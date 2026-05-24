Enhanced Games 2026 — самый странный турнир в истории мирового спорта. Но к нему будет приковано огромное внимание.

В США стартует «Допинговая Олимпиада». За $ 1 млн поборется даже россиянин!

Спортивный мир готовится лицезреть самый странный турнир, который только можно себе представить – это Enhanced Games, в которых официально разрешено употребление допинга ради достижения лучших на планете результатов. Его создатель, австралийский бизнесмен Арон Д'Суза, задумал проект три года назад. МОК эта идея, естественно, не понравилась.

А цель – расширить границы возможного с помощью любых доступных человечеству средств. Говорят, мол, науки, но надо читать – допинга.

Что надо знать об этом турнире?

Что? Где? Когда?

Enhanced Games, или «Продвинутые игры» пройдут 24 мая в Лас-Вегасе (США). В программе значатся лёгкая атлетика, плавание, тяжёлая атлетика и силовой экстрим.

Сами заплывы, забеги и попытки состоятся на специально сооружённой арене, где вода будет соседствовать с прорезиненным покрытием.

Вот программа, которую подготовили организаторы:

плавание: 50 и 100 м вольным стилем (мужчины и женщины), 50 и 100 м баттерфляем, 50 и 100 м брассом, 50 м на спине (всё — у мужчин);

лёгкая атлетика: 100 м (мужчины и женщины);

тяжёлая атлетика: рывок (мужчины и женщины), толчок (мужчины и женщины).

Официальный старт – 25 мая в 4:00 мск.

Кто примет участие? И какие правила?

На сайте Enhanced Games указано, что участниками стали 50 спортсменов. Среди них есть и один россиянин – пловец Евгений Сомов. Да-да, тот самый, кто поехал на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе и даже пообщался с экс-главой МОК Томасом Бахом.

Евгений уже давно живёт за океаном и, по всей видимости, возвращаться в чистый спорт не будет. Он выступит на дистанциях 50 и 100 м брассом. Компанию ему составит олимпийский чемпион Коди Миллер.

В деле и спинисты: двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Хантер Армстронг и призёр ЧМ Шейн Райан.

В кроле себя покажут вновь Хантер Армстронг и Шейн Райан, а также трёхкратный чемпион мира Джеймс Магнуссен. На заплывы в баттерфляе заявился чемпион Европы Андрей Говоров.

Самой звёздной участницей у женщин стала четырёхкратная победительница чемпионатов мира Меган Романо.

В лёгкой атлетике побить «вечный» и честный рекорд Усэйна Болта на 100 м попробует призёр ОИ и многократный победитель ЧМ Фред Керли. На дорожке будет ещё шесть спринтеров. Такое же количество заявилось у женщин.

Сколько заплатят победителю?

Победители Игр получат по $ 250 тыс., серебряные призёры – по $ 125 тыс., а бронзовые – по $ 75 тыс. За результаты с четвёртого по шестое места также заплатят по $ 50 тыс., $ 30 тыс. и $ 20 тыс. А вот тому, кто побьёт мировой рекорд, обещали специальный приз в размере $ 1 млн.

Общий призовой фонд составил внушительные $ 25 млн.

Какой допинг разрешён?

Здесь важно отметить: никаких ограничений у спортсменов не было. Аккурат перед началом соревнований появился список запрещённых веществ, которые спортсмены употребляли. Для подготовки они использовали тестостерон, гормон роста, эритропоэтин, анаболические стероиды, стимуляторы, метаболические модуляторы и гормональную поддержку.

Где смотреть?

Если бы российское телевидение приобрело права на «Стероидные Игры», это было бы крайне странно, если учитывать то, что даже обыкновенную Олимпиаду-2026 по телеканалам не показали.

Но оргкомитет турнира будет вести прямую трансляцию соревнований в YouTube и на иных стриминговых платформах. По завершении турнира состоится концерт группы The Killers.