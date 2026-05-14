Международные федерации на деле показывают, чего стоят все эти рекомендации.

МОК не вернул российским спортсменам флаг и гимн. Почему это уже не так важно?

Оптимистичные прогнозы по восстановлению ОКР, разочарование от сохранения ограничений, мысли о том, как действовать дальше, и радость за белорусов. За последнюю неделю российский спорт пережил целый спектр эмоций, но особо радостных новостей не получил.

МОК снова оставил наших спортсменов без флага и гимна.

Всё плохо? Или это уже не так важно? Анализируем!

Почему МОК не допустил россиян?

На прошлой неделе у российского спорта был реальный шанс вернуться на международную арену по воле Международного олимпийского комитета. Наверное, впервые со времён приостановления членства ОКР в МОК и отстранения россиян прогнозы были настолько радужными. Но увы.

МОК рекомендовал всем федерациям вернуть Беларусь. Тут за братьев-соседей, конечно, радостно! Бедные белорусы попали под раздачу и четыре года расхлёбывали отстранение вместе с нами просто за компанию.

А вот россиян с флагом и гимном пока возвращать не намерены. МОК даже не стал восстанавливать членство ОКР в своей организации. Нашей стране аукаются допинговые истории прошлого. И именно на это ссылаются в МОК, объясняя продолжение бана для российской стороны.

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заверяет, что «ОКР уже давно предоставил в МОК исчерпывающий пакет документов, свидетельствующих об устранении всех юридических оснований для дальнейшего бана ОКР».

Но МОК стоит на своём: «Ситуация с Олимпийским комитетом России отличается от ситуации с Национальным олимпийским комитетом Беларуси. НОК Беларуси – действующий член МОК, который соблюдает Олимпийскую хартию. ОКР вёл конструктивный диалог с МОК по поводу отстранения, но остаётся отстранённым, Комиссия МОК по юридическим вопросам продолжает рассмотрение этого дела».

На что влияет решение МОК?

Стоит напомнить, что решения МОК – это не директивы и не приказы, а рекомендации. Многие международные федерации, конечно, стараются их придерживаться, но далеко не все и не всегда.

Сейчас ситуация с допуском россиян – какая-то вакханалия: наших пловцов уже допустили с флагом и гимном вопреки мнению того же МОК. А в лёгкой атлетике и биатлоне дают понять, что даже позитивные рекомендации не станут поводом для быстрого возвращения на мировую арену. На всё это накладываются и сугубо технические моменты. Например, допущенной до соревнований сборной по тхэквондо просто не дали визы для выступления на ЧЕ в Германии. И тут уже никакой МОК ничего сделать не может.

В каждом виде спорта свои правила допуска. Тот, кто хочет допускать россиян – делает это, хотя бы в нейтральном статусе. Кто не хочет – прикрывается решением МОК. Хотя, безусловно, есть и те, кто просто ждёт формального повода, чтобы снять с себя ответственность.

Несмотря на отрицательный результат очередной конференции МОК, Михаил Дегтярёв отмечает, что международный спорт медленно, но верно разворачивается в нашу сторону.

«Процесс восстановления явно затянулся, никаких оснований для этого мы не видим. Особенно с учётом позитивной динамики по допуску на международные соревнования российских юниоров в более чем 20 видах спорта, а также пловцов, дзюдоистов, кикбоксёров, борцов самбо и ММА и представителей ряда других видов спорта во всех возрастных категориях под флагом и с гимном. Флаг России с начала 2026 года поднимался более 80 раз на мировых и европейских чемпионатах, кубках и первенствах».

Позитивно? Да. Однако полного возвращения придётся подождать ещё.