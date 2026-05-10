Шахматный чемпион впервые сыграл с претендентом. Кто сильнее — Гукеш или Синдаров?

Участники матча за мировую корону — 2026 трижды встретились за доской на турнире в Польше. Проводим разбор партий и размышляем.

В начале мая в Варшаве (Польша) проходил представительный этап шахматной серии Grand Chess Tour – лучшие спортсмены мира (кроме Магнуса Карлсена, который предпочёл выступить в другом турнире) сражались в рапид и блиц. Это соревнование было интересно тем, что здесь лицом к лицу сошлись соперники по предстоящему матчу за мировую корону: чемпион мира Доммараджу Гукеш (Индия) и претендент Жавохир Синдаров (Узбекистан).

Кто из них оказался сильнее в очной схватке? Сейчас всё расскажем!

После турнира претендентов на Кипре, в котором Синдаров уверенно и с большим отрывом от всех титулованных соперников победил, горячие головы единодушно заявили, что узбекский гроссмейстер легко обыграет Гукеша и станет новым, 19-м в истории королём шахматного мира. Однако более осторожные эксперты предрекли упорную борьбу и посоветовали подождать, посмотреть – в какой форме к концу осени подойдут оба соперника.

В плане выявления тенденций в текущей форме чемпиона и претендента турнир в столице Польши выглядел идеальной проверкой, хоть и проводился не с классическим контролем. На старт, помимо главных героев прогнозов, вышли Фабиано Каруана, Уэсли Со, Ханс Ниманн (все – США), Алиреза Фируджа (Франция) и другие звёзды, участники турниров претендентов и победители крупных турниров разных лет. Игрокам предстояло провести круговое соревнование в рапид (тут очки удваивались) и два круга в блиц, а итоговый победитель определялся по общей сумме набранных баллов.

Надо отметить, что и чемпиону, и претенденту пришлось непросто – их конкуренты действовали с большим напором, да и признанных мастеров именно скоростной игры было достаточно. В быстрых шахматах вперёд вышел Ниманн, а Гукеш и Синдаров располагались в середине таблицы. Однако интереснее другое: в личной встрече чемпиону мира чуть ли не впервые удалось обыграть своего соперника, ведь в прошлых поединках Доммараджу и Жавохира удача дважды сопутствовала Синдарову! Психологически очень важная победа!

В сложной позиции Синдаров переоценил свои атакующие возможности, некорректно пожертвовал фигуру, а Гукеш чётко защитился, отбил натиск белых и довёл партию до победы.

Grand Chess Tour — 2026. Варшава. Рапид, 5-й тур

Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Доммараджу Гукеш (Индия)

В блице Синдаров выглядел ещё менее убедительно – то ли узбекскому гроссмейстеру по сравнению с кипрским триумфом не хватало времени на раздумья, то ли у него действительно наступил спад после изматывающей претендентской гонки. После первого круга в блице Жавохир улетел аж на предпоследнее место! Но небольшим утешением для него стал реванш в битве с Гукешем – тут Синдаров показал, что он готов психологически к любым испытаниям и не расклеивается, даже если не всё идёт по плану. На этот раз Жавохир действовал солиднее, а в решающий момент грубо ошибся его соперник.

Grand Chess Tour — 2026. Варшава. Блиц, 8-й тур

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Доммараджу Гукеш (Индия)

После первого круга блица Ниманн сохранял лидерство (16,5 очка), на пол-очка отставал Уэсли Со, за ними следовали Фабиано Каруана и Владимир Федосеев (бывший петербуржец теперь представляет Словакию). Доммараджу Гукеш шёл пятым, а дела Жавохира Синдарова заставляли желать лучшего.

Но во втором круге блица Синдаров, наконец, заиграл на полную катушку – проиграл лишь одну партию, одолел Фируджу, хозяина поля Радослава Войташека и вновь пробил Гукеша, на этот раз чёрными фигурами. В третьей уже по счёту партии против будущего соперника чемпион мира опять проиграл как-то бесславно, подобно встрече из первого круга блица – поотдавал одну за одной все свои пешки и сдался.

Grand Chess Tour — 2026. Варшава. Блиц, 17-й тур

Доммараджу Гукеш (Индия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Однако на самом финише Синдаров уступил Со, а Гукеш на волевых перекрутил Дуду и всё-таки обогнал своего главного соперника. Ханс Ниманн выиграл турнир, на втором месте оказался Фабиано Каруана, на третьем – Уэсли Со, Гукеш финишировал шестым из 10 участников, а Синдаров – седьмым.

Можно констатировать, что оба соперника в Варшаве были далеки от своей лучшей игры, однако Гукеш явно начал путь из кризиса обратно к вершинам. Надо помнить, что матч пройдёт с классическим контролем, но налицо тот факт, что в целом с Синдаровым, несмотря на победу в рапиде, чемпиону мира пока играть тяжеловато.

Наверняка индийские болельщики с воодушевлением восприняли итоги польского турнира. Они дарят им надежду на возвращение могучей силы их чемпиона, однако в целом Синдаров пока выглядит фаворитом предстоящего матча.

