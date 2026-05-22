Добро пожаловать! Главные объекты Российско-Китайских молодёжных летних игр

С 24 по 31 мая в Калининграде пройдут Х Российско-Китайские молодёжные летние игры. Более 400 сильнейших молодых атлетов двух стран сразятся в соревнованиях по 12 видам спорта. Рассказываем о главных объектах масштабного спортивного праздника.

Дворец спорта «Автотор-Арена»

«Автотор-Арена» станет ключевым местом РКИ, что неудивительно, если учитывать, что это один из крупнейших спортивных объектов в Европе. На площади более 50 тыс. м² созданы условия для занятий 25 видами спорта. Всего за несколько лет открытая в 2020 году арена успела принять ряд крупных соревнований: от чемпионатов и Кубков России до международных стартов.

«Очень важно, что на территории этого комплекса есть возможность проживания спортсменов. Фактически они находятся в пешей доступности от места состязаний. Как бывшая спортсменка могу сказать, что это очень удобно», — отметила в интервью «Чемпионату» заместитель председателя правительства, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

Виды спорта на РКИ: художественная гимнастика, синхронное плавание, самбо, спортивная борьба, бокс, скалолазание, ушу.

ФОК «Атлант»

Юбилейные Российско-Китайские игры вышли за пределы Калининграда — одним из объектов состязаний станет физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант» в городе Светлый. Расположившийся практически на краю соснового леса ФОК предназначен для соревнований по скалолазанию, бадминтону, баскетболу, волейболу, гандболу и теннису. Внутри обустроены 25-метровый бассейн с пятью дорожками и спортивный зал площадью 172 м².

Виды спорта на РКИ: бадминтон.

Дворец спорта «Янтарный»

Дворец объединяет более 10 спортивных объектов площадью 25 тыс. м². Арена приспособлена для проведения любительских и профессиональных соревнований и тренировок. Гостям «Янтарного» доступны две современные арены и пять тренировочных залов различной вместимости.

Виды спорта на РКИ: волейбол и баскетбол.

Спортивная школа №7

Теннисное место силы Калининграда тоже не осталось в стороне от масштабного турнира. В школе №7 осуществляется подготовка по большому и настольному теннису. Всё внимание любителей пинг-понга, в котором китайские спортсмены традиционно сильны, будет обращено именно сюда. Сумеют ли российские атлеты навязать борьбу? Следите с места событий или в прямых трансляциях Игр.

Виды спорта на РКИ: настольный теннис.

Стадион пляжных видов спорта в Зеленоградске

Стадион для пляжного волейбола и футбола построили в курортном Зеленоградске на берегу Балтийского моря в 2019 году. С тех пор здесь ежегодно проводятся этапы чемпионата, первенства и Кубка России по пляжному волейболу. Девушки из местного «Локомотива» становились победительницами всех этих состязаний.

В распоряжении игроков – три волейбольных корта, песок местный, точно такой же лежит на здешних пляжах. Перед тем как обустроить площадки, его несколько раз просеивали через мелкое сито. Имеется две небольшие стационарные трибуны на 250 человек, но во время крупных состязаний здесь добавляют ещё одну разборную. Так что в комфортных условиях за волейбольными матчами могут наблюдать более 500 зрителей.

Виды спорта на РКИ: пляжный волейбол.

«Янтарь-Холл»

Именно в светлогорском «Янтарь-Холле» 25 мая состоится торжественная церемония открытия Игр. Как признались организаторы, локация выбрана неслучайно. Яркое мероприятие на берегу Балтийского моря должно задать тон всем соревнованиям.

Активности на РКИ: церемония открытия.

Площадь у Кафедрального собора на острове Канта

На протяжении всех соревновательных дней в одном из любимых мест горожан и туристов будет проходить церемония награждения победителей и призёров. Она станет сопровождаться концертной программой и активностями для всех желающих.

Активности на РКИ: церемония награждения.

Первые Российско-Китайские молодёжные игры прошли в 2006 году в Тяньцзине. С тех пор Игры проводятся раз в два года по очереди в обеих странах.