Более 400 участников, 12 видов спорта и уникальные медали — превью Российско-Китайских игр

В этом году у соревнований круглая дата.

В преддверии масштабного спортивного праздника «Чемпионат» рассказывает о главных событиях, интригах и фактах Х Российско-Китайских молодёжных летних игр в Калининграде.

Историческая справка

Идея создания Российско-Китайских игр появилась в 2005 году. Во время рабочей встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Ху Цзиньтао стороны договорились об организации программы по развитию спорта и физической культуры для укрепления отношений между странами.

Сказано – сделано. Так в 2006-м в Тяньцзине прошли первые Игры двух держав. С тех пор состязания проходят раз в два года по очереди в обеих странах. Спустя 10 лет инициатива разрослась и до зимних видов спорта. В 2016-м Харбин принял дебютные молодёжные зимние игры, а спустя два года соревнования состоялись в Уфе.

За пару десятков лет РКИ способствовали не только поддержанию дружеских отношений России и Китая, но и зажгли немало звёзд. В 2022-м на Играх блистал Савелий Коростылёв, впоследствии ставший лидером лыжной сборной. Стоит вспомнить пример конькобежки Анастасии Семёновой, выигравшей четыре золота и ставшей самой титулованной спортсменкой тех соревнований. Многократный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев также набирался соревновательного опыта в конкурентной среде РКИ, где не оставил шансов соперникам в 2023-м.

Юбилейные игры в Калининграде

Проведение Х Российско-Китайских игр совпало с 80-летием Калининградской области. Поэтому проходящий с 24 по 31 мая турнир станет важной частью празднования.

Заместитель председателя правительства, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко: «У нас очень большой календарь в честь празднования 80-летия Калининградской области. Каждый месяц есть крупные мероприятия. Мы старались охватить как можно больше муниципалитетов региона, чтобы события охватывали не только Калининград, но и другие города. Поэтому РКИ проводятся в том числе и в Зеленоградске и Светлом. Помимо соревновательной части, участников и гостей ждёт обширная культурная программа».

В рамках РКИ пройдут соревнования по 12 видам спорта: бадминтону, баскетболу, боксу, волейболу, настольному теннису, пляжному волейболу, спортивной борьбе, самбо, синхронному плаванию, скалолазанию, ушу, художественной гимнастике. Ожидается, что в Играх примут участие более 400 спортсменов.

Для соревнований будут задействованы пять объектов: дворец спорта «Янтарный», «Автотор-Арена», спортивная школа №7, пляжный стадион в Зеленоградске и физкультурно-оздоровительный комплекс в Светлом. Торжественная церемония открытия состоится 25 мая в светлогорском «Янтарь-Холле» на берегу Балтийского моря. Награждение победителей и призёров будет организовано на площади возле Кафедрального собора, полюбившегося горожанам и туристам острова Канта.

Медали и талисманы

Медали Х РКИ выполнены в классической круглой форме, но имеют сразу несколько уникальных особенностей. Награды, разработанные известным ювелиром Вячеславом Дарвином, дополнены вращающейся центральной частью. Также в них инкрустирована вставка из натурального янтаря – визитной карточки региона. Все росписи сделаны вручную и характеризуют индивидуальность каждого участника. Как сообщили организаторы, дизайн медалей символизирует спортивную энергию и единство двух стран.

Талисманами Игр, характеризующими национальную культуру России и Китая, стали медвежонок и панда. Одетая в цвета флага Поднебесной панда держит в руках ракетку для настольного тенниса – дисциплины, в которой китайцы традиционно сильны. Медведь кимоно с российским триколором на груди символизирует силу и успехи отечественных спортсменов.

Дружба стран

Игры в Калининграде – не только спортивный праздник, но и платформа для диалога между Россией и Китаем. Одной из ключевых миссий РКИ является укрепление дружбы между народами и обмен культурным опытом.

«Игры в Калининграде – это возможность поработать на межправительственном уровне, – отмечает министр спорта России, председатель ОКР Михаил Дегтярёв. – В Калининграде мы планируем обсудить межгосударственную повестку с Китаем на подкомиссии по сотрудничеству по спорту. Хочется процитировать президента России Владимира Путина, который назвал РКИ одним из наиболее успешных и масштабных проектов в сфере спорта и гуманитарного сотрудничества».

Где смотреть РКИ-2026

Трансляции всех соревнований Российско-Китайских игр в Калининграде в прямом эфире покажут три канала «Триколор». По итогам каждого соревновательного дня зрителей ждёт дополнительный контент: дневники и самые яркие моменты РКИ. Также просмотр соревнований доступен в «VK Видео» в официальном аккаунте Игр.