Мустафина, Нагорный, Рылов и другие звёзды, которые зажглись на Российско-Китайских играх

С 25 по 31 мая в Калининградской области проходят Х Российско-Китайские молодёжные летние игры. Пока на соревнованиях двух стран зажигаются новые звёзды, вспомним тех, кто уже блеснул на РКИ и сумел добиться высот и во взрослой карьере. Ниже топ-10 таких атлетов.

Алия Мустафина

В уже далёком 2009-м юная Алия Мустафина победила на Российско-Китайских играх в Пекине. Наша гимнастка уже подавала большие надежды и в том же году выиграла национальный чемпионат. Однако противостояние с сильной китайской сборной наверняка придало ей необходимый опыт и уверенность в своих силах. Да так, что позднее имя Алии стало синонимом данного вида спорта. Что было дальше — уже история с золотым оттенком: две победы на Олимпиаде и целая россыпь верхних ступеней пьедестала почёта чемпионатов мира и Европы.

Никита Нагорный

Ещё одна знаковая для спортивной гимнастики личность. Пути Нагорного и Мустафиной к вершине во многом схожи. Спустя четыре года после триумфа Алии Никита выиграл Игры в Шанхае. Через год он повторит успех на юношеской Олимпиаде, а в 2016-м возьмёт золото в Рио-де-Жанейро. Репетиция будущих побед на РКИ прошла на ура!

Евгения Канаева

Дорога Канаевой от золота РКИ до победы на Олимпийских играх заняла всего один год. Что особенно почётно, российская «художница» не просто стала лучшей в личном многоборье Пекина-2008, но и защитила титул на Играх в Лондоне в 2012-м. В 2015-м Евгения стала факелоносцем Российско-Китайских Игр в Иркутске, приняла участие в церемонии открытия и поделилась опытом с юными спортсменками. Так круг красиво замкнулся.

Арина и Дина Аверины

В 2011-м главные сёстры мировой художественной гимнастики собрали урожай наград на РКИ в Пензе. Хотя стоп… Тогда в перспективных спортсменках безусловно видели надежду сборной России на годы вперёд, но Игры помогли раскрыть потенциал. Дина взяла золото и серебро, а Арина — бронзу. Впоследствии Аверины выиграли не один десяток наград высшей пробы на крупных стартах, а Дина ещё и пополнила и без того богатую коллекцию трофеев серебром ОИ-2020.

Лала Крамаренко

Ещё одна «художница» в нашем топе. На РКИ-2017 в Гуанчжоу Лала собрала полный комплект наград: золото, серебро и две бронзы. Подтвердила высокий уровень Крамаренко и на чемпионате Европы спустя четыре года, где тоже поднялась на высшую ступень пьедестала. А на Играх СНГ в 2023-м спортсменке покорились сразу шесть медалей, четыре из которых высшей пробы.

Евгений Рылов

На той же Олимпиаде в Токио зажёг пловец Евгений Рылов, взявший сразу два золота на своих коронных дистанциях 100 и 200 м на спине. Уже догадались, где Евгений прокачивал навыки до этого? Правильно! На РКИ-2013 в Шанхае Рылов заявил о себе как о будущей звезде: семь медалей высшей пробы и одно серебро.

Мирон Лифинцев

В 2023-м в Чунцине Мирон оформил золотой хет-трик, завоевав сразу три золота Российско-Китайских игр. Лифинцеву только 20 лет, но за его плечами уже семь побед на чемпионатах мира на длинной и короткой воде. Российские пловцы допущены до международных соревнований, поэтому, Мирон, пожалуйста, продолжай!

Арина Суркова

Российско-Китайские игры в 2015-м прошли под эгидой доминирования Арины. Наша пловчиха завоевала сразу 10 медалей, среди которых нашлось место и золоту. В дальнейшем Суркова брала награды на чемпионате Европы и особенно удачно выступает на короткой воде, где добилась двух побед на ЧМ и двух на Евро. То ли ещё будет!

Савелий Коростелёв

В 2022-м Коростелёв побеждает на РКИ, а затем становится одним из лидеров лыжной сборной России. На последней Олимпиаде в Италии Савелию немного не хватило до медалей — он дважды финишировал в топ-5. Однако нет сомнений, что наш спортсмен сделал серьёзную заявку на большие победы и уже ворвался в элитную категорию лыжников.

Программа юбилейных РКИ-2026 включает 12 видов спорта. Более 400 атлетов из России и Китая разыграют 87 комплектов наград.