Такого финала ЧМ по снукеру не было 24 года! Юный китаец одержал невероятную победу

Шон Мёрфи мог выиграть второй титул после 21-летней паузы. Но ему не хватило одного фрейма!

Китай – главная снукерная страна прямо сейчас! Уже второй год подряд чемпионом мира становится представитель Поднебесной. На этот раз титул в крайне драматичном финале забрал У Ицзэ. Юный снукерист с невероятным хладнокровием одержал победу над Шоном Мёрфи в десайдере!

Напряжённый финал

Вряд ли кто-то ожидал, что финал чемпионата мира будет таким. И Мёрфи, и Ицзэ не были явными фаворитами, но пробились в решающий матч. По ходу турнира Шон одолел Фань Чжэнъи (10:9), Сяо Годуна (13:3), Чжао Синьтуна (13:10) и Джона Хиггинса (17:15). У же справился с Лэй Пэйфанем (10:2), Марком Селби (13:11), Хоссейном Вафаеем (13:8) и Марком Алленом (17:16).

В финале сначала инициатива была на стороне китайца. Ицзэ довольно бодро выглядел в первых двух сессиях – 10:7. Мёрфи всё никак не удавалось нащупать игру, и казалось, что до конца матча преимущество так и будет на стороне У.

Однако второй день изменил всё. На старте третьей сессии Шон включился, а вот Ицзэ «поплыл». Китайскому снукеристу никак не удавалось реализовать свои коронные длинные удары. Лишь под конец У смог собраться и показать свои умения. Как итог – 13:12 в пользу спортсмена из Поднебесной.

Такая неровная игра создавала интригу – было ясно, последняя сессия получится очень напряжённой. Так и вышло. Оба снукериста действовали в атакующем стиле, поэтому фреймы проходили стремительно – минут за 15-20. При этом Мёрфи и Ицзэ в таком высоком темпе делали как полусотенные брейки, так и сенчури! Конечно, рискованный стиль сказывался на качестве игры: периодически Шон и У допускали несвойственные им ошибки.

Тем не менее матч был крайне нервным. Никто из соперников не собирался уступать, оттого никому толком не удавалось уйти в отрыв. Дело быстро дошло до десайдера – 17:17. Впервые с 2002 года судьба титула решалась в заключительном фрейме.

«Я говорил, что он станет чемпионом мира»

Первым к столу в последней партии подошёл Мёрфи. Он начал серию, но на восьми очках её закончил. Дальше настала очередь Ицзэ – он с ходу справился с непростым красным, отправив его в среднюю лузу, а после уверенно закатывал один шар за другим. Хладнокровие и отсутствие ошибок в решающий момент позволили У сделать брейк в 85 очков и одержать победу – 18:17.

Сразу после окончания матча У поблагодарил за поддержку своих родителей.

«Мои родители — настоящие герои. С тех пор как я решил бросить школу, мой отец был рядом со мной. Моя мама тоже многое пережила за эти годы. Они — источник моей силы. Я их очень люблю. Как у меня получилось выиграть? Думаю, дело было в вере. Я давно к этому стремился.

Сразу после окончания матча я был озадачен. Я подумал, что меня освистывают. Но потом мне объяснили, что зрители кричат моё имя и поддерживают аплодисментами. Не могу выразить словами, насколько я вам благодарен».

Мёрфи, проигравший свой четвёртый финал ЧМ, тепло высказался о сопернике.

«Я хотел бы первым поздравить У Ицзэ, его семью и всех, кто его окружал, с тем, что он стал чемпионом мира. Ненавижу быть правым, но ещё в начале сезона после нашего матча в Китае, в котором мне каким-то образом удалось победить, я сказал, что он однажды станет чемпионом мира. Очень жаль, что это случилось сегодня! Я сделал всё, что мог», – резюмировал Шон.

Ицзэ не только забрал титул, £ 500 тыс. и поднялся на четвёртое место в рейтинге, но и стал обладателем нескольких крутых достижений:

У Ицзэ – второй представитель Китая, выигравший чемпионат мира. Годом ранее это удалось Чжао Синьтуну;

также он второй самый молодой победитель ЧМ. 22-летний китаец уступил только Стивену Хендри, который выиграл ЧМ-1990 в 21 год.

К тому же Ицзэ продлил крутую серию из новичков-чемпионов. С 2023 года в Крусибле побеждает тот, у кого ни разу не было титулов ЧМ. Даже интересно, продолжится ли эта серия в следующем году. Ждём с нетерпением!