Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Результаты Джиро-2026: велогонщик Игор Арриета выиграл 5-й этап, генеральная классификация, где россиянин Власов

Вот это драма на «Джиро» — 2026! Молодой испанец победил в Гранд-туре после падения
Батраз Томаев
Игор Арриета
Комментарии
На финише пятого этапа Арриета чуть не уехал в другом направлении. Это был успех вопреки всему.

Набрал ход один из самых престижных туров в шоссейном велоспорте – «Джиро д'Италия» — 2026. Соревнования впервые стартовали в Болгарии, но после нескольких стартовых дней вернулись на итальянскую землю.

13 мая отгремел пятый среднегорный этап в Южных Апеннинах по дистанции Прая-А-Маре — Потенца. Развязка гонка – просто песня! Такое даже для кино сложно придумать.

Мокрый асфальт – дело тонкое

Уже с самого начала было понятно, что пятый этап не будет простым, ведь погодные условия резко ухудшились. Спортсменов заливало дождём.

В этом вело-шоу под названием «Выжить в Италии» за главный приз боролись два человека – Игор Арриета (UAE — Team Emirates) и Афонсо Эулалио (Bahrain Victorious). Именно они ехали вместе в финальной части дистанции.

Афонсо Эулалио

Афонсо Эулалио

Фото: Dario Belingheri/Getty Images

За 13 км до финиша Арриета отпустил соперника, не вписавшись на скользкой дороге в один из поворотов. Было потеряно время, чтобы подняться и перейти на другой велосипед. Испанец мысленно прощался с шансами на победу, но и португальца ждала беда – через 7 км и Эулалио не справился с управлением. Однако Афонсо быстрее предоставили запасной болид.

Арриета догнал визави, сидел за его спиной, но в самой концовке зачем-то поехал по огороженной дороге. Буквально за два километра до финиша он въехал в заградительную ленту и был вынужден снова догонять португальца.

Игор Арриета поехал не туда

Игор Арриета поехал не туда

Фото: Кадр из трансляции Okko

Однако догнал же! И победил. У Афонсо не было сил сопротивляться.

Ариетта обрадовал своего отца

Для 23-летнего испанского велогонщика успех на «Джиро» стал самым серьёзным в карьере. Он ещё ни разу не выигрывал этап Гранд-тура.

А красоте этой истории добавил тот факт, что отец Игора Хосе Луис Арриета тоже участвовал в многодневке «Джиро д'Италия», но не побеждал. Его лучший результат – шестое место в 2001 году. Отчасти поэтому после такой драматичной гонки его сын не сдерживал слёз. Победа была ещё и подарком отцу.

«Я не понимаю, что произошло, мне нужно пересмотреть это несколько раз. Мне очень холодно, но я безумно счастлив. Победить на Гранд-туре было моей мечтой», – приводит слова Арриеты-младшего «Евроспорт».

Эулалио возглавил генералку

А как изменилась ситуация в генеральной классификации?

Там лидерство захватил проигравший этот головокружительный этап Афонсо Эулалио. Его отрыв от Игора Арриеты составляет 2 минуты и 51 секунду. На третьем месте расположился итальянец Кристиан Скарони (XDS Astana Team), отстающий от лидера на 3 минуты 34 секунды.

В этом году в туре участвует и россиянин Александр Власов (Red Bull–Bora–Hansgrohe). К сожалению, пока он не показал выдающихся результатов и оказался в генералке на 38-м месте после пяти проведённых этапов. Отставание россиянина от лидера – больше 10 минут.

Впереди на «Джиро д'Италия» ещё несколько этапов перед очередным днём отдыха. Особенно интересно будет последить за баталиями во время седьмой части тура в Формио. Велогонщиков ждёт первое испытание горами.

Чем закончились страсти в Италии в прошлом году?
Молодой мексиканец практически выиграл «Джиро», но перестал бороться. Мощная развязка!
Молодой мексиканец практически выиграл «Джиро», но перестал бороться. Мощная развязка!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android