Российско-Китайские игры стартовали в Калининграде. Чем запомнилась церемония открытия?

В понедельник, 25 мая, в Светлогорске (Калининградская область) прошла церемония открытия X Российско-Китайских молодёжных игр. Организаторы не стали проводить эксперименты, а сделали простое, понятное и красивое шоу. Впрочем, даже в нём было чему удивиться!

Спойлер: без знаменитой песни про «Веночек» не обошлось.

Сила дружбы

Главной идеей церемонии было объединение двух народов, российского и китайского. Тем более что Российско-Китайские молодёжные игры отмечают свой юбилей – ровно 20 лет назад в Тяньцзине состоялся первый турнир.

Духом единения был пропитан весь номер, открывающий шоу. О нём же напоминали представители российского и китайского правительства в своих официальных речах. Приветственное письмо участникам соревнований направил и президент России Владимир Путин.

«С удовольствием отмечу, что, стартовав в 2006 году в Тяньцзине, этот масштабный международный проект значительно укрепил свой объединительный, созидательный, просветительский потенциал, вырос в большой, красочный праздник спорта, молодости, творческого и делового общения. И, конечно, проведение Игр в полной мере отражает традиционно партнёрские, дружественные отношения между народами России и Китая и является важной составляющей нашего гуманитарного взаимодействия».

Национальный колорит

Игры открыл министр спорта России Михаил Дегтярёв. А сразу после официальной части церемонии стартовало красочное представление. По духу оно чем-то напомнило открытие Олимпиады в Сочи. АНО «Фестивальная дирекция» и Министерство по культуре и туризму Калининградской области постарались за час пройтись во всей истории и культуре России. И, в общем-то, у них получилось, пусть и не так масштабно, как это было на ОИ-2014.

Зрителей погрузили в советское время, где торжествовал культ спорта. На сцене выступали артисты, исполнявшие попурри из наиболее известных советских песен о спорте. И в это же время свои навыки показывали гимнасты, акробаты, футболисты, хоккеисты и даже чирлидеры. Зал восхищённо выдыхал, когда они успешно делали трёхъярусные башни. Было очень эффектно!

А дальше началось время Российской империи и достояний её культуры. Были и музыка, и опера, и балет, и театр, и живопись, и литература. Пожалуй, наиболее красивым моментом стало исполнение песни пленниц из оперы «Князь Игорь». Пока солистка пела, актёры воплощали образы с известных картин Врубеля: «Демон (сидящий)» и «Царевна-лебедь». Дальше актёры перевоплотились в героев полотен Марка Шагала – оставалось только взмыть в небо.

После этого зрителей погрузили в народную культуру. Здесь было всё: и традиционные русские частушки и напевы, и выступление казачьего хора, и лезгинка с фланкировкой шашкой. В общем, весь колорит большой России.

Всё было просто, без особых изысков, но со вкусом. Однако в самой концовке организаторы решили удивить. Заиграл старый-новый хит «Веночек» от «Золотого кольца», который подхватил весь зал. И всё бы ничего, но песня была замиксована диджеем с треками из дабстепа!

Однако и это был не конец. Необычное звучание позволило артистам осовременить и русский народный танец. Парни неожиданно начали танцевать хип-хоп с брейк-дансом, а девушки – вог. Выглядело странно, но зажигательно! Российским болельщикам в зале понравилось. И, кажется, даже китайские зрители, не понимавшие слов, с трудом сдерживались от танцев.

Праздник молодёжи

В концовке был небольшой блок, посвящённый месту проведения Игр – Калининградской области. В лазерном шоу организаторы показали главные символы региона. А местный колорит ярко представили моряки. Ансамбль песни и пляски Балтийского флота задорно исполнил «Яблочко».

Про дружбу народов, с которой начиналась церемония, никто не забыл. В конце мероприятия на сцене появились китайские артисты Ли Ченьтао и Сунь Даньдань. Ли исполнила национальный традиционный танец с веером, а Сунь под лазерное шоу показала уже современную хип-хоп постановку.

А дальше все участники церемонии объединились на сцене под цветами-символами Российско-Китайских игр и дружно спели гимн.

Чем больше всего запомнилась церемония открытия? Тем, что это был настоящий праздник молодёжи. Почти все, кто выступал на сцене, были одного возраста с участниками соревнований, находившимися в зале. Возможно, именно поэтому зрителям так заходили необычные выступления.

Время танцев пока закончилось. Впереди у спортсменов пять непростых соревновательных дней, но с таким зарядом энергии, который они получили на церемонии открытия, даже сам спорт будет бодрым и ярким.