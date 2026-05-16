«Штангу и в платье поднимать удобно». Интервью с юной звездой российской тяжёлой атлетики

Весь российский спорт уже долгие годы находится в бане, но хуже всего приходилось нашим тяжелоатлетам. Сначала их отстранили из-за допинговых историй, потом – из-за политики. Однако федерация тяжёлой атлетики не опускала руки, вела работу по возвращению – и добилась успеха. Несколько недель назад российские спортсмены смогли выйти из тени, причём сделали это громко!

На чемпионате Европы, который проходил в апреле в Батуми, 17-летняя Варвара Кузьминова выиграла серебро, а уже через неделю она пополнила свою копилку медалей бронзой юниорского чемпионата мира.

После турниров мы пообщались с главной звёздочкой нашей тяжёлой атлетики. В интервью «Чемпионату» Варя рассказала, что чувствовала после первой медали по взрослым, опровергла стереотипы о тяжелоатлетках и объяснила разницу между выступлениями под флагом и в нейтральном статусе.

«Штангу и в платье поднимать удобно»

– Варя, давай сначала познакомимся с тобой поближе. Расскажи, как ты вообще пришла в тяжёлую атлетику. Необычный вид спорта для девушки.

– Мне кажется, судьба меня туда привела. Папа у меня рядом в зале тренировался и занимался боксом чисто для себя. А в другом зале работала Ольга Михайловна, мой будущий тренер. Она увидела меня, маленькую девочку, и решила позвать к себе попробовать позаниматься, чтобы мне было не скучно папу ждать сидеть. По сей день пробую (смеётся).

– Не возникало ли желания какой-то другой вид спорта попробовать?

– Нет, никогда таких мыслей не было. Однажды я сходила на занятие по танцам, и всё. Поняла тогда, что тяжёлая атлетика — это моя любовь.

– А папа не предлагал вместе боксом, например, заняться?

– Нет, такого не было. Тогда мне было пять лет, я была маленькая для бокса.

– А ты одна в семье или нет?

– У меня есть младшая сестрёнка.

– Она по твоим стопам пошла?

– Да. Она на 10 лет младше, но уже потихоньку начинает заниматься.

– Даешь ли ей какие-то советы? Всё-таки ты более опытная.

– Нет, я в это не лезу. У неё есть тренер, пусть пока он с ней занимается (улыбается).

– Тебе точно говорили, что тяжёлая атлетика – это не женский вид спорта. Как реагировала на такое раньше и что отвечаешь сейчас?

– Да, мне кажется, это самый часто задаваемый вопрос. Многие говорят, что после тяжёлой атлетики не родишь, что будешь как мужик, но сколько людей, столько и мнений. Все думают, что хотят, но мы знаем, где правда. У нас девочки все очень красивые, даже не скажешь, что занимаются тяжёлой атлетикой. У нас многие девушки уже с детьми, даже не с одним ребёнком. Так что это просто стереотипы, в которые кто-то верит, а кто-то – нет.

– Видела на твоей странице в соцсетях необычное фото – ты в платье поднимаешь штангу. Насколько это было удобно?

– Да, это было один раз (смеётся). Дмитрий Берестов позвал меня гостем на свой турнир. Я за это очень благодарна, потому что раньше сама выступала на этом турнире, это было важно для меня. Могу сказать, что штангу в платье поднимать удобно. В трико получше, но и так тоже можно (смеётся).

– Смотрится очень колоритно: элегантная девушка поднимает больше 100 кг, хотя для большинства даже вес в 10-20 кг станет проблемой.

– Ну, двигать кровать и поднимать штангу – разные вещи. Не факт, что я условную кровать смогу так сдвинуть (смеётся). Я в детстве никогда не могла подумать, что такие веса можно поднять. Даже сейчас, когда возвращаешься после отпуска и только начинаешь заниматься, думаешь: «Как я раньше столько поднимала?» (улыбается).

– То есть тебе постоянно нужно держать себя в тонусе? Даже в отпуске?

– Конечно, без этого никуда. Недельку отдохнёшь, поедешь на море – и всё сначала. Грубо говоря, месяц подготовки сразу убила, потому что заново набирать форму безумно сложно. Это кропотливая и долгая работа с тренером. Потерять форму можно запросто, а вот вернуть её тяжело. И всё же надо подходить ко всему с умом. Постоянно держать себя в полной готовности ты не сможешь. Либо будет травма, либо просто сама устанешь. Надо всё в меру.

Последний раз в полноценный отпуск я ездила в 2024-м после чемпионата России. Я просто отдыхала, купалась и к тренажёрному залу даже не подходила. Но сейчас нас начали допускать на международные старты, так что, думаю, такого отдыха теперь ещё долго не будет.

– Когда речь заходит о женщинах в спорте, часто появляется тема жёстких диет. Конечно, это больше касается гимнасток или синхронисток. Есть ли подобное в тяжёлой атлетике?

– Диет у нас вообще нет. Но лучше, конечно, следить за питанием: есть столько-то белка, жиров, углеводов. Это просто для здоровья полезно считать каждому человеку. Диеты нет, но мне просто хочется для себя, для здоровья правильно питаться, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем.

– Тортик себе можешь позволить?

– Да спокойно, хоть два (смеётся). Я очень рада, что у нас нет таких жёстких диет, потому что когда ты голодная, то сразу злая, а это не очень хорошо.

«Я не выкладываю ничего в соцсети»

– У тебя в целом в соцсетях довольно много фото в стильных образах. Модой увлекаешься?

– Да нет, просто всем нам, девочкам, хочется красиво одеваться. Мне кажется, желание подчёркивать себя у каждой девушки есть. Так что создавать какие-то образы получается само собой. При этом я стараюсь не вести соцсети. Просто если фото прям в душу запало, то выкладываю, но сейчас пытаюсь себя сдерживать, чтобы никуда ничего не публиковать (улыбается).

– Почему?

– Считаю, что счастье любит тишину. В наше время очень много злых людей, лучше быть в сторонке от всего этого. Считаю, что пока так не будет лучше.

– Может, потом мнение изменится?

– Может быть, не отрицаю. Когда все соревнования серьёзные в моей жизни закончатся, тогда уже можно будет выкладывать себя.

– Спортсменок нередко приглашают поработать моделями на фотосессиях. Тебе такие предложения не поступали?

– К счастью, нет (улыбается). Почему к счастью? Потому что, как я сказала, пытаюсь отстраниться от этого. Я интервью почти никогда не даю, не выкладываю ничего в соцсети. Пока пытаюсь углубиться в работу, в тренировки. Большой спорт только начинается, нас только допустили на международные соревнования. Хочется побыть в тишине и просто спокойно готовиться, чтобы никто ничего лишнего не говорил, потому что это мешает. Когда уже добьюсь своего, тогда и можно будет ходить на интервью, фотосессии и прочее.

– Не тяжело ли всё время тренироваться? Неужели даже ни на какие хобби не отвлекаешься?

– На самом деле, нет. У меня нет хобби, хотя все спрашивают про них. Могу картину по номерам раскрасить как красками, так и фломастерами. На сборах это лучшее занятие: можно и головой отдохнуть, и время убить. А так я в свободное время могу фильм посмотреть, с подружками погулять или с семьёй побыть, но сейчас времени на это мало, получается это редко.

«Иногда поражение лучше, чем победа»

– У тебя было много успехов по юниорам на международной арене. А что ты почувствовала после первой взрослой медали?

– На самом деле, это для меня обычная медаль, как бы высокомерно это ни звучало. Каждая медаль даётся очень сложно, и эта не исключение. Я пыталась не расслабляться, потому что через полторы недели должна была выступать на первенстве мира. Так что сразу на следующий день после выступления на чемпионате Европы я пошла тренироваться.

Но, конечно, мне было радостно. До сих пор не осознаю, что на взрослом старте я смогла занять второе место. Хотя у меня даже были шансы на золотую медаль, но пока она мне не покорилась. Ничего, это значит, надо больше тренироваться и работать над собой.

– Насколько тяжело после такого успеха было ехать ещё и на юниорское первенство?

– Я об этом не задумывалась. Но, к сожалению, этот старт мне дался очень сложно физически. За день до соревнований я травмировала спину и даже думала, что вообще снимусь. Только вечером перед выступлением я узнала, что всё-таки буду соревноваться. Собралась и пошла. Хотя бы третье место заняла. Самое главное было – забрать три медали, а какого цвета – не так важно. Было больно ходить, а поднимать штангу вообще казалось сверхъестественным. Однако я рада, что смогла выйти на помост, выступить и занять третье место.

– В таких условиях, как понимаю, результат порадовал?

– Да, я впервые в такой ситуации, за всю мою карьеру никогда такого не было. Для меня это стало опытом: даже если что-то болит, можно спокойно выступать. Если бы покорился рывок, то я бы сказала, что выступила отлично в подобных условиях. Но это было не ужасно, потому что могло быть хуже, если бы я вообще не вышла на помост. Получилось что-то среднее.

– Что чувствовала, когда не удалось защитить титул, который ты в прошлом году взяла в Перу?

– Было обидно, когда случилась травма, потому что форма была очень хорошая, мы были готовы к совершенно другим килограммам. Однако надо быть ко всему готовой, это большой спорт. Мне не обидно, что взяла не золотую медаль. Просто значит, что надо больше работать. Иногда поражение даже лучше, чем победа. Иногда нужно, чтобы было побольше злости (улыбается).

– Чтобы держать себя в тонусе?

– Да-да! А то если всегда выигрываешь, то тоже расслабляешься. А тут ты понимаешь, что не всё так легко.

– Сейчас как спина? Удалось подлечить?

– Бывало и получше, конечно, но мы работаем над этим. Всё будет, с божьей помощью, хорошо.

«Флаг добавляет уверенности в себе»

– В Батуми ты выступала в нейтральном статусе, а в Египте – уже под флагом России. Какие были ощущения?

– Даже в Батуми все знали, откуда мы, все понимали, что мы из России. Но под флагом, конечно, очень приятно, когда ты выходишь в своей форме, когда на трибунах российские флаги. Было даже непривычно, скажу честно (улыбается). Это очень приятно и добавляет больше какой-то уверенности в себе.

– А стресса дополнительного не было? Как будто под своим флагом страшнее ошибиться.

– Когда мы были под нейтральным флагом, все же тоже знали, откуда мы, и мы несли этот груз на плечах. Надо просто собраться, не думать об этом, идти и делать, поднимать штангу, как ты умеешь. Всегда. И под флагом, и без.

– Тебя многие называют надеждой нашей тяжёлой атлетики. Не давит это?

– Мне это безумно приятно. И мы будем стараться не подводить людей, которые так говорят. У нас есть задача, мы к ней идём. Это добавляет мотивации больше работать.

– После ряда международных стартов кого ты определила для себя как ключевых соперников?

– Самая главная твоя соперница – это штанга. Как бы это ни звучало, надо не смотреть на других, ты в любом случае знаешь, сколько они поднимают. Главная задача – поднять свои килограммы. Мы работаем не на медаль, а на результат. Важно, чтобы результаты росли. Будет высокий результат – будет и высокое место, будут и мировые рекорды.

– Какие у тебя дальнейшие планы на этот сезон?

– 6 июня я выступаю на первенстве России до 23 лет. Он будет в ЯНАО, в Ноябрьске. А потом уже поедем на сборы и будем готовиться дальше. Там у нас Спартакиада сильнейших, чемпионат России, а затем – и международные старты. Тренер будет решать, где мне надо, а где не надо выступать.