Россия возвращается! Смогут ли наши гимнастки выиграть золото под своим флагом?

Собрали всё самое важное о чемпионате Европы по художественной гимнастике – 2026.

Болгарская Варна готовится принять лучших «художниц» Старого света. Уже в среду, 27 мая, там начнётся чемпионат Европы – 2026. И без россиянок разыгрывать медальные комплекты никто не будет!

Отвечаем на главные вопросы о турнире.

Россия выступит под своим флагом?

Да, так как сборную России допустили к участию в международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. Об этом сообщили в European Gymnastics буквально в последний момент – 24 мая. Континентальная организация поддержала решение World Gymnastics о полном снятии ограничений с представителей нашей страны. Кстати, национальный статус вернули себе и представители Беларуси.

Состав сборной России на ЧЕ-2026

Всего в Болгарии своё искусство покажут 12 россиянок, среди которых будут и юниорки. Спортсменки из этой возрастной категории получили право выступить на взрослом турнире.

Сениорки, индивидуальная программа: Ева Кононова, Мария Борисова и София Ильтерякова.

Ева Кононова, Мария Борисова и София Ильтерякова. Сениорки, групповые упражнения: Алёна Селивёрстова, Алина Прощалыкина, Дарья Мельник, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая и Николь Андрончик.

Алёна Селивёрстова, Алина Прощалыкина, Дарья Мельник, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая и Николь Андрончик. Юниорки, индивидуальная программа: Ева Чевтаева, Ксения Савинова и Яна Заикина.

Расписание чемпионата Европы по ХГ

Соревнования пройдут с 27 по 31 мая. Всего будет разыграно 12 комплектов наград, пять из которых – у юниорок.

Расписание соревнований ЧЕ-2026 по художественной гимнастике

(московское время)



27 мая

10:00. Юниорки. Квалификация, командное многоборье.



28 мая

9:00. Сениорки. Квалификация (обруч и мяч)

18:45. Юниорки. Финалы в отдельных видах (обруч, мяч, булавы и лента).



29 мая

9:00. Сениорки. Квалификация (булавы и лента).



30 мая

10:00. Сениорки. Финал личного многоборья

15:00. Сениорки. Групповые упражнения, многоборье.



31 мая

Финалы в отдельных видах:

12:00. Сениорки. Финалы в отдельных видах (обруч, мяч, булавы и лента)

16:00. Сениорки. Групповые упражнения, финалы в отдельных видах.

Какие шансы у россиянок на медали?

На этапах Кубка мира, предвосхищавших чемпионат Европы, российская сборная взяла 13 наград. Единственное золото в личных видах добыла Мария Борисова, не оставившая соперницам шансов в многоборье в Ташкенте. В столице Узбекистана она также зацепила серебро в обруче. Отличилась и София Ильтерякова, которая стала второй (София) и третьей (Баку) в соревнованиях с обручем, а также взяла серебро в булавах (Баку). Россиянки первенствовали в групповом многоборье однажды в Софии.

Мария Борисова Фото: Дарья Кузовлёва, «Чемпионат»

Конечно, представительницы сборной России будут бороться за награды в каждой дисциплине, но многое будет зависеть от их умения справляться с психологическим давлением. На первом старте после возвращения флага нашим спортсменкам, конечно, будет непросто.

Фавориты чемпионата Европы по художественной гимнастике

Пожалуй, главным фаворитом турнира является представительница Украины Таисия Онофрийчук, которая в текущем сезоне дважды выиграла личное многоборье на Кубке мира. Она претендует на медали во всех видах и также собирается защитить титул чемпионки Европы в многоборье.

Родные стены должны помочь и без того крепкой сборной Болгарии. На ЧЕ-2025 эта команда добыла три золота, серебро и бронзу. Во многом благодаря Стиляне Николовой, которая в Варне готовится повторить предыдущий успех. В командных видах болгарские «художницы» тоже выглядят ярко.

Равно как и итальянские спортсменки, которые в 2025-м в Таллине взяли первое место в командном многоборье. Они с лидером команды Софией Раффаэли способны на многое.

Алина Горносько Фото: Дарья Кузовлёва, «Чемпионат»

Куда же без хорошо знакомой российским болельщикам Дарьей Варфоломеев. В многоборье в 2025-м экс-россиянка осталась лишь третьей и выиграла золото в лентах. Сумеет ли олимпийская чемпионка взять реванш?

В деле и Алина Горносько, поднимавшаяся на пьедестал Кубка мира в этом сезоне. Белорусская гимнастка уже прибыла на место проведения ЧЕ-2026.

Могла бы претендовать на медали и Мейтал Мааян Сумкин из Израиля, но она в Варну не приехала из-за серьёзной травмы – у неё перелом стопы.

Как будут судить на чемпионате Европы?

Россиянкам на первом старте с флагом и гимном придётся очень непросто. После долгого отстранения судьи только-только знакомятся с новым поколением российских гимнасток. А авторитет в субъективных видах спорта, как известно, значит многое. Лидерам порой прощают небольшие ошибки, и россиянкам ещё предстоит себе статус лидеров в художественной гимнастике вернуть.

А пока команде Татьяны Сергаевой нужно постараться попасть в сердца судей. Чтобы добраться до медалей, нужно быть на голову выше соперниц.

Впрочем, стоит отметить, что от России на чемпионат Европы приехали двое судей – Ольга Фролова и Ольга Минигалина. Взаимодействие наших судей с иностранцами тоже очень важно с точки зрения будущих выступлений.

Где смотреть трансляции ЧЕ-2026?

Прямые трансляции выступлений отечественных гимнасток можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Арена» 30 и 31 мая. Следить за развитием событий в Варне будет и «Чемпионат».