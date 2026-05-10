«Зенит» крушит, а ЦСКА выживает в меньшинстве. Итоги полуфиналов ЧР по гандболу

Две знаковые серии, три красные карточки и 0 сомнений в том, кто же должен сыграть в финале Суперлиги-2025/2026.

Полуфиналы мужской гандбольной Суперлиги уложились в лаконичный сценарий: ни одной третьей игры и ни одного поражения будущих финалистов в основное время. «Зенит» и ЦСКА попросту смяли оппонентов. Итог – повторение прошлогоднего финала двух столиц. Разбираемся, как именно москвичи и петербуржцы превратили полуфиналы в собственный бенефис.

«Зенит» — «Чеховские медведи» — 2:0

Главная интрига этой пары погибла примерно на пятой минуте первого матча в Чехове. В прямом смысле, ведь «Зенит» слишком быстро дал понять, что никакой интриги не планируется.

В гостях петербуржцы выиграли 33:28. Счёт, который не отражает реального положения дел на паркете. «Мишки» бодро стартовали, даже вели в три мяча, но на создание этой иллюзии равной борьбы ушло столько сил, будто они пытались удержать штангу весом с автомобиль. А потом случился ключевой эпизод.

Перед самым перерывом судьи отменили гол гостей, назначив свободный бросок. Исполнять вышел линейный Вячеслав Бохан. Мяч пролетел сквозь чеховскую стенку с такой скоростью, что Павленко вообще не понял, как это случилось. Этот бросок стал психологической точкой невозврата: хозяева осознали, что их крепкий первый тайм никак не отразился на табло.

«Зенит» Фото: spbhandball.ru

Во втором тайме питерские разыгрывающие ставили в тупик защиту соперника с завидной методичностью. К середине второй половины отрыв вырос до «+6». Чеховцы совершили отчаянно красивый, но абсолютно бесполезный рывок, на который ушли последние физические и эмоциональные ресурсы.

Бохан к тому моменту успел схлопотать красную карточку и передал звание MVP вечера своему соотечественнику Евгению Никановичу. Семь бросков – семь голов. 100-процентная реализация в полуфинале.

Вторая игра в Петербурге превратилась в формальность с элементами шоу. 29:28 на табло, и только те, кто не смотрел матч, могли подумать, что была борьба. «Зенит» вёл в шесть мячей за четыре минуты до конца и просто выключил концентрацию, позволив чеховцам слегка приукрасить итоговый счёт. Хозяева даже не подняли со скамейки четверых игроков. Кажется, Дмитрий Торгованов решил, что они понадобятся в финале.

Судьба полуфинала была решена ещё в первой встрече и, если честно, кажется, даже раньше. Пока «Зенит» в четвертьфинале лихо разделывался с московскими «академиками», чеховцы едва унесли ноги от «Динамо-Сунгуль». Триумфатор прошлогодней Суперлиги заметно прибавил, чего не скажешь о его сопернике. Итог – 2-0 в серии и хладнокровный билет в финал.

ЦСКА — «Пермские медведи» — 2:0

Если пара «Зенит» – «Чеховские медведи» напоминала дуэль, в которой один участник забыл зарядить пистолет, то ЦСКА против «Пермских медведей» включил настоящую мясорубку. Две игры, три красные карточки, несколько удалений и один вратарь, решивший судьбу серии в одиночку.

В Перми «Медведи» стартовали так, будто забыли, что против них выступает одна из самых организованных команд лиги. К 25-й минуте хозяева «горели» 8:14, и в воздухе запахло досрочным завершением серии. Однако пермяки – это ребята с характером. Они отыграли шесть мячей и сравняли счёт – 21:21.

Всё решила концовка, в которой лучше оказались армейцы. На табло – 30:27, и это те самые «+3», которые не гарантируют выход в финал, но дают отличную фору.

Главный герой вечера – 39-летний Вадим Богданов. Вратарь ЦСКА завершил первый тайм с 50-процентной надёжностью, отразив 10 из 20 бросков, причём половину из них – с близкой дистанции. Его оппонент Дьяченко с девятью сейвами при 23% выглядел бледной копией.

Вадим Богданов Фото: mhccska.ru

В атаке у ЦСКА солировал Дмитрий Ионов. У него девять мячей, причём шесть из семи бросков были реализованы ещё в первом тайме. За пермяков ответ держал Никита Каменев, который забросил девять. А вот Александр Аркатов первый матч откровенно провалил: пять бросков и пять раз – в Богданова.

В Москве «Медведи» обязаны были отыгрываться, однако их планы моментально пошли прахом. Начало – 7:7 к 10-й минуте, гости – впереди на шаг, но не более. А потом снова включился Богданов.

К перерыву у вратаря ЦСКА было 45% надёжности против 14% у Дьяченко, наверное, это главное объяснение того, что первый тайм завершился со счётом 18:13 в пользу москвичей. Во втором тайме хозяева забили трижды подряд, и суммарное преимущество выросло до 11 мячей.

Но дальше случился аттракцион невиданной щедрости. За 18 минут до конца ЦСКА остался без двух основных защитников: Царапкин жёстко встретил Аркатова, а через пару минут Белевцов попал рукой в лицо Каменеву. Армейцы пропустили пять безответных мячей, и отставание пермяков сократилось до «-3». А когда трибуны вспомнили, что шесть мячей они уже отыгрывали в первом матче, замерли в молчании.

Но ничего страшного для ЦСКА не произошло. В центре обороны встали Касаткин и Михалин, а атака снова заработала. К тому же пермяки сами себе усложнили жизнь: Данил Мерц и Александр Аркатов схватили по ненужному удалению в самой концовке. Позже Сергей Болотин с семиметрового мог сделать счёт равным, однако Холмов поднятой вверх рукой парировал мяч.

Игроки ЦСКА Фото: mhccska.ru

Итоговый счёт – 34:30 в пользу армейцев. К трём красным карточкам (Царапкин, Белевцов, Кочура за пять секунд до сирены) пермяки добавили собственную недисциплинированность и смирились с поражением. ЦСКА в финале.

Что дальше? Повторение прошлогоднего финала!

«Пермские медведи» попробуют утешиться в схватке с «Чеховскими медведями». Пермяки оставили в полуфинале с ЦСКА столько эмоций, что на бронзу может и не хватить. Но чеховцам после сухих 0:2 от «Зенита» кровь из носу нужно доказывать, что сезон для них ещё жив. Будет горячо.

«Зенит» против ЦСКА в финале Суперлиги – это ровно тот сценарий, который букмекеры, кажется, прописали ещё в сентябре. Две лучшие команды регулярки, две вратарские линии мирового класса, два тренера, умеющих готовить команду к конкретному сопернику. В прошлом году чемпионом стал «Зенит», но армейцы подходят к этой серии с явным намерением взять реванш.

Обе команды прошли полуфиналы без единого поражения в основное время. Но если «Зенит» просто смял Чехов, то ЦСКА пришлось выживать в меньшинстве и показывать характер. Какая из этих стратегий эффективнее, узнаем совсем скоро!

Расписание финальные серий гандбольной Суперлиги



Матч за третье место



23 мая. «Пермские медведи» — «Чеховские медведи»

30 мая. «Чеховские медведи» — «Пермские медведи»

6 июня. «Пермские медведи» — «Чеховские медведи»



Финал



24 мая. «Зенит» — ЦСКА

1 июня. ЦСКА — «Зенит»

7 июня. «Зенит» — ЦСКА