На чемпионатах Европы ограничения и нейтральный статус пока остаются. Но, возможно, и они скоро исчезнут.

С российских гимнастов сняли ограничения. На чемпионате мира они выступят с флагом!

Исполком World Gymnastics принял решение допустить российских спортсменов на международные соревнования во всех возрастных категориях без каких-либо ограничений, с флагом и гимном. Решение распространяется на все гимнастические виды спорта.

Это означает, что на все турниры под эгидой World Gymnastics российские атлеты могут ехать без каких-либо ограничений – исключительно по спортивному принципу. То есть на чемпионатах мира по всем гимнастическим дисциплинам точно будет российский флаг. А будет ли гимн – зависит только от самих спортсменов.

«Федерация гимнастики России приветствует решение World Gymnastics полностью восстановить в правах российских спортсменов, вернув им возможность выступать под национальным флагом и с государственным гимном. Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабэ за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта», – приводит слова главы ФГР Олега Белозёрова официальный сайт организации.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 12 по 16 августа во Франкфурте-на-Майне, Германия, чемпионат мира по спортивной гимнастике – с 17 по 25 октября в Роттердаме, Нидерланды. А ещё будут чемпионаты мира по спортивной аэробике, спортивной акробатике, прыжкам на батуте.

С чемпионатами Европы пока ясности нет. European Gymnastics – отдельная структура, которая должна принять своё решение. Обнадёживает то, что Европейский гимнастический союз в прошлом году действовал в духе коллег из World Gymnastics, пусть и с некоторым запозданием. Например, за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе конгресс European Gymnastics проголосовал в ноябре 2025 года – уже после побед Ангелины Мельниковой на чемпионате мира – 2025 и Арсения Духно на юниорском чемпионате мира.

Пресс-служба European Gymnastics уже отметила, что заседание комитета, который рассмотрит вопрос снятия ограничений с российских спортсменов, состоится до конца недели. А это значит, есть вероятность, что на чемпионат Европы – 2026 по художественной гимнастике, который состоится в Варне, Болгария, с 27 по 31 мая, россиянки вполне могут поехать с флагом.

Российский спорт постепенно возвращается на международную арену уже в полных правах и без ограничений. Но, радуясь этому, давайте не забывать, что никаких санкций изначально вообще не должно было быть.

И, кстати, с учётом эмоционального накала на церемониях награждения гимнастов в последнее время будет очень интересно, как поведут себя гимнасты из некоторых других стран, которым теперь придётся смотреть не на абстрактный белый кусок материи, а на российский триколор.