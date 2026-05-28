«Не просто бег, а общий вклад в будущее». Мы узнали, чем живёт «СберПрайм Зелёный Марафон»

В этом году благотворительный и семейный спортивный праздник состоится 30 мая. Соревнования пройдут по всей России. Ожидается, что они станут одними из самых массовых не только в стране, но и в мире, объединив свыше 140 тысяч участников. О философии, организации и нюансах масштабного события мы поговорили с первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным.

– Александр, в этом году «СберПрайм Зелёный Марафон» вновь объединит десятки городов и десятки тысяч участников. Что изменится в забеге по сравнению с прошлым годом?

– C каждым годом событие становится всё масштабнее. Но самое важное для нас – не рекорды ради рекордов, а наполнение забега смыслами, которые делают его ближе для каждого. В 2026 году, в год 185-летия Сбербанка, мы проводим «СберПрайм Зелёный Марафон» в 13-й раз, и он впервые станет фестивалем бега и музыки.

Это новое прочтение нашей идеи – бежать не в тишине, а в ритме, который задаёт любимая музыка. В столице участники дистанции 4,2 км пробегут в сопровождении музыкантов и диджеев. Большая музыкальная программа запланирована в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Благовещенске.

Кроме того, у каждой дистанции впервые появился свой партнёр из экосистемы Сбера. Так, забег на 4,2 км станет самым музыкальным благодаря музыкальному сервису Звук, 10 км будет веселее пробежать вместе с сервисом экспресс-доставки Самокат, а полумарафон – 21,1 км – поддержал наш ИИ-помощник ГигаЧат. Партнёр детских забегов – сервис СберKids, а северной ходьбы – СберМобайл. Мы хотим, чтобы каждый, от ребёнка до опытного спортсмена, почувствовал поддержку и нашёл здесь что-то своё.

Александр Ведяхин Фото: Сбер

– «СберПрайм Зелёный Марафон» – один из крупнейших благотворительных спортивных проектов страны. Какую сумму планируете собрать в 2026 году и на какие инициативы она пойдёт?

– Вы правы, благотворительная составляющая – сердце нашего забега. В прошлом году участники перечислили на добрые дела 30 миллионов рублей, а с учётом удвоения банком этой суммы на поддержку детей направили 60 миллионов.

Я уверен, что в этом году, в год 185-летия Сбера, итоговая цифра станет рекордной, ведь желание помогать с каждым разом растёт. За каждый километр, который пробегут участники во всех городах, Сбер перечислит 185 рублей. Через фонд «Вклад в будущее» мы все вместе поможем детям, чьи жизни находятся в критической ситуации, а также направим деньги на оборудование и лекарства в профильные больницы и центры по всей стране и в новых регионах. Присоединиться к благотворительности могут все, даже те, кто не бежит: на площадках мы установим терминалы и специальные QR-коды – онлайн можно направить пожертвования на платформе СберВместе.

Не забываем мы и о нашей традиционной благотворительной акции, которую ежегодно проводим совместно с Благотворительным фондом «Вклад в будущее». До 30 мая все регистрационные взносы и добровольные пожертвования участников «СберПрайм Зелёного Марафона» будут собираться на платформе СберВместе, а после забега их направят некоммерческим организациям, которые откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Педагоги и психологи помогут мальчикам и девочкам раскрыть таланты, найти друзей и научиться общаться. Внести свой вклад любой желающий также может на платформе СберВместе, выходить на старт для этого необязательно. По традиции банк удвоит итоговую сумму – каждый рубль превратится в два.

– В этом году забег проходит при поддержке СберПрайма. Какие преимущества это даёт участникам?

– Появление СберПрайма в качестве титульного партнёра – логичное продолжение идеи забега как большого городского события, которое объединяет спорт, технологии и повседневные сервисы для людей. СберПрайм – подписка, которая даёт выгоду в сервисах экосистемы Сбера и у партнёров, поэтому в этом году для участников и болельщиков мы собрали целую подборку специальных предложений.

Например, есть скидки на спортивное питание и товары в Самокате и Мегамаркете, предложения на умные устройства Sber и скидки на бронирование отелей в Отелло – это особенно актуально для тех, кто приезжает на марафон из других городов.

Кроме того, подписчики СберПрайма смогут бесплатно сделать гравировку своего финишного времени на медалях – такая возможность уже становится приятной традицией для многих участников.

«СберПрайм Зелёный Марафон» Фото: Сбер

– Какую роль играют сотрудники Сбера в таких инициативах? Это часть корпоративной культуры или уже личная вовлечённость каждого?

– Наш первый марафон, который мы провели в 2012 году, был приурочен к будущей Олимпиаде-2014 в Сочи. С тех пор «СберПрайм Зелёный Марафон» проделал огромный путь. Сегодня участие в забеге – это искреннее желание и личная позиция многих наших коллег. Там вы можете встретить любого из нас — от младших специалистов до Президента банка Германа Грефа. Сотрудники Сбера бегут всей семьёй, вместе с детьми, участвуют в волонтёрских программах. Для многих это добрая семейная традиция. Наш забег очень точно попадает в наш главный корпоративный принцип – «Быть лучше каждый день».

– Забег всё увереннее закрепляется как семейное событие. Какие активности в этом году вы считаете самыми интересными для участников с детьми?

– Семейная атмосфера – наша главная гордость. Мы стремимся к тому, чтобы праздник был интересен людям любого возраста и физической подготовки. Для юных участников в Москве мы подготовили специальные дистанции — 400, 600 и 800 метров, – в зависимости от возраста. В регионах тоже пройдут детские забеги, а на финише каждый из наших маленьких участников получит медаль. В некоторых городах в прошлом году детям вручали награды с изображением СберКота – это вызвало бурю восторга. Для родителей и детей работают анимационные зоны, спортивные площадки и активности от партнёров. Это даже не забег в классическом понимании, а большой добрый семейный праздник на свежем воздухе.

Также в этом году впервые в Москве мы сделали специальную дистанцию – Семейную, где не важна скорость, не нужна справка и не фиксируется время. Это праздничное шествие на Большом Москворецком мосту. Партнёром дистанции станет студия «Союзмультфильм», которой исполняется в этом году 90 лет. Такой формат мы придумали, чтобы семьи получили удовольствие от совместной прогулки в центре столицы, сделали яркие фото со сказочными героями и примерили образы любимых персонажей. «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Умка», «Чебурашка» – мы все знаем этих героев с детства. Ведь «Союзмультфильм» – это вселенная, на которой все мы выросли.

«СберПрайм Зелёный Марафон» Фото: Сбер

– В 2026 году проект впервые проходит в Китае. Расскажите, в каком городе состоится забег и почему решили провести его именно там?

– Это историческое событие. 30 мая во рамках «СберПрайм Зелёного Марафона» впервые пройдёт Международный забег дружбы. Несколько тысяч бегунов из России и Китая одновременно выйдут на старт в Благовещенске и Хэйхэ – городах, которые расположены на разных берегах Амура. Маршруты забегов проложены параллельно, чтобы участники видели и поддерживали друг друга, даже находясь в разных странах.

Почему именно эти города? Потому что это живой символ партнёрства и взаимного уважения между нашими странами. Сотрудничество российского и китайского бизнеса достигло такого высокого уровня доверия, что закономерно вылилось в спортивную и социальную составляющую. Спорт, как и добрые дела, не знает границ, и этот забег – лучшее тому доказательство.

– Экологическая повестка остаётся важной частью проекта. Сколько деревьев уже удалось высадить за годы проведения марафона?

– Наш марафон уникален: он единственный из подобных мероприятий был удостоен награды Программы ООН по окружающей среде (UNEP) за вклад в развитие экологии планеты. Мы гордимся этим признанием. Традиция высадки деревьев идёт с самого первого «Зелёного Марафона». Благодаря проекту за все годы в разных регионах мы высадили свыше 280 тысяч деревьев. И не останавливаемся, продолжаем расширять «зелёные лёгкие» нашей страны.

– «СберПрайм Зелёный Марафон» всё больше становится культурным событием и даже музыкальным фестивалем. Какие форматы и участники заявлены на 2026 год?

– Как я уже говорил, в этом году мы превратили забег в настоящий фестиваль бега и музыки, с которого в городах начнётся лето. Музыка будет не только на трассе забега, но и на сцене – для гостей выступят популярные артисты. В Москве старт дистанции 4,2 км будет сопровождаться оркестром и DJ, на всём маршруте дистанции будет музыкальное сопровождение, отражающее 185-летнюю историю Сбера, под названием «Бег сквозь время». Участники побегут сквозь время вместе со Сбером в ритме музыки разных эпох и поколений. А на сцене фестиваля выступят группа CreamSoda и секретный гость.

Большая музыкальная программа пройдёт в Москве и ещё пяти городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и, конечно, в Благовещенске. В Благовещенске хедлайнером станет популярный электро-поп-дуэт NEMIGA. После забегов начнётся семейно-музыкальный фестиваль, где каждый сможет отдохнуть и получить заряд позитива на всё лето.

– Забота о здоровье — важная часть философии марафона. Как вы сами находите баланс между насыщенным графиком и регулярными тренировками?

– Это непросто. Когда в день запланировано бесчисленное количество встреч и совещаний, времени на себя почти не остаётся. Но здесь всё дело в мотивации и желании поддержать себя в тонусе. Я для себя решил, что здоровье – важный актив, который требует ежедневных вложений. Поэтому стараюсь находить хотя бы 30–40 минут в день на активность. Это может быть утренняя прогулка или вечерняя тренировка. Главное – выработать привычку, и тогда организм сам начинает требовать движения. Спорт помогает не только держать себя в форме, но и перезагружать голову, находить решения для сложных задач.

«СберПрайм Зелёный Марафон» Фото: Сбер

– Планируете ли вы лично выйти на старт в этом году? Если да, то какую дистанцию и формат выберете?

– Уже много лет я не изменяю себе и выбираю дистанцию в 4,2 километра в стиле северной (скандинавской) ходьбы. Мне нравится этот ритм. Спокойное, размеренное движение, которое позволяет наслаждаться обстановкой и чувствовать энергию тысяч людей вокруг. Скандинавская ходьба – отличная кардионагрузка, которая к тому же бережёт суставы. Так что я с большой радостью снова выйду на старт в этом году и получу огромное удовольствие от общности этого движения.

– Что для вас важнее в «СберПрайм Зелёном Марафоне» – спортивный результат, благотворительная миссия или ощущение общего движения и единения?

– Спортивный результат – это личное достижение каждого конкретного человека. Каким бы он ни был, это уже победа над собой. Однако для меня, как одного из организаторов и постоянного участника, на первом месте стоит именно ощущение общего движения и единения. Когда видишь эту реку из людей, которые бегут, идут, улыбаются и обнимают детей, понимаешь, что «СберПрайм Зелёный Марафон» – больше чем бег. Это возможность сделать мир вокруг добрее, а нас самих — ближе друг к другу. Благотворительная миссия здесь идёт рука об руку с единением: мы не просто проводим время, а вместе помогаем тем, кому это жизненно необходимо. Каждый шаг, каждое пожертвование превращается в помощь детям и кардинально меняет их жизни. Я приглашаю всех присоединяться к нашему празднику – в любом ритме, на любой дистанции, – чтобы стать частью самого доброго спортивного события страны!