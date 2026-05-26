Чемпионат Европы по художественной гимнастике – 2026: даты проведения, расписание, участники, призовые, где смотреть, фавориты

Россия возвращается! Смогут ли наши гимнастки выиграть золото под своим флагом?
Батраз Томаев
Смогут ли наши гимнастки выиграть золото на ЧЕ?
Собрали всё самое важное о чемпионате Европы по художественной гимнастике – 2026.

Болгарская Варна готовится принять лучших «художниц» Старого света. Уже в среду, 27 мая, там начнётся чемпионат Европы – 2026. И без россиянок разыгрывать медальные комплекты никто не будет!

Отвечаем на главные вопросы о турнире.

Россия выступит под своим флагом?

Да, так как сборную России допустили к участию в международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. Об этом сообщили в European Gymnastics буквально в последний момент – 24 мая. Континентальная организация поддержала решение World Gymnastics о полном снятии ограничений с представителей нашей страны. Кстати, национальный статус вернули себе и представители Беларуси.

Состав сборной России на ЧЕ-2026

Всего в Болгарии своё искусство покажут 12 россиянок, среди которых будут и юниорки. Спортсменки из этой возрастной категории получили право выступить на взрослом турнире.

  • Сениорки, индивидуальная программа: Ева Кононова, Мария Борисова и София Ильтерякова
  • Сениорки, групповые упражнения: Алёна Селивёрстова, Алина Прощалыкина, Дарья Мельник, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая и Николь Андрончик. 
  • Юниорки, индивидуальная программа: Ева Чевтаева, Ксения Савинова и Яна Заикина.

Расписание чемпионата Европы по ХГ

Соревнования пройдут с 27 по 31 мая. Всего будет разыграно 12 комплектов наград, пять из которых – у юниорок.

Расписание соревнований ЧЕ-2026 по художественной гимнастике
(московское время)

27 мая
10:00. Юниорки. Квалификация, командное многоборье.

28 мая
9:00. Сениорки. Квалификация (обруч и мяч)
18:45. Юниорки. Финалы в отдельных видах (обруч, мяч, булавы и лента).

29 мая
9:00. Сениорки. Квалификация (булавы и лента).

30 мая
10:00. Сениорки. Финал личного многоборья
15:00. Сениорки. Групповые упражнения, многоборье.

31 мая
Финалы в отдельных видах:
12:00. Сениорки. Финалы в отдельных видах (обруч, мяч, булавы и лента)
16:00. Сениорки. Групповые упражнения, финалы в отдельных видах.

Какие шансы у россиянок на медали?

На этапах Кубка мира, предвосхищавших чемпионат Европы, российская сборная взяла 13 наград. Единственное золото в личных видах добыла Мария Борисова, не оставившая соперницам шансов в многоборье в Ташкенте. В столице Узбекистана она также зацепила серебро в обруче. Отличилась и София Ильтерякова, которая стала второй (София) и третьей (Баку) в соревнованиях с обручем, а также взяла серебро в булавах (Баку). Россиянки первенствовали в групповом многоборье однажды в Софии.

Фото: Дарья Кузовлёва, «Чемпионат»

Конечно, представительницы сборной России будут бороться за награды в каждой дисциплине, но многое будет зависеть от их умения справляться с психологическим давлением. На первом старте после возвращения флага нашим спортсменкам, конечно, будет непросто.

Фавориты чемпионата Европы по художественной гимнастике

Пожалуй, главным фаворитом турнира является представительница Украины Таисия Онофрийчук, которая в текущем сезоне дважды выиграла личное многоборье на Кубке мира. Она претендует на медали во всех видах и также собирается защитить титул чемпионки Европы в многоборье.

Родные стены должны помочь и без того крепкой сборной Болгарии. На ЧЕ-2025 эта команда добыла три золота, серебро и бронзу. Во многом благодаря Стиляне Николовой, которая в Варне готовится повторить предыдущий успех. В командных видах болгарские «художницы» тоже выглядят ярко.

Равно как и итальянские спортсменки, которые в 2025-м в Таллине взяли первое место в командном многоборье. Они с лидером команды Софией Раффаэли способны на многое.

Фото: Дарья Кузовлёва, «Чемпионат»

Куда же без хорошо знакомой российским болельщикам Дарьей Варфоломеев. В многоборье в 2025-м экс-россиянка осталась лишь третьей и выиграла золото в лентах. Сумеет ли олимпийская чемпионка взять реванш?

В деле и Алина Горносько, поднимавшаяся на пьедестал Кубка мира в этом сезоне. Белорусская гимнастка уже прибыла на место проведения ЧЕ-2026.

Могла бы претендовать на медали и Мейтал Мааян Сумкин из Израиля, но она в Варну не приехала из-за серьёзной травмы – у неё перелом стопы.

Как будут судить на чемпионате Европы?

Россиянкам на первом старте с флагом и гимном придётся очень непросто. После долгого отстранения судьи только-только знакомятся с новым поколением российских гимнасток. А авторитет в субъективных видах спорта, как известно, значит многое. Лидерам порой прощают небольшие ошибки, и россиянкам ещё предстоит себе статус лидеров в художественной гимнастике вернуть.

А пока команде Татьяны Сергаевой нужно постараться попасть в сердца судей. Чтобы добраться до медалей, нужно быть на голову выше соперниц.

Впрочем, стоит отметить, что от России на чемпионат Европы приехали двое судей – Ольга Фролова и Ольга Минигалина. Взаимодействие наших судей с иностранцами тоже очень важно с точки зрения будущих выступлений.

Где смотреть трансляции ЧЕ-2026?

Прямые трансляции выступлений отечественных гимнасток можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Арена» 30 и 31 мая. Следить за развитием событий в Варне будет и «Чемпионат».

