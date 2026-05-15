Российским борцам вернули флаг и гимн. Больше никаких ограничений!

Международная федерация борьбы показала свою адекватность и пример для тех, кто по-прежнему не допускает наших спортсменов.

Водные виды спорта, дзюдо, ММА, бокс, тхэквондо, самбо – вот список видов спорта, в которых россиянам уже вернули флаг и гимн. Теперь к ним добавилась и борьба. После четырёх лет отстранения.

О радостном и важном решении стало известно сегодня, 15 мая.

Праздник на улице борцов

О главной спортивной новости последних дней стало известно из сообщения Объединённого мира борьбы (UWW). Решение о снятии ограничений не только с представителей России, но и с представителей Беларуси было принято на конгрессе организации.

Абдулрашид Садулаев Фото: UWW

«Борцы из Беларуси и России будут выступать под своими национальными флагами на всех возрастных уровнях, включая взрослый. На форме спортсменов и персонала теперь могут присутствовать аббревиатуры стран RUS и BLR, а национальные гимны обеих стран будут исполняться на церемониях награждения на турнирах UWW в случае победы борца или команды», — указано в тексте релиза UWW.

Снятие санкций прокомментировал и министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых медалеёмких направлений. Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Российские спортсмены лишились флага и гимна в 2022 году. Весной 2023-го борцов в категориях U15 и U17 допустили до международных соревнований в нейтральном статусе. И в этом, бесспорно, заслуга UWW, который отказался стрелять себе в ногу и лишать права выступать российскую команду – одну из сильнейших на планете.

Осенью 2023-го россияне поехали на ЧМ в Сербию – также в нейтральном статусе. А в феврале 2025 года сборную России представляли на соревнованиях под эгидой UWW. Совсем недавно с флагом и гимном дорога открылась для юниоров.

История с ограничениями была официально закончена. И теперь уже наверняка на осеннем чемпионате мира – 2026 в честь нашей сборной прозвучит национальный гимн и будет поднят флаг.