«Каждый увезёт частичку Калининграда». Наталья Ищенко — о Российско-Китайских играх

С 24 по 31 мая в Калининграде пройдут Х Российско-Китайские молодёжные летние игры. В этом году круглую дату отмечают не только объединяющие две страны соревнования, но и празднующая 80-летие Калининградская область. О подготовке региона к событию, активностях и уникальности Игр рассказала заместитель председателя правительства, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

– Наталья, Калининградская область известна как спортивный регион, который принимал многие крупные события, в том числе матчи ЧМ-2018. Какие инфраструктурные объекты будут задействованы в рамках проведения Российско-Китайских игр (РКИ)?

– Будет задействовано пять спортивных объектов: дворец спорта «Янтарный», «Автотор-Арена», спортивная школа №7, пляжный стадион в Зеленоградске и физкультурно-оздоровительный комплекс в Светлом. У нас действительно большой опыт проведения крупных спортивных мероприятий. Этот год для нас особенный. В 80-летие Калининградской области мы стремились наполнить календарь не только культурными, но и спортивными событиями, главным из которых станут Российско-Китайские игры.

Наталья Ищенко Фото: ЕДИНАЯ СПОРТИВНАЯ РЕДАКЦИЯ

– «Автотор-Арена» примет соревнования сразу по семи видам спорта. Это впечатляет! Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом объекте.

– Это достаточно новый спортивный объект, открытый в 2020 году. За это время он уже стал местом проведения как чемпионатов и Кубков России, так и международных соревнований. Там есть бассейн, универсальный зал, футбольный манеж. Есть условия для занятий 25 видами спорта. Очень важно, что на территории этого комплекса есть возможность проживания спортсменов. Фактически они находятся в пешей доступности от места состязаний. Как бывшая спортсменка могу сказать, что это очень удобно.

– Все говорят, что победители и призёры РКИ получат уникальные медали. В чём их особенность?

– Медали правда уникальные и, на мой взгляд, очень красивые. Мы хотели создать не просто награду, а чтобы она была запоминающейся, чтобы каждый спортсмен увёз с собой частичку Калининградской области. Дизайн разрабатывал наш калининградский ювелир Вячеслав Дарвин. У этой медали нет обратной стороны, её сердцевина вращается, в медалях есть вставка из натурального янтаря. Все росписи делаются вручную. Абсолютно точно они станут запоминающейся частью соревнований.

Медали РКИ Фото: Предоставлено РКИ

– Как проходит работа по привлечению болельщиков?

– Безусловно, мы показываем и рассказываем, что у нас пройдут такие замечательные соревнования. Калининградцы вообще любят культурные и спортивные события. С нашей стороны нет переживаний, что Игры не соберут достаточное число зрителей. Могу сказать, что соберут.

– Какие планируются активности для зрителей?

– У нас очень большой календарь в честь празднования 80-летия Калининградской области. Каждый месяц есть крупные мероприятия. Мы старались охватить как можно больше муниципалитетов региона, чтобы события охватывали не только Калининград, но и другие города. Поэтому РКИ проводятся в том числе и в Зеленоградске и Светлом.

Отдельно отмечу церемонию награждения победителей и призёров Игр. Она сама по себе станет событием. Церемония будет проводиться в одном из любимых мест горожан и туристов – на острове Канта. Она будет сопровождаться концертной программой, чтобы удовольствие получили все. Даже те, у кого нет возможности присутствовать непосредственно на спортивных соревнованиях. Зато они смогут прийти на остров Канта и отлично провести время.

Презентация РКИ Фото: ЕДИНАЯ СПОРТИВНАЯ РЕДАКЦИЯ

– Готовится ли какая-то культурная программа для участников Игр, в рамках которой смогут напрямую общаться российские и китайские делегации?

– Конечно, мы готовим большую культурную и туристическую программу, в рамках которой будут взаимодействовать спортсмены двух стран. Не стоит забывать, что совместные Игры – это не только соревнования, но и инструмент укрепления отношений между нами. Мне бы очень хотелось, чтобы у спортсменов, тренеров и всех членов делегации, которые к нам приедут, была возможность познакомиться с нашим регионом. Мы её предоставим, ведь у нас действительно уникальный регион, где каждый сможет найти что-то интересное лично для себя.

– Ждать ли сюрпризов на торжественной церемонии открытия?

– Не буду раскрывать все карты, чтобы не испортить сюрприз. Могу сказать, что мы серьёзно подошли к подготовке церемонии открытия. Это будет яркое мероприятие, которое пройдёт 25 мая в «Янтарь-Холле» в Светлогорске. Мы неслучайно выбрали именно эту локацию, так как она находится на берегу Балтийского моря, что само по себе уже красиво.

– И финальное. Каким вы видите будущее Российско-Китайских игр?

– Думаю, возможны изменения в соревновательной программе и добавление новых видов спорта. Однако мне кажется, что нужно подумать о том, чтобы в дальнейшем расширить РКИ в плане добавления адаптивных дисциплин. Это стало бы важным шагом.