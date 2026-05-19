«Бой с братом — это особые чувства». Интервью с восходящей звездой российского фехтования

Фехтование – один из тех видов спорта, за которыми массовый зритель обычно внимательно следит раз в четыре года – на очередной Олимпиаде. Именно по ним в плане медийного внимания больнее всего ударило четырёхлетнее отстранение россиян от международных стартов.

Постепенное возвращение началось в прошлом году, когда наши фехтовальщики поехали на этапы Кубка мира, а затем – на чемпионат Европы и чемпионат мира. Главными успехами на том мировом форуме стали золотая медаль Яны Егорян и серебро Кирилла Бородачёва.

Кирилл и его брат-близнец Антон – наши главные надежды в мужской рапире. В альтернативной реальности, где не было отстранения, у них наверняка целая россыпь международных наград, но в действительности – всё только начинается.

«Чемпионат» пообщался с Кириллом в Казани после победы на чемпионате России, на который Бородачёв приехал, несмотря на плотный международный график. Обсудили текущее состояние фехтования, отношения с братом и осторожно заглянули в будущее, где главный ориентир – ОИ-2028.

«Стараюсь не думать о результатах как таковых. Поднимаюсь по одной ступеньке вверх»

– Какие эмоции у вас оставил недавний чемпионат России?

– Эмоций всегда выше крыше после такого турнира, таких поединков. Спасибо моим тренерам. В концовке где-то сказалась усталость, у нас плотный график. Но я выкладывался на максимум, возможно, было видно, как чего-то не хватает, однако я старался держаться на тактике, выносливости. Несмотря на погрешности, собой доволен.

– Во время боя вы были, как всегда, эмоциональны. Что обычно кричите себе?

– Сам не знаю (улыбается), слова тут мало значения имеют, просто пытаюсь себя немного раскрепостить, расслабить и переключиться. А что кричу конкретно – и сам не скажу.

Кирилл Бородачёв Фото: РИА Новости

– На чемпионате России мы слышали гимны регионов, что придаёт ощущение международного старта. Насколько это для вас важно?

– Безусловно, важно, потому что, когда играет гимн, это сразу придаёт важности событию, определённый статус чувствуется.

– Сложно было в принципе настраиваться и поддерживать форму на внутренних стартах, когда вам уже вернули допуск на международные турниры? В любом случае фокус внимания направлен на них?

– Нет особого фокуса, я выкладываюсь и на международных соревнованиях, и на всероссийских одинаково. Они в равной степени важны. Что касается российских стартов, они для меня всё равно одни из главных, даже после возвращения на международную арену. Я всегда на них выкладываюсь на максимум, вне зависимости от того, международные это соревнования или российские.

У нас хороший выстроенный график, хорошая подготовка к следующим стартам, стараюсь не держать в голове чемпионаты мира и Европы, придёт время – подумаем об этом. Сейчас разберём с тренерами положительные моменты и те аспекты, над которыми надо будет поработать, будем готовиться дальше.

Кирилл Бородачёв Фото: РИА Новости

– Вам уже полностью удалось адаптироваться к международным стартам, в том числе в плане судейства? Для рапиры это особенно важный аспект.

– Я судейством очень доволен, и форма у меня хорошая, так что никаких проблем.

– Насколько вообще тяжело было переключаться с российского подхода к судейству в рапире к международному?

– Нет как таковой адаптации. Как по мне, у нас в России даже получше судьи, построже где-то, грамотнее. И здесь, и там, конечно, есть свои нюансы, нужно просто уметь «работать» с судьями, понимать их.

– То есть в каком-то плане в России даже дотошнее судят?

– Мне кажется – да, есть свои нюансы, я их уже давно знаю, это не проблема.

– Многих приятно удивил ваш прошлогодний успех на ЧМ. Чувствуете в себе силы его повторить и преумножить?

– Не думаю об этом, в принципе, даже стараюсь не думать о результатах как таковых. Потихонечку поднимаюсь по одной ступеньке вверх, работаю по расписанию.

– Что вас в таком случае в первую очередь мотивирует?

– Работать меня мотивирует какая-то внутренняя дисциплина в первую очередь, всё остальное уже отходит на второй план, когда нужно где-то добавить, преодолеть какую-то лень. Но и результат мотивирует – в том плане, что положительный результат – это как раз показатель моей качественной работы.

– Ильгар Мамедов отмечал, что за то время, пока мы пропускали международные старты, многие потеряли чувство формы. Вас это не коснулось?

– Сейчас как раз мы эту форму, чувство старта потихоньку возвращаем. Возвращаем и рейтинг, и форму – всё возвращаем. Это коснулось не только нас, это коснулось всего спорта. Спорт не стоит на месте, спорт двигается вперёд, и нужно действовать согласно этому, идти в ногу с последними тенденциями.

Ильгар Мамедов Фото: РИА Новости

– Когда только возвращались на международные турниры, первое время испытывали определённый шок в связи с уровнем соперников? Или внутри страны конкуренция и так высокая?

– У нас в России очень сильная мужская рапира, напряжённая конкуренция, поэтому именно по мужской рапире не было никаких вопросов, мы были готовы к международному соперничеству.

– То есть в каком-то смысле вам повезло в связи с плотным соперничеством внутри страны? Отличные спарринг-партнёры?

– Верно. Расти можно, только когда рядом с тобой сильные соперники, через это соперничество вы растёте все вместе.

– Главный ориентир для всей сборной – Лос-Анджелес-2028? Или это слишком далёкая пока цель?

– На самом деле, ставить такие цели – работа тренеров, они знают, что делают, думают об этом, в том числе стратегически. Наша задача – просто фехтовать и показывать результаты.

– То есть так далеко не заглядываете?

– Если говорить лично про меня – то не заглядываю, живу здесь и сейчас, от турнира к турниру, от одной задачи к другой. Максимум держу в голове план на текущий сезон.

– Правильно будет сказать в таком случае, что вам в первую очередь нравится сам процесс фехтования?

– Всё так, мне нравится показывать хорошее фехтование и получать от него удовольствие.

– Получается, мотивирует скорее сам процесс, нежели конечный результат?

– Нет, я бы так не сказал. Результат, конечно, всегда первостепенный. Он мотивирует, но если не будешь получать удовольствие от процесса, в том числе от рутины тренировок, то и хорошего результата не будет. В свою очередь, без хорошего результата не будет удовольствия, ведь радует хорошее фехтование, когда у тебя всё получается – а это даёт победы. Так что всё взаимосвязано.

Кирилл Бородачёв Фото: РИА Новости

«Медаль Егорян – это стимул для России, для нашей страны её победа значит многое»

– Часто вспоминаете Олимпиаду в Токио?

– На самом деле, нет. Для меня лично Олимпиада стала историей буквально на следующий день, в спорте время быстро течёт. Нет смысла зацикливаться на этих результатах, нужно выступать только лучше, брать уже золотые медали, завоёвывать их большим трудом. Важно уметь перелистывать страницы и идти дальше.

– Для вас это был первый серьёзный международный опыт, вы тогда были ещё молодым спортсменом. Сейчас сделали бы что-то иначе с текущим багажом опыта?

– Не знаю, время покажет. Но назад его не провернуть, нет смысла рассуждать сейчас о том, что бы я сделал и как. Можно только думать о том, что я сделаю дальше, не повторять какие-то ошибки. Так что надо смотреть вперёд, хотя и держать в голове прежние соревнования как накопленный опыт.

– Есть ощущение, что вы были в отличной форме перед Парижем-2024. Есть сейчас сожаления, что вас не было тогда на Олимпиаде?

– Было и было, форма у меня всегда была хорошей, но сожалений нет никаких.

– Смотрели ту Олимпиаду? С какими эмоциями?

– Смотрел, разумеется. Поединки какие-то были зрелищные, какие-то – не очень, но это моя работа, мой вид спорта, мне всегда интересно.

– Что-то щёлкало в голове, когда смотрели фехтовальный турнир в Париже? Все там, но не вы.

– Ничего особо не щелкало, на самом деле. Просто делал выводы, подмечал для себя какие-то секретики, набирался опыта.

– Получается, смотрели скорее с профессиональной точки зрения?

– Разумеется, мне важно смотреть и анализировать, кто как действует, я прежде всего из этих соображений и включал трансляции.

Кирилл Бородачёв (второй слева) с медалью ОИ в Токио Фото: РИА Новости

– Есть люди, которые говорят, что победы иностранных соперников на Олимпиаде в Париже без участия россиян не до конца легитимны и полноценны. Вы с этим согласны?

– Не могу отвечать за других, пусть кто как думает, тот так и говорит. Если говорить про свои ощущения, то если бы я был на этой Олимпиаде, то мог бы ещё что-то сказать. А так, что я могу говорить сейчас, если меня там даже и не было?

– Не будь отстранения, насколько быстрее вы бы добрались до медали ЧМ, топ-10 мирового рейтинга? Что потеряли в глобальном смысле?

– Вы так спрашиваете, будто я пророк (улыбается). Здесь нет смысла гадать на кофейной гуще. У нас есть смысл тренироваться, слушать тренера и показывать результаты. Это все задачи спортсмена.

– Когда только встретились со своими соперниками на международной арене, со всеми было приятное, лёгкое общение? Без эксцессов?

– Я много с кем общаюсь, есть дружеские связи с определёнными спортсменами, и, даже когда мы не ездили на соревнования международные, всё равно поддерживали эти связи, общение.

– Никаких сложностей, конфликтов не возникало?

– Нет, никаких проблем. По крайней мере, меня они не касались, я не слышал об этом. Могу привести в пример чемпионат мира в Тбилиси. Обстановка в зале была очень дружелюбной. Все общались, относились друг к другу хорошо и положительно. И сама организация турнира была отличная.

– На чемпионате мира в полуфинале вы сражались с олимпийским чемпионом Парижа французом Максимом Поти. Были особенные ощущения в этот момент?

– Нет, мы ведь тоже сильные спортсмены. Просто три года не ездили на соревнования международного класса, чуть-чуть подзабыли схватку, но не было какого-то страха, наоборот, присутствовала уверенность.

Это давно было, однако я с ним фехтовал. Он ложится под моё фехтование, мне относительно комфортно с ним, поэтому я выходил побеждать этого француза, несмотря на то что он олимпийский чемпион.

– Как в принципе восприняли сетку чемпионата мира в Тбилиси? Учитывая долгий простой на международной арене, серебро – хороший результат?

– Сетка всегда бывает непростой. Ты всегда настраиваешься, готовишься, она же заранее известна. Бой за боем идёшь дальше. Правда, не всегда получается так далеко зайти, особенно на международной арене, но в этот раз мне удалось попасть в финал. Это классно.

Приехать на «мир» и вернуться оттуда с медалью – очень почётно и добавляет уверенности. Однако все медали – большая заслуга тренеров, коллектива сборной и самого себя. Порадовался и пошёл работать дальше.

– Чего вам не хватило в финале против Чун Чоя из Гонконга? В Сети писали: «Слишком бездумно шёл вперед, пропускал лёгкие уколы, а свои не попадал». Согласны?

– Отчасти согласен. Мой соперник этим и был хорош, что чувствовал дистанцию и момент. Во время поединка я вроде как видел, что он особо сложных движений не делал, но мне постоянно чего-то не хватало.

В атаке где-то чуть-чуть не попал, где-то отстал, в обороне допустил ошибку или недоработал. Знаете, как-то не сложился бой. Если бы была вторая попытка, то можно было бы исправить, но в спорте такого не случается.

– В команде пробиться к медалям не удалось. Сейчас уже есть понимание что пошло не так?

– После встречи с Южной Кореей мы сели и поговорили с тренером. Никто не был рад такому результату, но он случился, и мы должны работать с тем, что имеем, сделать выводы, поругать себя. Это обязательная работа после подобных встреч. При этом я считаю, что на поражении не нужно зацикливаться. Мы только начинаем свой путь.

Искренне верю в парней и команду и надеюсь, что мы можем показывать результат и проходить такие команды. Южная Корея – одна из сильнейших сборных и находится высоко в рейтинге. Ну, не пошло у нас. Мы плохо провели эту встречу, что здесь говорить? Считаю, что на данный момент можем победить всех.

– Яна Егорян выиграла золото на ЧМ в Тбилиси. Какое значение имеет победа в женской сабле для российской сборной в целом?

– Разумеется, я следил за её выступлением. Искренне рад, поздравляю с победой, с тем, что она стала трёхкратной чемпионкой мира. Для России – это стимул. Также для меня и для других спортсменов, чтобы мы смотрели и тянулись к такому выступлению. Для нашей страны её победа многое значит.

Яна Егорян Фото: РИА Новости

«Бой против брата – это особенные чувства, но друг для друга мы всегда поддержка и опора»

– Ходят разговоры, что в ближайшее время санкции с россиян снимут окончательно и флаг с гимном будут уже и на международной арене. Это важно?

– Разумеется, тоже есть такие ощущения, но мы стараемся об этом не думать, не говорить. Знаем, что федерация делает большую работу для восстановления наших прав. Для спортсмена это действительно крайне важная история, выступать официально под флагом и с гимном своей страны, не стесняться того, откуда ты, всем гордо говорить, кого ты представляешь. Это особенный момент, когда ты на пьедестале и слышишь гимн родины в свою честь. Надо просто подождать, всё обязательно встанет на свои места.

Но в целом я нечасто думаю о снятии запретов на символику. Я знаю то, что все и так знают – что мы под российским флагом, что мы россияне. А как иначе? В зале все к нам обращаются как к русским, как к парням из России. Пока рано о чём-то говорить, пройдёт саммит, посмотрим, какие решения примут.

– Радостно за коллег из водных видов спорта, где последние ограничения официально были сняты?

– Конечно, я рад за своих коллег. Желаю им побед!

– Вы можете понять, почему какие-то виды спорта получают полный допуск и снятие санкций, какие-то – частичный, где-то – с бо́льшими ограничениями, где-то – с меньшими, а другие и вовсе до сих пор под полным баном?

– Если честно, то я особо за этим не слежу, не успеваю, поэтому сложно комментировать. Но я за всех своих коллег, спортсменов. Ограничений быть не должно. Мы все делаем одно общее дело, пловцам желаю ехать и побеждать, уже под флагом и с гимном, мы будем ими гордиться.

– Свободного времени сейчас в обрез?

– Очень плотный график, соревнования за соревнованиями, сбор за сбором. Между тренировками отдыхаю, восстанавливаюсь.

– Есть время, когда вообще забываете о фехтовании? Чтобы полностью отвлечься.

– Сейчас особо такой возможности нет, сезон в разгаре, думаешь над своим фехтованием, над прошедшими поединками, будущими. Где можно что-то подправить, улучшить, в чём можно и нужно добавить.

– У вас с братом есть совместный телеграм-канал «Туше! – блог о фехтовании братьев Бородачёвых». Чья это идея?

– Мы давно думали, что нужно заняться медийкой. Пришла идея завести телеграм-канал, вести блог о фехтовании, их не так много. Там не только спортивная жизнь, но и личная.

– С братом часто обсуждаете фехтование?

– Мы чаще всего живём с ним вместе в одной комнате на сборах, на соревнованиях, поэтому — да, часто обсуждаем.

Кирилл и Антон Бородачёвы Фото: РИА Новости

– Вы скорее соперники друг для друга или поддержка, опора?

– На дорожке мы всегда друг для друга соперники – когда фехтуем друг против друга, но за дорожкой или если кто-то из нас с другими рапиристами фехтует – поддержка и опора. Самые близкие люди. Поддержка от брата всегда есть, я её чувствую.

– Бой с братом и любым другим соперником различается по накалу, эмоциям?

– Разумеется, эти бои различаются. Всегда особенные чувства. На чемпионате России, пока я фехтовал, брат был на трибунах, что-то махал мне во время боя, я на него посматривал периодически.

– Кто за кого больше переживает на стартах? Вы за него или наоборот?

– Думаю, мы оба друг за друга сильно переживаем. Всегда самому проще фехтовать, нежели наблюдать за боем брата. Переживаю сильно. Иногда могу что-то крикнуть, чтобы какое-то действие не делал, что это глупость. Поддержать его тоже могу. Если есть возможность, нахожусь рядом с дорожкой.

– Есть ли какие-то общие ритуалы или обычаи с братом? Первый, про который знаю, – это сидеть по разные стороны самолета у окна.

– Мы много времени проводим в перелётах. Уже привыкли сидеть у окошечка, где можно облокотиться и поспать. Садимся просто слева и справа. В самолёте в основном спим.

– В семье бывают споры из-за ваших результатов? Как родным разделиться, переживая за вас двоих?

– Родные болеют за нас одинаково, семья поддерживает нас в равной степени.