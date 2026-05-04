«Были слёзы радости». Как российские синхронистки впервые победили с флагом и гимном

На Кубке мира в Китае наши «русалки» выиграли восемь медалей!

Итак, официально: сборная России по синхронному плаванию вернулась на мировую арену! Впервые с 2022 года наши синхронистки выступили на международных турнирах под флагом и гимном. На этапе Кубка мира в Китае российские спортсмены соревновались без нейтральных статусов и аббревиатуры AIN. Как же себя проявили наши синхронистки?

Битва с китаянками

Этап Кубка мира в Сиане (Китай) – последний проверочный старт для нашей сборной перед чемпионатом Европы, запланированным на конец июля. Здесь тренерский штаб планировал протестировать как основной состав, так и юниоров, чтобы подтянуть некоторых во взрослую команду.

За несколько недель до старта стало ясно, что на турнире в Китае россияне наконец-то выступят не в нейтральном статусе. Но столь радостная новость стала дополнительным стрессом для молодых спортсменок. Может, поэтому первый день Кубка мира в Сиане вышел не слишком щедрым на медали.

Обидно за юных Валерию Плеханову и Александру Завьялову, которые остановились в шаге от пьедестала в техническом соло. Но и без наград не обошлось: Кира Черезова и Валентина Герасимова вырвали серебро в техническом дуэте, а группа в технической программе стала второй. Интересно, что в обоих случаях россиянки проиграли только хозяйкам турнира – китаянкам, чьи оценки были значительно выше, чем у всех остальных.

Российские синхронистки на КМ в Китае Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Зато в следующие дни сборная России компенсировала стартовые неудачи. В произвольном дуэте наши «русалки» выиграли сразу две медали: Кира Черезова и Валентина Герасимова взяли золото, а Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина – серебро. Следом сборная России выиграла произвольную программу групп и акробатику, дважды оставив позади китаянок!

Но на этом медали не закончились – порадовали и дебютанты. Екатерина Штатнова стала третьей в произвольном соло, а Владимир Першин вместе с Ариной Тумкиной завоевали бронзу в произвольной программе микст-дуэтов.

Конечно, удалось не всё. Першин, например, занял восьмое место в мужском произвольном соло, и четвёртое – в техническом миксте с Ариной Тумкиной, а Валерия Плеханова в произвольном соло остановилась в шаге от медалей.

«Даже прослезились»

В итоге из Китая россияне увезли сразу восемь медалей: три золотые, три серебряные и две бронзовые. В общем зачёте наша команда заняла второе место – уступила лишь сборной Китая, у которой девять наград (5 – 3 – 1).

Но тут важно совершенно другое – российские спортсмены наконец-то выступали под своим флагом. Никаких нейтральных статусов и ограничений! И это однозначно помогло нашим синхронистам вновь почувствовать себя полноправными представителями мирового спорта.

«Несомненно, сегодняшний день принёс нам много радости, даже были слёзы радости у спортсменок, которые стояли на пьедестале, пели гимн. Это было настолько трогательно, настолько проникновенно! В такие моменты понимаешь, что ради этого и надо работать. Ну и, конечно же, эмоции переполняют. Да, наверное, стоит отметить, что в программах, в которых мы выиграли сегодня, не участвовала первая китайская команда, зато участвовали другие соперники. Конечно же, мы всё равно очень рады результату. И рады тому, что спортсменки от старта к старту прибавляют и показывают лучшие свои проходы. И надеемся, что также постепенно наберём свою лучшую форму к чемпионату Европы», – призналась главный тренер сборной Светлана Ромашина «Матч ТВ».

Счастье переполняло не только наставников, но и самих спортсменок.

«Это первая за долгое время наша победа под флагом, разумеется, это очень радостно для меня и для всей команды. Наконец-то было очень приятно стоять на пьедестале и слышать наш гимн. Мы всей командой, разумеется, пели. Несколько человек даже прослезились. Для нас это правда много значит. И мы рады, что наконец-то все ограничения сняты», – добавила Майя Дорошко.

Очень радостно, что россиянам вернули возможность выступать под флагом. Нет сомнений, что это позволит команде поднять боевой дух перед ЧЕ-2026.