуном. Два чемпиона мира долго разогревались и вообще показывали снукер не самого высокого качества, а к перерыву подошли с равным счётом – 8:8. Но в третьей сессии Шон показал лучшую версию своей игры: были и точность, и серийность – и итоговый результат. 13:10 – победа Мёрфи.

Чжао не смог выиграть второй титул чемпиона мира вслед за первым, и другого шанса у него уже не будет. Крусибл ждёт следующего претендента!

Кто ещё вышел в полуфинал?

В полуфинале с Мёрфи сыграет Джон Хиггинс. Легенда показывает, что у него есть ещё порох в пороховницах даже после эмоционального камбэка в противостоянии с Ронни О’Салливаном. Джон смог остановить в четвертьфинале Нила Робертсона, который считался одним из фаворитов турнира.

В этом матче тоже всё решилось в концовке. Нил вёл 5:3 и 9:7, однако в третьей сессии показал снукер не лучшего качества. Хиггинс же был стабилен и победил – 13:10. Даже удивительно, как ему в 50 лет хватает сил – как эмоциональных, так и физических – вытягивать столь тяжёлые концовки. Робертсон же после поражения прощается не только с мечтой о втором титуле, но и с шансом вырваться на первое место в мировом рейтинге.

Классный матч выдали Марк Аллен и Барри Хокинс. Учитывая разреженность турнирной сетки, для обоих ЧМ-2026 – шанс всей жизни. И Марк, и Барри показали качественный снукер, была борьба, однако североирландец был чуть лучше. Он победил со счётом 13:11, имея в активе серии на 138 и 131 очко.

Ещё в одном четвертьфинале У Ицзэ уверенно обыграл Хоссейна Вафаея. Иранский снукерист в двух первых раундах прошёл соперников, превосходящих его по рейтингу, но когда-то эта серия должна была закончиться. У, как, кстати, и Аллен, вышел в полуфинал чемпионата мира впервые.