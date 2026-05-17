В России появился ещё один шахматный вундеркинд. 11-летний мальчик побеждает взрослых!

В истории советских и российских шахмат зачастую получалось так, что будущие чемпионы появлялись не в крупнейших городах и столицах, а в самой глубинке нашего огромного государства. Так, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов родился в городе Златоуст Челябинской области; 14-й чемпион мира Владимир Крамник – в Туапсе Краснодарского края; едва не победивший Магнуса Карлсена Сергей Карякин – в Симферополе; двукратный участник матчей за корону Ян Непомнящий – в Брянске; а наш последний участник претендентского цикла Андрей Есипенко – в Новочеркасске Ростовской области.

Не будем забегать вперёд, но, возможно, список наших титулованных гроссмейстеров пополнит и уроженец Дальнего Востока. Знакомьтесь – Даниил Каминский (2015 года рождения) – один из самых ярких представителей очень талантливого поколения юных российских спортсменов.

На Дальнем Востоке был один гроссмейстер. Других не было на тысячи километров вокруг

Вообще, с дальневосточными шахматами и во время золотого для советского спорта XX века всё было не так просто. Советская федерация шахмат мечтала, чтобы спортсмены с восточных бастионов страны играли так же сильно, как игроки из Омска, Новосибирска или Красноярска (сибирская школа в один момент выдала целую плеяду великих спортсменов), однако объективно это было достаточно сложно – дальневосточным мастерам чёрно-белой игры мешали огромные расстояния, недостаток турниров и тренерских кадров.

На Дальний Восток с большим турне летали восьмой и 10-й чемпионы мира Борис Спасский и Михаил Таль, туда приезжали многие известные зарубежные гроссмейстеры во главе с Сало Флором, и тогда это оказалось мощным вектором развития. Однако за всю историю наших шахмат на самых восточных рубежах появился всего один гроссмейстер – Александр Зайцев. Причём тогда, в 1967 году он был один на тысячи километров вокруг – в Китае и Индии грандиозный всплеск популярности шахмат начнётся через долгие 10-летия.

Зайцев был настоящим вундеркиндом. Он научился играть очень поздно, в 14 лет, однако уже через четыре года стал чемпионом РСФСР среди юношей. Не мог ездить и выступал по переписке – в докомпьютерную эпоху такая форма игры являлась очень популярной. Он был самоучкой и имел кучу игровых недостатков: торопился, делал ходы со скоростью пулемёта, не мог остановиться и заставить себя думать в критический момент, что приводило к досадным ошибкам. Но природный талант его был таким, что он выигрывал международные турниры, стал гроссмейстером и даже разделил первое-второе места в чемпионате СССР с одним из сильнейших игроков страны Львом Полугаевским, однако дополнительный матч за золотую награду в тяжёлой борьбе проиграл.

Увы, находясь на самом пике, Александр оказался жертвой страшной врачебной ошибки и погиб после неудачной операции на больной с детства ноге.

Даня Каминский — талант-самоучка. Добился большого прогресса, играя в интернете

Многие эксперты отмечают, что Даниил Каминский по природному дарованию нисколько не уступает Зайцеву. Начавший работать с ним в последнее время гроссмейстер Дмитрий Хегай прямо говорит, что Даня – подлинный талант-самоучка. Да, семья Каминских шахматная, в ней играют все, начиная с отца Александра, но, по сути, никто не закладывал его подопечному те навыки и знания, которыми юный чемпион из Хабаровска обладает. Дитя своего времени, Даниил Каминский добился прорыва, играя бесчисленные партии в блиц в интернете. Не зря он так силён именно в коротких партиях, там на его счету уже многие поверженные взрослые шахматисты и даже гроссмейстеры.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и Даниил Каминский Фото: Пресс-служба академии «Искра»

Каким бы ни был природный потенциал спортсмена, очень трудно добиться чего-то грандиозного, если его не поддерживают на местах. Покровители, наставники и доброжелатели встречались в судьбе упомянутых уже Карпова, Крамника, Карякина, Непомнящего и Есипенко. К счастью, есть они и в Хабаровске у Даниила Каминского. Весной 2026-го футбольная академия «Искра» открыла в Хабаровске большой современный шахматный клуб, где в майские праздники был проведён грандиозный Кубок Победы, который с частным визитом посетил даже участник Турнира претендентов – 2026, пожелавший остаться инкогнито. Кроме того, руководство академии с Сергеем Поповым во главе было столь вдохновлено первыми успехами Дани в российских турнирах, что помогло организовать выезды на первенства Азии и мира, которые оказались победными для юного хабаровчанина.

У России растёт «золотое» поколение. Шогджиев, Каминский и Гафуров всех ещё удивят!

На родной земле Каминский приятно удивлял. Юный спортсмен не потерялся в компании известных гроссмейстеров из России, Беларуси и Монголии и был близок к тому, чтобы оказаться в призовой тройке. В быстрые шахматы Даниил в последнем туре отказал в ничьей своему тренеру Дмитрию Хегаю (каков характер!) и был близок к тому, чтобы прорваться в медали, но на секундах ошибся и проиграл – пришлось ограничиться первым юношеским призом. Зато в блиц он разделил второе-четвёртое места. Пусть и остался четвёртым по дополнительным показателям, но обогнал многих прославленных гроссмейстеров!

Даниил Каминский и Дмитрий Кряквин Фото: Пресс-служба академии «Искра»

Кроме того, Даниил играл дополнительные матчи с приглашёнными гроссмейстерами. Сыграл против него и я – борьба, надо признать, была очень напряжённой. Чувствуется, что 11-летний мальчик уже очень силён.

Вообще, прямо сейчас в России поднимается блестящая волна молодых и совсем ещё юных спортсменов. На устах болельщиков достижения сверстника Дани Ромы Шогджиева. А ведь недавно на командном чемпионате России среди взрослых отыграл и ещё один талантливый юноша – Айдан Гафуров.

Мы желаем удачи всем нашим представителям подрастающего поколения, но за Каминского будем переживать особенно трепетно. Очень хочется, чтобы на Дальнем Востоке после полувековой паузы снова зажглась звезда первой величины.