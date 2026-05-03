Никитин — легенда. Сдержал обещание и побил рекорд России в марафоне

Владимир Никитин – новый рекордсмен России в марафонском беге. В Казани он пробежал дистанцию 42,195 км за 2:08.09, побив предыдущее достижение Дмитрия Неделина на 45 секунд! Впервые российский спортсмен установил рекорд в марафоне на забеге в России.

Никитин после прошлогоднего дебюта в Казани в марафоне, когда он стал вторым вслед за Неделиным, сказал, что с результата можно смело снимать пару минут. И готовился именно к тому, чтобы 3 мая сокрушить национальное достижение Алексея Соколова 2007 года – 2:09.07.

Однако Дмитрий Неделин успел перехватить достижение. Он хотел бежать в Лондоне, где был установлен феноменальный мировой рекорд из двух часов, но не сложилось с визой. В итоге побежал в Дюссельдорфе. И пробежал великолепно – 2:08.54. Уже тогда многие шутили, что результат Дмитрия – всего на неделю, пока не стартовал Никитин.

На Владимира, конечно, это было дополнительное давление. Он сам об этом сказал перед стартом. Однако на результате в худшую сторону это давление точно не сказалось. Раскладка Никитина по дистанции была гроссмейстерской: он и первую половину пробежал быстрее, чем в прошлом году, а на второй выдал всё, что у него было в ногах.

В итоге 2:08.09 – практически на минуту быстрее, чем достижение Алексея Соколова, на 45 секунд быстрее, чем рекорд Дмитрия Неделина, и почти на две минуты быстрее, чем его же результат 2025 года. Получается, сдержал обещание. До этого рекордные секунды российские бегуны показывали исключительно за рубежом: Лондон, Прага, Дублин, Дюссельдорф.

Никитин же показал, что можно очень быстро бежать и в России. Совсем чуть-чуть не хватило ему, чтобы преодолеть барьер 2:08.00.

«Трасса была непростая: местами был ветер, были неудобные повороты, но всё это не критично. Сегодня случилось всё, чего я боялся за всю подготовку, марафонцы меня поймут. При этом я завершил гонку с улыбкой и хорошим настроением. Я порадовал тренера, порадовал команду — я самый счастливый.

О рекорде по ходу дистанции я не думал. Я знал свой график и понимал, что бегу по нужному времени, а на последних пяти километрах смог добавить и увеличить преимущество», — сказал Никитин после старта.

Теперь ему принадлежат рекорды России на шоссе на марафоне, на полумарафоне, на 10 и 15 км. Не говоря о рекордах на стадионной дорожке. Кстати, Никитин не только установил рекорд, но и стал 33-кратным чемпионом России.