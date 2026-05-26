Россия возвращается! Смогут ли наши гимнастки выиграть золото под своим флагом?

Болгарская Варна готовится принять лучших «художниц» Старого света. Уже в среду, 27 мая, там начнётся чемпионат Европы – 2026. И без россиянок разыгрывать медальные комплекты никто не будет!
Отвечаем на главные вопросы о турнире.
Россия выступит под своим флагом?
Да, так как сборную России допустили к участию в международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. Об этом сообщили в European Gymnastics буквально в последний момент – 24 мая. Континентальная организация поддержала решение World Gymnastics о полном снятии ограничений с представителей нашей страны. Кстати, национальный статус вернули себе и представители Беларуси.
Состав сборной России на ЧЕ-2026
Всего в Болгарии своё искусство покажут 12 россиянок, среди которых будут и юниорки. Спортсменки из этой возрастной категории получили право выступить на взрослом турнире.
- Сениорки, индивидуальная программа: Ева Кононова, Мария Борисова и София Ильтерякова.
- Сениорки, групповые упражнения: Алёна Селивёрстова, Алина Прощалыкина, Дарья Мельник, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая и Николь Андрончик.
- Юниорки, индивидуальная программа: Ева Чевтаева, Ксения Савинова и Яна Заикина.
Расписание чемпионата Европы по ХГ
Соревнования пройдут с 27 по 31 мая. Всего будет разыграно 12 комплектов наград, пять из которых – у юниорок.
(московское время)
27 мая
10:00. Юниорки. Квалификация, командное многоборье.
28 мая
9:00. Сениорки. Квалификация (обруч и мяч)
18:45. Юниорки. Финалы в отдельных видах (обруч, мяч, булавы и лента).
29 мая
9:00. Сениорки. Квалификация (булавы и лента).
30 мая
10:00. Сениорки. Финал личного многоборья
15:00. Сениорки. Групповые упражнения, многоборье.
31 мая
Финалы в отдельных видах:
12:00. Сениорки. Финалы в отдельных видах (обруч, мяч, булавы и лента)
16:00. Сениорки. Групповые упражнения, финалы в отдельных видах.
Какие шансы у россиянок на медали?
На этапах Кубка мира, предвосхищавших чемпионат Европы, российская сборная взяла 13 наград. Единственное золото в личных видах добыла Мария Борисова, не оставившая соперницам шансов в многоборье в Ташкенте. В столице Узбекистана она также зацепила серебро в обруче. Отличилась и София Ильтерякова, которая стала второй (София) и третьей (Баку) в соревнованиях с обручем, а также взяла серебро в булавах (Баку). Россиянки первенствовали в групповом многоборье однажды в Софии.
Мария Борисова
Конечно, представительницы сборной России будут бороться за награды в каждой дисциплине, но многое будет зависеть от их умения справляться с психологическим давлением. На первом старте после возвращения флага нашим спортсменкам, конечно, будет непросто.
Фавориты чемпионата Европы по художественной гимнастике
Пожалуй, главным фаворитом турнира является представительница Украины Таисия Онофрийчук, которая в текущем сезоне дважды выиграла личное многоборье на Кубке мира. Она претендует на медали во всех видах и также собирается защитить титул чемпионки Европы в многоборье.
Родные стены должны помочь и без того крепкой сборной Болгарии. На ЧЕ-2025 эта команда добыла три золота, серебро и бронзу. Во многом благодаря Стиляне Николовой, которая в Варне готовится повторить предыдущий успех. В командных видах болгарские «художницы» тоже выглядят ярко.
Равно как и итальянские спортсменки, которые в 2025-м в Таллине взяли первое место в командном многоборье. Они с лидером команды Софией Раффаэли способны на многое.
Алина Горносько
Куда же без хорошо знакомой российским болельщикам Дарьей Варфоломеев. В многоборье в 2025-м экс-россиянка осталась лишь третьей и выиграла золото в лентах. Сумеет ли олимпийская чемпионка взять реванш?
В деле и Алина Горносько, поднимавшаяся на пьедестал Кубка мира в этом сезоне. Белорусская гимнастка уже прибыла на место проведения ЧЕ-2026.
Могла бы претендовать на медали и Мейтал Мааян Сумкин из Израиля, но она в Варну не приехала из-за серьёзной травмы – у неё перелом стопы.
Как будут судить на чемпионате Европы?
Россиянкам на первом старте с флагом и гимном придётся очень непросто. После долгого отстранения судьи только-только знакомятся с новым поколением российских гимнасток. А авторитет в субъективных видах спорта, как известно, значит многое. Лидерам порой прощают небольшие ошибки, и россиянкам ещё предстоит себе статус лидеров в художественной гимнастике вернуть.
А пока команде Татьяны Сергаевой нужно постараться попасть в сердца судей. Чтобы добраться до медалей, нужно быть на голову выше соперниц.
Впрочем, стоит отметить, что от России на чемпионат Европы приехали двое судей – Ольга Фролова и Ольга Минигалина. Взаимодействие наших судей с иностранцами тоже очень важно с точки зрения будущих выступлений.
Где смотреть трансляции ЧЕ-2026?
Прямые трансляции выступлений отечественных гимнасток можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Арена» 30 и 31 мая. Следить за развитием событий в Варне будет и «Чемпионат».