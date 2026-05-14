На финише пятого этапа Арриета чуть не уехал в другом направлении. Это был успех вопреки всему.

Вот это драма на «Джиро» — 2026! Молодой испанец победил в Гранд-туре после падения

Набрал ход один из самых престижных туров в шоссейном велоспорте – «Джиро д'Италия» — 2026. Соревнования впервые стартовали в Болгарии, но после нескольких стартовых дней вернулись на итальянскую землю.

13 мая отгремел пятый среднегорный этап в Южных Апеннинах по дистанции Прая-А-Маре — Потенца. Развязка гонка – просто песня! Такое даже для кино сложно придумать.

Мокрый асфальт – дело тонкое

Уже с самого начала было понятно, что пятый этап не будет простым, ведь погодные условия резко ухудшились. Спортсменов заливало дождём.

В этом вело-шоу под названием «Выжить в Италии» за главный приз боролись два человека – Игор Арриета (UAE — Team Emirates) и Афонсо Эулалио (Bahrain Victorious). Именно они ехали вместе в финальной части дистанции.

Афонсо Эулалио Фото: Dario Belingheri/Getty Images

За 13 км до финиша Арриета отпустил соперника, не вписавшись на скользкой дороге в один из поворотов. Было потеряно время, чтобы подняться и перейти на другой велосипед. Испанец мысленно прощался с шансами на победу, но и португальца ждала беда – через 7 км и Эулалио не справился с управлением. Однако Афонсо быстрее предоставили запасной болид.

Арриета догнал визави, сидел за его спиной, но в самой концовке зачем-то поехал по огороженной дороге. Буквально за два километра до финиша он въехал в заградительную ленту и был вынужден снова догонять португальца.

Игор Арриета поехал не туда Фото: Кадр из трансляции Okko

Однако догнал же! И победил. У Афонсо не было сил сопротивляться.

Ариетта обрадовал своего отца

Для 23-летнего испанского велогонщика успех на «Джиро» стал самым серьёзным в карьере. Он ещё ни разу не выигрывал этап Гранд-тура.

А красоте этой истории добавил тот факт, что отец Игора Хосе Луис Арриета тоже участвовал в многодневке «Джиро д'Италия», но не побеждал. Его лучший результат – шестое место в 2001 году. Отчасти поэтому после такой драматичной гонки его сын не сдерживал слёз. Победа была ещё и подарком отцу.

«Я не понимаю, что произошло, мне нужно пересмотреть это несколько раз. Мне очень холодно, но я безумно счастлив. Победить на Гранд-туре было моей мечтой», – приводит слова Арриеты-младшего «Евроспорт».

Эулалио возглавил генералку

А как изменилась ситуация в генеральной классификации?

Там лидерство захватил проигравший этот головокружительный этап Афонсо Эулалио. Его отрыв от Игора Арриеты составляет 2 минуты и 51 секунду. На третьем месте расположился итальянец Кристиан Скарони (XDS Astana Team), отстающий от лидера на 3 минуты 34 секунды.

В этом году в туре участвует и россиянин Александр Власов (Red Bull–Bora–Hansgrohe). К сожалению, пока он не показал выдающихся результатов и оказался в генералке на 38-м месте после пяти проведённых этапов. Отставание россиянина от лидера – больше 10 минут.

Впереди на «Джиро д'Италия» ещё несколько этапов перед очередным днём отдыха. Особенно интересно будет последить за баталиями во время седьмой части тура в Формио. Велогонщиков ждёт первое испытание горами.