МОК не вернул российским спортсменам флаг и гимн. Почему это уже не так важно?

Оптимистичные прогнозы по восстановлению ОКР, разочарование от сохранения ограничений, мысли о том, как действовать дальше, и радость за белорусов. За последнюю неделю российский спорт пережил целый спектр эмоций, но особо радостных новостей не получил.
МОК снова оставил наших спортсменов без флага и гимна.
Всё плохо? Или это уже не так важно? Анализируем!
Почему МОК не допустил россиян?
На прошлой неделе у российского спорта был реальный шанс вернуться на международную арену по воле Международного олимпийского комитета. Наверное, впервые со времён приостановления членства ОКР в МОК и отстранения россиян прогнозы были настолько радужными. Но увы.
МОК рекомендовал всем федерациям вернуть Беларусь. Тут за братьев-соседей, конечно, радостно! Бедные белорусы попали под раздачу и четыре года расхлёбывали отстранение вместе с нами просто за компанию.
А вот россиян с флагом и гимном пока возвращать не намерены. МОК даже не стал восстанавливать членство ОКР в своей организации. Нашей стране аукаются допинговые истории прошлого. И именно на это ссылаются в МОК, объясняя продолжение бана для российской стороны.
Министр спорта России Михаил Дегтярёв заверяет, что «ОКР уже давно предоставил в МОК исчерпывающий пакет документов, свидетельствующих об устранении всех юридических оснований для дальнейшего бана ОКР».
Но МОК стоит на своём: «Ситуация с Олимпийским комитетом России отличается от ситуации с Национальным олимпийским комитетом Беларуси. НОК Беларуси – действующий член МОК, который соблюдает Олимпийскую хартию. ОКР вёл конструктивный диалог с МОК по поводу отстранения, но остаётся отстранённым, Комиссия МОК по юридическим вопросам продолжает рассмотрение этого дела».
На что влияет решение МОК?
Стоит напомнить, что решения МОК – это не директивы и не приказы, а рекомендации. Многие международные федерации, конечно, стараются их придерживаться, но далеко не все и не всегда.
Сейчас ситуация с допуском россиян – какая-то вакханалия: наших пловцов уже допустили с флагом и гимном вопреки мнению того же МОК. А в лёгкой атлетике и биатлоне дают понять, что даже позитивные рекомендации не станут поводом для быстрого возвращения на мировую арену. На всё это накладываются и сугубо технические моменты. Например, допущенной до соревнований сборной по тхэквондо просто не дали визы для выступления на ЧЕ в Германии. И тут уже никакой МОК ничего сделать не может.
В каждом виде спорта свои правила допуска. Тот, кто хочет допускать россиян – делает это, хотя бы в нейтральном статусе. Кто не хочет – прикрывается решением МОК. Хотя, безусловно, есть и те, кто просто ждёт формального повода, чтобы снять с себя ответственность.
Несмотря на отрицательный результат очередной конференции МОК, Михаил Дегтярёв отмечает, что международный спорт медленно, но верно разворачивается в нашу сторону.
«Процесс восстановления явно затянулся, никаких оснований для этого мы не видим. Особенно с учётом позитивной динамики по допуску на международные соревнования российских юниоров в более чем 20 видах спорта, а также пловцов, дзюдоистов, кикбоксёров, борцов самбо и ММА и представителей ряда других видов спорта во всех возрастных категориях под флагом и с гимном. Флаг России с начала 2026 года поднимался более 80 раз на мировых и европейских чемпионатах, кубках и первенствах».
Позитивно? Да. Однако полного возвращения придётся подождать ещё.