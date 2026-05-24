Самая горячая дуэль в российской борьбе. Как Дагестан победил Осетию в матчевой встрече

Две сильнейшие региональные сборные опять сошлись на ковре. На сей раз результат был однозначным.

23 мая в Международный день борьбы в Каспийске прошла очередная матчевая встреча между осетинской и дагестанской школами борьбы. На ковёр вышли обладатели четырёх золотых медалей Олимпиад, 14 золотых медалей чемпионатов мира и 24 – чемпионатов Европы.

Статуса действу добавляло и присутствие легендарного классика из Кубы Михаина Лопеса, который лично следил за перипетиями на ковре. Компанию ему составили наши звёзды Арсен Фадзаев и Артур Таймазов.

Первая матчевая встреча сборных состоялась в 2023 году и осталась за Дагестаном – 7:3. Следующие схватки в 2025-м закончились вничью – 5:5. Осетия должна была брать реванш. Но что-то пошло не так.

Угуев победил на классе

Первыми на ковёр вышли представители самого лёгкого веса – до 57 кг. Муса Мехтиханов поборол Азамата Тускаева, который на международном уровне представляет Сербию. Счёт – 3:2.

Затем в весе до 61 кг на ковёр вышел олимпийский чемпион Заур Угуев, который справился со своей задачей более чем уверенно. Напротив был осетин Артём Гобаев. Молодой вольник оказывал сопротивление опытному оппоненту, но, оступившись однажды, потерял контроль и проиграл со счётом 0:5.

В олимпийской весовой категории до 65 кг Дагестан также был сильнее на голову. Башир Магомедов одолел Алика Хадарцева – 10:0.

К тому времени счёт в дуэли сильнейших сборных страны стал 3:0 в пользу Дагестана. Чемпиону мира Давиду Баеву в весовой категории до 70 кг нужно было побеждать, но он не справился с Ибрагимом Ибрагимовым, уступил минимально – 5:6.

Позитив от Сидакова

В весе до 74 кг на ковёр в Каспийске вышел олимпионик Заурбек Сидаков, чей сезон складывается не совсем удачно. Непопадание в основу на ЧЕ-2026, а затем сенсационное поражение на рядовом мемориале Алиева не добавляли особого оптимизма осетинским болельщикам. Но лидер последних лет в этом весе со своим делом справился и принёс Осетии первый балл в тот вечер. Имам Ганишов заработал лишь один балл – 1:5.

Для того чтобы взять реванш и всё-таки одолеть Дагестан, Осетии нужно было забирать схватку за схваткой. И вот в 79 кг сошлись Ахмед Усманов и словацкий осетин Таймураз Салказанов, но представитель Дагестана не оставил шансов визави, пусть их борьба была вязкой и тягучей – 3:1.

«Это нереально, это несерьёзно»

Настоящее шоу зрители увидели только в схватке в весе до 92 кг. Там были Аманула Гаджимагомедов и Арслан Багаев. Дагестанец за полминуты до конца поединка уступал со счётом 0:6, однако затем вырвал победу – 10:6. Осетия досрочно проиграла матчевую встречу.

Живая легенда борьбы, двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Арсен Фадзаев, комментируя этот момент, был лаконичен.

«У меня такое ощущение, что осетинская команда не готова. Не подошли как положено. Ты выигрываешь 6:0 и отдаёшь 10 баллов. Это нереально, это несерьёзно», – сказал Фадзаев в эфире WrestlingTV.

Затем в весовой категории до 97 кг любимец публики Абдулрашид Садулаев разгромил Алана Багаева – 14:1. В интервью у ковра он намекнул, что может завершить спортивную карьеру после Олимпиады-2028.

Точку в соревновании поставили представители супертяжёлого веса Абдулла Курбанов и Андрей Бестаев. Дагестанский вольник и здесь был сильнее – 2:1.

Сборная Дагестана победила Осетию со счётом 8:2. Реалии таковы, что осетинская школа борьбы продолжает находиться в кризисе, а их соседи – на шаг впереди. Но это точно не последняя встреча принципиальных соперников.