Скандинавы отказались играть на чемпионате мира без России. Даже им надоел этот абсурд!

Международная федерация хоккея с мячом второй раз за последние три года объявила об отмене чемпионата мира в элитном дивизионе. И если в ноябре 2023-го причина была в неожиданном отказе Норвегии принимать у себя турнир 2024 года, то сейчас никто уже не скрывает – без России чемпионат мира просто неинтересен, и проводить его больше никто желанием не горит.

Швеция, Финляндия и Норвегия – неизменные призёры чемпионатов мира без участия России – выпустили совместное заявление, в котором заявили, что по финансовым причинам не собираются участвовать в ЧМ-2027. А без этих команд смысла в проведении турнира вообще нет. Его, в общем, не было с момента отстранения России. Можно было просто раздать медали по рейтингу.

С участием нашей команды интрига была хотя бы в финалах – россияне постоянно рубились со шведами, и верх брали то одни, то другие.

«В текущих обстоятельствах, когда ни Россия, ни Беларусь не участвуют, мы видим необходимость в более устойчивом международном формате», — отметил генеральный секретарь Шведской ассоциации бенди Даниэль Андерссон.

Каким Швеция, Финляндия и Норвегия видят этот более устойчивый формат – пока не очень ясно. Вроде бы они хотят проводить чемпионаты мира раз в два года, а не ежегодно. Идея вообще-то здравая, даже если со сборных России снимут все санкции. А дело, возможно, к этому идёт.

В Международной федерации бенди, кажется, поняли, что срубили сук, на котором сидели. Не убрать в 2022-м сборную России FIB не могла – тогда все федерации ввели санкции против российских спортсменов. Но именно в хоккее с мячом могли проявить мудрость и вернуть наших первыми, ведь бенди – не олимпийский вид спорта.

Более того, хоть FIB и насчитывает почти три десятка членов, но это всё на словах. Серьёзно хоккей с мячом культивируется только в России и Швеции. Чиновники решили, что прекрасно обойдутся и без России.

Просчитались. Но где?

Награждение сборной Швеции по бенди на ЧМ-2026 Фото: Sipa USA/ТАСС

А уж после того, как Федерацию хоккея с мячом России в конце декабря 2025 года возглавил олигарх Олег Дерипаска, да ещё и МОК рекомендовал снять все ограничения с юниорских команд, а многие федерации сняли с россиян вообще все санкции, зашевелились и в FIB. Видимо, почувствовали запах денег. И плевать им на то, что Дерипаска сам под персональными санкциями.

Генеральный секретарь FIB Аттила Адамфи встретился с первым вице-президентом ФХМР Евгением Иванушкиным в Батуми (Грузия), где они обсудили все насущные вопросы в плане возобновления сотрудничества и активного диалога. Пока каких-то решений не принято, однако ситуация интересная. Видимо, Россию очень хотят вернуть в мировой бенди. Со всеми взносами, проведением международных турниров на широкую ногу и прочими плюшками. Кстати, чемпионаты мира 2020, 2021 и 2022 годов должны были состояться в России, но из-за ковида и СВО те турниры отменили.

Пока же в FIB публично говорят, что в следующем году вместо чемпионата мира в элитной группе пройдёт чемпионат мира среди ветеранов с участием трёх команд. Безумно интересное зрелище, что сказать.