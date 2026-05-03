«Мне ещё долго будет больно». Фатальная ошибка в полуфинале чемпионата мира

Такой драмы Крусибл ещё не видел! Полуфиналы чемпионата мира по снукеру подарили две невероятные развязки. В одном матче мы увидели впечатляющий камбэк Шона Мёрфи, но в другом произошло то, что перекрыло всё это. Марк Аллен допустил фатальную ошибку, которая стоила ему победы. Вот это накал страстей!

В первом полуфинале сошлись Шон Мёрфи и Джон Хиггинс. Битва двух экс-чемпионов мира, как и ожидалось, получилась напряжённой. Первые две сессии завершились ничьей – 4:4 и 8:8.

В третьей сессии, на первый взгляд, тоже ничего не поменялось. Игра по-прежнему оставалась равной, оба снукериста нащупали серийность. Вот только Хиггинс явно старался играть первым номером. Всё у него получалось чуточку лучше, чем у Мёрфи. И это сказалось на счёте – на перерыв Джон ушёл с преимуществом 13:11.

Заключительные фреймы прошли под диктовку Шона. Волшебник сделал два сенчури и нивелировал своё отставание – 13:13. И хотя Хиггинсу удалось снова повести из-за неточностей соперника (13:15), Мёрфи не сдался. Англичанин сделал сотню и полусотенный брейк, а также дожал шотландца в последних двух фреймах, где на нервах ошибки допускали оба игрока – 17:15.

«Мой удар по чёрному шару в конце фрейма был очень слабым. Я понимаю, что давление было велико, но, если посмотреть на финальную сессию, Шон бил изо всех сил и действительно старался. Я же немного растерялся к концу.

Мне не следовало бить по чёрному так. То, как я выполнил этот удар, настоящее преступление. Однако то, как Шон ударял по шарам в той последней сессии — лучше и быть не может. Это было невероятно, правда! Он играл как бог. Я разочарован, но что поделаешь?» — сказал Хиггинс в интервью TNT Sports.

Мёрфи же довольно спокойно отнёсся к своей победе, похвалив при этом соперника.

«После четырёх напряжённых сессий против Джона я чувствую себя измотанным. Он выдающийся игрок и замечательный человек. Если к 50 годам я смогу играть хотя бы вполовину так же хорошо, как он, то это будет настоящим успехом. Я понимал, что сегодня вечером мне необходимо сразу захватить инициативу. А когда счёт стал 15:13, пришлось снова собрать все силы. Казалось, что дело идёт к ничьей 16:16 и десайдеру.

Снова выйти в финал — это невероятное ощущение. Конечно, я стану волноваться. Матч получится очень тяжёлым, однако победа для меня будет значить очень многое. В 2005 году у меня не было опыта, хотя я был абсолютно уверен в себе. С годами у меня появились сомнения — и в себе, и в своей технике.

Я проделал огромную работу, чтобы вернуться на прежний уровень: искал свой ритм, работал над точностью и умением сохранять самообладание под давлением. Очень рад за себя и за всю свою команду. Я отчаянно стремлюсь попасть в клуб многократных чемпионов. Уже 21 год пытаюсь повторить тот успех 2005 года. Я сделаю всё возможное. Эти два дня станут самыми важными в моей жизни», – заявил Мёрфи WST.

Второй полуфинал, где сошлись Марк Аллен и У Ицзэ, вышел не менее драматичным. Первая сессия завершилась в пользу китайца – 6:2, но во второй игрок из Поднебесной «поплыл». Ицзэ удалось забрать лишь один фрейм, и на перерыв снукеристы ушли при равенстве – 7:7.

Вторая сессия запомнилась не только резкой сменой позиций, но и рекордом. 14-й фрейм снукеристы играли 100 минут и 19 секунд. Такой долгой партии в истории Крусибла ещё не было!

Хотя столь длинный фрейм легко объясним позицией на столе – почти все красные шары вместе с чёрным кучно оказались у одной из луз. Выбить что-либо оттуда было крайне сложно, дошло до того, что рефери предлагал переиграть весь фрейм, однако снукеристы отказались.

После такой второй сессии третья получилась спокойной – 11:11. Зато заключительная вышла жаркой. Долгое время игра была довольно ровной и напряжённой (14:14), хотя оба соперника допускали достаточное количество ошибок.

И всё-таки Аллену удалось уйти в отрыв (16:14), но дожать китайца ему никак не удавалось. В один момент у Марка была реальная возможность закончить матч: он вывел биток на удачную и простую позицию, чтобы закатить чёрный, однако неожиданно промахнулся. Эта ошибка явно будет сниться Аллену в страшных кошмарах ещё долго!

После Ицзэ спокойно закатил шар в лузу и перевёл игру в десайдер (16:16). А там уже У в нервном противостоянии одержал победу (17:16).

«Я чувствую, что до сих пор не оправился от волнения. Мне жаль Марка. Мне казалось, что я проигрываю матч, особенно второй чёрный шар в этом фрейме. Но я смог воспользоваться возможностью. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы выиграть чемпионат мира», – заявил Ицзэ после матча.

А вот у Аллена были совершенно иные эмоции.

«Я думаю, что У показал свой класс, продемонстрировал выдержку, несвойственную его возрасту. Он закатил несколько неудобных шаров, хорошо контролировал биток, и ему нужно отдать должное. Мне ещё долго будет больно от этого, но я думаю, что в финале оказался тот, кто действительно заслуживает победы. В свои 22 года он просто напоминает мне Хендри и Джадда в том же возрасте», – разочарованно признался Марк.

Кто же победит в финале?

Мёрфи сразится в финале чемпионата мира уже пятый раз в карьере. Лишь однажды ему удалось выиграть – в 2005 году. А вот в 2009, 2015 и 2021 годах, увы, Шона ждали неудачи.

Теперь у англичанина снова есть шанс войти в число снукеристов, которые побеждали на чемпионате мира больше одного раза. Если это случится, то Волшебник установит невероятный рекорд – у него будет самый большой промежуток между первым и вторым чемпионскими титулами (21 год). Пока это достижение принадлежит Джону Хиггинсу, который выигрывал трофеи ЧМ в 1998 и 2007 годах.

А вот для Изцэ всё в финале будет впервые. Он никогда не добирался до такой стадии, да и в целом всего лишь третий раз играет в основной части ЧМ. У – только третий китайский игрок, который вышел в финал ЧМ.

Ицзэ сейчас на взлёте, однако на стороне Мёрфи опыт и стабильность. Англичанин и китаец встречались между собой лишь дважды, причём оба раза – в этом сезоне. В одном матче победа осталась за Шоном, в другом – за У. А это значит, что битва за титул точно будет горячей.