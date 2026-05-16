Дюплантис начал Бриллиантовую лигу с рекорда! Но есть нюанс

В Шанхае на первом этапе Бриллиантовой лиги обошлось без мировых рекордов – даже Арман Дюплантис не справился. Хотя очередное достижение легендарный уже швед побил. Но не только Дюплантис показал крутой результат.

В марте — ещё в зимнем сезоне — шведский терминатор у себя дома поднял планку мирового рекорда на 6,31 м. Но поднять её на первом же летнем старте не получилось. Соперники тоже подкачали. Летавший зимой на запредельные высоты грек Маноло Каралис даже 5,70 м с третьей попытки преодолел, а на 5,90 м завершил борьбу. Занявший второе место австралиец Кёртис Маршалл с трудом, но взял 5,80 м, а остальные барахтались на 5,70.

Дюплантис же привычно с первой попытки брал все разминочные для себя высоты, разогрелся прыжком на 6 м и очень плавно преодолел 6,12 м, установив рекорд соревнований и гарантировав себе дополнительные призовые. После этого он попросил поднять планку на 20 см, взял другой шест и сделал три попытки на высоте мирового рекорда. Однако ни одна не была близка к успеху. Возможно, в плотной борьбе хотя бы до 6 м швед мог заставить свой организм работать иначе, но всё было на расслабоне.

Чемпионка мира – 2025 в толкании ядра Джессика Шилдер показала высочайший результат, отправив снаряд на 21,09 м! На самом деле, с таким результатом Шилдер едва-едва попала в топ-30 за всю историю толкания ядра. Но если посмотреть мировой топ-лист, то почти все лучшие результаты были показаны в 1970-1980-е, в том числе и рекорд мира Натальи Лисовской – 22,63 м.

В 2000-х лишь три спортсменки толкнули ядро за 21 м – новозеландка Валери Адамс на ЧМ-2011 в Тэгу (21,24), белоруска Надежда Остапчук в 2005-м в Минске (21,09) и россиянка Лариса Пелешенко в 2000-м в Москве (21,46). Теперь к ним присоединилась и Шилдер.

Очень плотные результаты были на мужской 100-метровке, но без главного шоумена американца Ноа Лайлза, могучего ямайца Кишане Томпсона и его соотечественника, чемпиона мира – 2025 Облика Севилла. В их отсутствие победил южноафриканец Гифт Леотлела (9,97), который 5 июня выступит на мемориале Знаменских в Москве. Женщины также бежали 100 м, но с барьерами – в этой дисциплине не было равных олимпийской чемпионке американке Масаи Расселл, которая финишировала с результатом 12,25, захватив лидерство в сезоне и установив рекорд турнира.

Мощная заруба была между угандийкой Перут Чемутай и кенийкой Фейс Черотич в стипль-чезе. Чемутай на финишной прямой бежала уже с опущенными руками, однако смогла на одну сотую опередить соперницу. Результат – 8.51,47. Это рекорд турнира и лучший пока результат в сезоне.