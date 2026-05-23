Французский шахматист сыграл в турнире лёжа на кровати. Да, это тоже большой спорт!

Можно ли заниматься спортом на высочайшем мировом уровне лёжа на кровати? Конечно! Но только в том случае, если вы супергроссмейстер.

Звёздный французский шахматист Алиреза Фируджа убедился в этом лично: провёл несколько партий международного турнира Grand Chess Tour буквально лёжа в кровати. Но это была не эксцентричная выходка, а необходимость!

«Я услышал, что он упал»

На этапе Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния) произошла удивительная ситуация. Восьмой номер мирового рейтинга Алиреза Фируджа неудачно стартовал на турнире (с ничьей и двух поражений), а после этого пропал. Гроссмейстер просто не вышел на партию с Фабиано Каруаной.

Многие подумали, что Фируджа на эмоциях решил сняться с соревнований, однако всё оказалось куда драматичнее – Алиреза не пришёл на партию с Каруаной, потому что получил травму лодыжки. По всей видимости, гроссмейстер повредил ногу после игры с Анишем Гири.

«Знаете, бывают матчи, когда из-за всех этих неожиданностей ты в итоге оказываешься в очень нервном, почти невротическом состоянии. И к концу нашего матча и Алиреза, и я были очень взвинчены. А потом я услышал, что он даже упал. Но, как я слышал, с ним всё более-менее в порядке. Я тоже был очень нервным. Всё было просто сумасшедшим. Надеюсь, с ним всё будет хорошо», – рассказал нидерландский шахматист.

Оказалось, что действительно Фируджа очень неудачно упал. Да, в шахматы он, разумеется, играть мог. Но приходить на партии ему было трудно.

«После третьего раунда Алиреза Фируджа получил травму лодыжки. К счастью, перелома нет. После консультаций со своей командой и организаторами он решил продолжить турнир в специальном помещении по договорённости с соперниками в присутствии арбитра», – заявил оргкомитет турнира.

Необычное положение

И Алиреза действительно продолжил выступать. Следующие две партии он провёл в специально оборудованной комнате, похожей на номер отеля, лёжа на кровати. Гроссмейстер держал травмированную ногу на подушках.

Правда, смена обстановки и позы Фирудже не помогла. В положении лёжа он сыграл вничью с Жавохиром Синдаровым и уступил Фабиано Каруане.

После этого он всё-таки решил сняться с турнира.

«К сожалению, из-за травмы лодыжки я решил сняться с турнира. Благодарю организаторов за поддержку и предоставленные условия, а также всех, кто следил за играми. Желаю игрокам и организаторам всего наилучшего в оставшейся части турнира», – написал Алиреза на своей странице в соцсетях.

Но стоит отметить, что случай с Фируджей – не первый в истории мировых шахмат, когда гроссмейстер играл на представительном турнире лёжа. В 1985 году британец Энтони Майлс провел все свои партии в Тилбурге на кушетке. У гроссмейстера были проблемы со спиной, он не мог долго сидеть. Удивительно, но даже в таком состоянии британцу удалось выиграть тот турнир!

Алиреза повторить этот успех не смог. Лёжа ему явно было не слишком комфортно играть, поэтому остаётся пожелать гроссмейстеру из Франции скорейшего выздоровления. Это был не лучший способ войти в историю шахмат.