«Я хочу выигрывать трофеи». Россиянин стал героем финала Лиги чемпионов по футзалу

Иван Чишкала с португальским «Спортингом» выиграл главный футзальный трофей. Как у него это получилось?

В большом футболе Лига чемпионов пока только близится к своему завершению, а в футзале главный клубный титул уже разыграли! В решающем матче сошлись одни из самых мощных команд планеты – «Спортинг» (Португалия) и «Пальма» (Испания).

Одну из ключевых ролей в финале сыграл наш Иван Чишкала. Он выступал за португальский клуб и помог команде из Лиссабона добыть важный титул.

Возможно, об Иване вы до этого не слышали. Давайте это исправим!

Чишкала — один из героев финала

Начнём с базы. Чишкала играет в португальском «Спортинге» на позиции нападающего. 10 мая его клуб сошёлся в битве за титул ЛЧ с испанской «Пальмой» и победил её со счётом 2:0. А российский футзалист в главной игре сезона стал соавтором решающего мяча.

Иван Чишкала Фото: sporting.pt

При счёте 1:0 Иван накрыл соперника, от ноги которого мяч закатился в пустые ворота. Да, это результативное действие было записано как автогол, но без прессинга Чишкалы мяч в ворота не влетел бы. Кстати, форвард мог отличиться ещё и на 39-й минуте, однако тогда попал в перекладину.

Чишкала помог «Спортингу» в третий раз в его истории стать победителем Лиги чемпионов, а для самого россиянина это второй подобный трофей. Первый он выиграл в 2016-м в составе «Газпром-Югра». Лига чемпионов тогда ещё была Кубком УЕФА, а сам Чишкала схлопотал в том финале красную карточку.

В 1/4 финала вокруг Чишкалы разразился скандал: «Спортинг» обжаловал в УЕФА отказ украинских судей пожать руку Ивану Чишкале

История началась в Норильске

Талант Ивана закалялся в родном для него Красноярском крае. Там он показывал своё мастерство в игре за дубль «Норильского никеля».

На серьёзном уровне его дебют состоялся в сезоне-2011/2012 в составе «Газпром-Югра». Вместе с этой командой ему удалось взять два золота чемпионата России и четыре раза поднять над головой кубок страны.

Иван Чишкала в составе МФК «Газпром-Югра» Фото: mfkgazprom-ugra.ru

В 2020-м Чишкала, будучи уже игроком сборной России, призёром чемпионатов мира и Европы, решил попробовать свои силы в Европе и заключил контракт с «Бенфикой». Так он стал первым представителем отечественной школы футзала в Португальской лиге. Вместе с «орлами» он выиграл чемпионат и кубок страны.

Но в прошлом году клуб не стал продлевать контракт с нападающим, счётчик проведённых игр за них остановился на отметке в 124. Сам футзалист объяснил это сложными взаимоотношениями с руководством.

После европейского вояжа Иван вернулся на родину, в нижегородское «Торпедо», за который провёл 27 матчей. Причин для такого решения несколько, говорил спортсмен. И финансовая — отнюдь не основная.

Лиссабон — Нижний Новгород — Лиссабон

Но уже в январе текущего года стало известно о возвращении Чишкалы в Португалию – его подписал извечный конкурент «Бенфики» – «Спортинг». И вот прошло всего несколько месяцев, а россиянин уже выиграл ЛЧ!

«Я готов выигрывать трофеи и пришёл, чтобы помочь этой команде. Для меня это новый этап в карьере. Я хочу работать с лучшим тренером и с лучшими профессионалами. Это очень интересный вызов, и именно поэтому я здесь — я хочу выигрывать», – говорил футзалист в интервью РФС.

Чишкала планирует остаться в «Спортинге» надолго. И кто знает, сколько ещё титулов ему удастся завоевать. Одно можно констатировать с полной уверенностью — сила и мотивация у россиянина есть.

«Я научился по-другому смотреть на жизнь»

В конце концов, за его успехами уже следит и дочка, которая родилась в Португалии несколько лет назад. Девочка растёт в совсем другой среде, где есть тепло и уют. Об этом рассказывает сам спортсмен. Вообще, он считает, что менталитет на родине и европейском юго-западе отличается.

Иван Чишкала с дочерью Фото: Из личного архива спортсмена

Как отец он уже заметил различия в воспитании детей в Португалии и России.

«Я научился по-другому смотреть на жизнь. Для португальцев, например, очень важны семейные ценности и семья. И, увидев это, я понял, что это правильно и важно. Когда ты находишься в Москве, ты можешь наблюдать, в каком ритме живут люди, и семья уходит на второй или третий план. Тебе здесь нужно быть карьеристом, если ты хочешь чего-то добиться, соответствовать городу. И это сложно – жить по правилам города: ты должен постоянно носиться. Здесь обыденная история, когда ты уходишь из дома в восемь утра, а возвращаешься в девять вечера, но где здесь время на семью? Максимум выходные. А в Португалии не так, там работа работой, однако семья очень важна. И если ты не будешь инвестировать время в семью, то её и не будет. Поэтому я пересмотрел свои взгляды на жизнь и стал относиться к этому как к процессу.

Но ко многим вещам в Португалии я так и не привык. Всё равно должен быть некий баланс между тем, что все слишком медленно делают, и тем, когда люди слишком ускоряются», – приводит слова Чишкалы Sports.

Вот такой он – Иван Чишкала. И семьянин, и чемпион. Человек, который заставил всех говорить о себе. И заставит ещё не раз, не сомневайтесь!