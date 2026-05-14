В лёгкой атлетике стартует главный турнир года. Что важно знать о Бриллиантовой лиге?

В субботу, 16 мая, в Китае стартует Бриллиантовая лига. В предстоящем сезоне у этого события будет особый статус, ведь ни Олимпиады, ни чемпионата мира не запланировано. Все звёзды уже готовы выйти в сектор и бороться за высокие места. Перед началом состязаний мы собрали для вас всю самую важную информацию о Бриллиантовой лиге – 2026.

Когда пройдёт Бриллиантовая лига — 2026?

Главная легкоатлетическая серия стартует 16 мая в Китае, а завершится 4 и 5 сентября в Бельгии. За четыре месяца спортсмены посетят 15 городов на четырёх континентах. По традиции всё начнется с азиатских и африканских этапов, затем соревнования переедут в Европу, следом – в США, а под конец снова вернутся в Старый Свет. Всего 14 этапов и финал.

Перенос первого этапа турнира

Вообще, сезон Бриллиантовой лиги должен был стартовать 8 мая в Дохе (Катар), однако из-за конфликта на Ближнем Востоке ещё в апреле организаторам пришлось менять расписание. Этап отменять не стали, его просто перенесли на середину июня в надежде, что к этому времени ситуация урегулируется.

Пока соревнования в Дохе запланированы на 19 июня – между несколькими турнирами в Европе. Из-за переноса дат организаторам пришлось и выбирать другое место проведения. Вместо спортивного клуба Катара соревнования пройдут на арене «Халифа», который оборудован системой климат-контроля, чтобы атлетам не было очень жарко. Именно там проходил ЧМ-2019.

Арена «Халифа» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Расписание этапов Бриллиантовой лиги — 2026



16 мая. 1-й этап. Шаосин, Китай

23 мая. 2-й этап. Сямынь, Китай

31 мая. 3-й этап. Рабат, Марокко

4 июня. 4-й этап. Рим, Италия

7 июня. 5-й этап. Стокгольм, Швеция

10 июня. 6-й этап. Осло, Норвегия

19 июня. 7-й этап. Доха, Катар

28 июня. 8-й этап. Париж, Франция

4 июля. 9-й этап. Юджин, США

10 июля. 10-й этап. Фонвьей, Швейцария

18 июля. 11-й этап. Лондон, Великобритания

21 августа. 12-й этап. Лозанна, Швейцария

23 августа. 13-й этап. Хожув, Польша

27 августа. 14-й этап. Цюрих, Швейцария

4-5 сентября. Финал. Брюссель, Бельгия

За кем следить на Бриллиантовой лиге — 2026?

На этапах Бриллиантовой лиги, как обычно, выступит множество топов. Ноа Лайлз, Якоб Ингебригтсен, Облик Севилл, Кишане Томпсон, Летсиль Тебого, Мелисса Джефферсон-Вуден, Ша'Карри Ричардсон, Шерика Джексон, Жюльен Альфред, Эммануэль Ваниони – все покажут высокие результаты.

Арман Дюплантис, Фаит Кипьегон, Кили Ходжкинсон должны замахнуться этим летом на новые мировые рекорды.

Интересно будет следить и за дебютантом Бриллиантовой лиги – Гаутом Гаутом. 18-летнего австралийца, который сокрушил множество юношеских рекордов, активно сравнивают с Усэйном Болтом. Сможет ли юнец себя проявить на взрослом уровне?

Отдельный сюжет – про Фемке Бол. Нидерландская спортсменка, недавно сыгравшая свадьбу, решила дебютировать на 800 м. Получится ли у олимпийской чемпионки на 400 м с/б показать себя на гладкой дистанции?

Вероятно, в этом сезоне в секторе мы увидим легендарную Эллисон Феликс. В 41 год американка заявила, что возвращается в спорт ради Олимпиады-2028.

Кто пропустит Бриллиантовую лигу — 2026?

В этом сезоне в секторе мы не увидим ряд звёзд мировой легкой атлетики. Скорее всего, на соревнованиях не появится Миколас Алекна. В марте у него выявили полный разрыв грудной мышцы. После травмы метатель диска восстанавливается до сих пор.

Из-за беременности выступать не будут сразу несколько спортсменок: Беатрис Чебет, Жасмин Камачо-Куинн, Сидни Маклафлин-Леврон.

Пока неясна судьба Гранта Холлоуэя. Уже долгое время спортсмен не может восстановиться от травмы. В этом сезоне он был заявлен на несколько соревнований, но на старт так и не вышел. Сможет ли он выступить на этапах Бриллиантовой лиги – непонятно.

Аналогичная история и с Нираджем Чопрой. С сентября он восстанавливается от травмы спины. Пока он до сих пор не открыл сезон, и неясно, когда он вернётся в сектор.

Нирадж Чопра Фото: Michael Steele/Getty Images

Увы, не у дел останутся российские и белорусские легкоатлеты. Пока отстранения с представителей России и Беларуси в World Athletics не сняли.

Призовые на Бриллиантовой лиге — 2026

В этом году организаторы Бриллиантовой лиги ввели новую систему призовых. Теперь на каждом этапе будет выбраны восемь дисциплин (четыре у мужчин и женщин), в которых спортсмены смогут заработать повышенный гонорар за победу. Они будут называться Diamond+. На обычных этапах они получат $ 20 тыс. вместо $ 10 тыс., а в финале – $ 60 тыс. вместо $ 30 тыс.

Как определяется победитель Бриллиантовой лиги?

По ходу сезона спортсменам начисляются очки за результаты, которые они показывают на этапах Бриллиантовой лиги. Тот, кто к концу соревнований наберёт больше очков, и становится победителем всей серии.

Правда, чтобы забрать главный трофей, необходимо отобраться в финал и принять в нём участие. Кстати, в финале Бриллиантовой лиги спортсмены получают удвоенные очки.

Если у нескольких легкоатлетов будет равное количество очков, чемпионом становится тот, кто одержал больше побед. Если же и этот показатель будет идентичным, то смотреть будут на результат в финале.