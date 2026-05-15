Новые герои и дружба стран: что нужно знать о Российско-Китайских молодёжных играх — 2026?

15 мая в Москве состоялась официальная презентация Х Российско-Китайских молодёжных летних игр. «Чемпионат» рассказывает с места событий – какими будут соревнования и какие сюрпризы подготовили организаторы.

12 видов спорта и более 600 участников

Идея Российско-Китайских молодёжных игр появилась в 2005 году. Именно тогда президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились, что первые соревнования состоятся в 2006-м в Тяньцзине. С тех пор Игры проводятся раз в два года по очереди в обеих странах.

Журналистка Эмма Гаджиева и талисманы РКИ Фото: Единая спортивная редакция

Юбилейные 10-е соревнования пройдут с 24 по 31 мая в Калининграде. В программу включены состязания по 12 видам спорта, среди которых бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, пляжный волейбол, спортивная борьба, самбо, синхронное плавание, скалолазание, ушу, художественная гимнастика. Ожидается, что в Играх примут участие более 600 спортсменов.

РКИ состоятся на спортивных объектах в Калининграде, Зеленоградске и Светлогорске. Церемонии награждения будут проходить в особенно любимом для калинградцев месте – на площади возле собора на острове Канта.

Новые герои и проверка резерва

В Российско-Китайских молодёжных играх принимают участие спортсмены от 11 до 20 лет. Соревнования в конкурентной среде позволяют проверить будущий резерв сборной и открыть новые имена.

Министр спорта России, председатель ОКР Михаил Дегтярёв вспомнил самые яркие примеры, когда РКИ зажигали новые звёзды: «Данные Игры – отличный способ оценить резерв сборной России. Вспомните, что в 2022 году в РКИ побеждал Савелий Коростылёв, а затем он стал лидером лыжной сборной и сильно выступил на Олимпиаде. Конькобежка Анастасия Семёнова собрала целую россыпь наград Российско-Китайских игр, а теперь — на ведущих ролях в сборной. Отдельно можно отметить и Мирона Лифинцева. В 2023-м он победил на РКИ, что наверняка помогло ему набраться опыта для будущих неоднократных побед на чемпионате мира по плаванию».

Андрей Антропов, Михаил Дегтярёв и Наталья Ищенко Фото: Единая спортивная редакция

Кроме того, Игры в Калининграде являются хорошей возможностью оценить уровень российских спортсменов на фоне китайских коллег. Особенно в тех видах спорта, в которых представители Поднебесной традиционно сильны.

Ценность такой проверки кадров отметил президент Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов: «Без спортивного спарринга нашим спортсменам тяжело двигаться вперед. А китайцы, как известно, очень хороши в бадминтоне. В Китае это один из самых популярных видов спорта, и состязание со столь мощным оппонентом станет крайне полезной проверкой».

Сотрудничество между странами

Помимо большого спортивного праздника, одной из ключевых целей Российско-Китайских игр является укрепление отношений между двумя странами. Благодаря спортивному обмену создаётся площадка для развития взаимопонимания и партнёрских отношений между молодым поколением России и Китая.

Презентация РКИ Фото: Единая спортивная редакция

«Игры в Калининграде – это возможность поработать на межправительственном уровне, – отмечает Михаил Дегтярёв. – Там мы планируем обсудить межгосударственную повестку с Китаем. Отмечу, что в прошлом году в этой стране побывали на соревнованиях и сборах более четырёх тысяч российских спортсменов. Хочется процитировать президента России Владимира Путина, который назвал РКИ одним из наиболее успешных и масштабных проектов в сфере спорта и гуманитарного сотрудничества. Добавлю, что мы также запланировали совместный Кубок ШОС. Это хорошая традиция, которую мы намерены продолжать».

Вклад в будущее

В рамках Российско-Китайских молодёжных игр будут отмечаться сразу две круглые даты – 10-е по счёту РКИ и 80-летие Калининградской области. Михаил Дегтярёв заявил, что юбилей стал одной из весомых причин выбора Калининграда местом проведения игр. Также министр спорта России отметил символичность того, что российский и китайский флаги будут подняты именно в Калининграде – самом сердце Европы.

Калининград обладает большим опытом проведения спортивных соревнований самого высокого уровня. Здесь проходили матчи чемпионата мира по футболу, европейские первенства и олимпийские отборы в разных видах спорта. Организаторы РКИ отметили, что планомерная подготовка к старту началась уже с момента объявления города и области местом состязаний.

Наталья Ищенко Фото: Единая спортивная редакция

Об инфраструктурном наследии Российско-Китайских игр для Калининграда рассказала заместитель председателя правительства – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко: «Игры уже вносят большой вклад в развитие спорта в регионе. Благодаря им у нас появляется новое оборудование, которое поможет проводить большие старты в будущем. Кроме того, оно будет использоваться в дальнейшем спортивными школами. Игры – огромный опыт для организаторов, а человеческий ресурс невероятно важен. И, конечно, весь данный проект популяризирует спорт. Увидев соревнования, многие могут сами захотеть заняться спортом или привести в секции детей», – заявила пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

Также в рамках РКИ и 80-летия региона будут проведены культурно-массовые мероприятия. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что во время проведения Игр в регионе ожидается до 200 тысяч туристов из разных регионов России и гостей из Китая.

Где следить за Российско-Китайскими играми

Следить абсолютно за всеми состязаниями РКИ можно в прямом эфире на трёх каналах «Триколор». Трансляции будут доступны зрителям через спутниковое вещание, онлайн-кинотеатр и приложение на Smart TV. Также просмотр соревнований доступен в «VK Видео» в официальном аккаунте Игр. А по итогам каждого соревновательного дня зрителей ждут дневники РКИ с дублированием титров на китайском языке.

«Российско-Китайские игры будут широко освещаться в федеральных СМИ. У Зрителей будет возможность посмотреть самый разный контент на разных носителях и платформах. Мы планируем показ не только самих соревнований, но и отчёты и ролики с лучшими кадрами каждого соревновательного дня», – заявил генеральный директор АНО «Единая спортивная редакция» Евгений Никитенко.

Торжественная церемония открытия Российско-Китайских молодёжных летних игр пройдёт в светлогорском Театре эстрады «Янтарь-Холл» 25 мая.