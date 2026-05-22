«Говорили, это невозможно». Альпинист из России первым в истории покорил Эверест на руках

Есть на свете люди, которым нипочём ни плохая погода, ни происходящие вокруг события. Они ставят цель и достигают её, порой через немыслимые трудности. Там, где некоторые отступают, они идут напролом.

Таким героем, бесспорно, является Рустам Набиев. Альпинист и блогер из Уфы. Просто титан нашего времени.

«Я посвящаю это восхождение каждому»

20 мая 2026 года Рустам Набиев покорил Эверест. На одних руках. Потому что ног у него нет.

«20 мая в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма, впервые в истории человечества, я, Рустам Набиев, взошёл на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь — боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!

Рустам Набиев на Эвересте Фото: Из личного архива альпиниста

У меня получилось! Я на вершине мира! Плачу сейчас. Не знаю, то ли от радости, то ли от того, что живой, то ли от того, что космически устал… просто плачу, без остановки», – писал Набиев в социальных сетях.

В Непал блогер прилетел вместе с двумя другими альпинистами, шерпами и проводниками в начале апреля и прошёл все необходимые этапы подготовки перед стартом. Затем он в соцсетях докладывал о том, как развиваются события. В одном из постов Набиев отметил, что преодолел один из сложнейших участков за 35 часов.

«Я прошёл ледопад Кхумбу за 15 часов на одних руках. Это был один из самых тяжёлых участков за весь мой путь. Лестницы над трещинами, ледяные стены, бесконечные подъёмы и спуски. Многие говорили, что пройти Кхумбу на руках невозможно. Но человек до конца не понимает пределы своих возможностей, пока не окажется в ситуации, где отступать уже некуда», – отметил альпинист.

Перед тем, как уехать в горы, он погасил платежи по дому, который строится в Уфе, и составил завещание. Всё ради страховки и безопасности собственной семьи.

История героя

Рустаму Набиеву ампутировали нижние конечности после обрушения армейской казармы учебного центра ВДВ в Омске в 2015 году. Тогда погиб 21 человек.

Восстановление было трудным. Рустам не сдался и, несмотря на долгую реабилитацию, нашёл в себе силы жить дальше. В его жизни появилась любимая женщина – Индира, вместе с которой альпинист сейчас воспитывает троих детей. В соцсетях Набиев мотивирует многих людей — на него подписалось уже больше 2 млн пользователей.

С 2020-го он покорил не только Эверест, но и восьмитысячник Манаслу, пятитысячники Казбек, Арарат и Эльбрус, после которого его имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Рустам Набиев с семьёй Фото: Из личного архива альпиниста

В жизни Рустама Набиева сложности начались задолго до злополучной трагедии в армейской казарме. В детстве он вместе с братом лишился матери, а после их отец оказался в исправительном учреждении. Материнское тепло ему дала родная тётя, которая воспитывала их со своим супругом.

«Мы с братом выросли в другой семье. В семье моей тёти. Когда умерла мама, а отца посадили в тюрьму, именно она сделала всё, чтобы нас не отправили в детский дом. Оформила опекунство и забрала нас к себе. У неё уже было двое своих детей. Денег не было. Обычная жизнь, в которой и так хватало трудностей. Но она всё равно выбрала взять ещё двоих мальчишек.

Рустам Набиев со своими детьми и тётей Фото: Из личного архива альпиниста

Наверное, это был не порыв героизма. Это было внутреннее чувство долга перед семьёй, перед памятью о моей маме, перед самой собой. Иногда человек делает выбор не потому, что легко, а потому, что совесть не позволяет другого варианта. В её действиях не было громких слов о любви. Была тишина поступков. Она просто оформила документы, собрала наши вещи, привезла в свой дом, приготовила постели, поставила тарелки на стол, и жизнь пошла дальше. Я прожил в её доме до 18 лет.

Мы жили очень скромно. Тётя работала уборщицей в школе, дядя – водителем в колхозе. В 2003 году его не стало, и мы, четверо пацанов, остались на плечах одной женщины. Я много раз слышал, как она по ночам плакала», — рассказывал блогер в соцсетях.

Сейчас за Рустамом Набиевым следят не только в России, но и по всему миру. Люди оставляют тысячи комментариев, восхищаясь силой духа человека, который мог стать тихим инвалидом и страдать в одиночестве. Однако решил быть примером для всех, кому так не хватает мотивации.