Наши гимнастки-художницы возвращаются с флагом! За кем из юных звёзд стоит следить?

27 мая в Варне, Болгария, стартовал 42-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Россию допустили до турнира впервые за четыре года, да ещё и со своим флагом и гимном.

12 спортсменок попали в окончательный состав. Это и юниорки, и сениорки.

Кто из наших девушек способен побороться с мировыми лидерами?

Состав сборной России на ЧЕ-2026

На турнире среди взрослых выступят 12 гимнасток.

Сениорки, индивидуальная программа : Ева Кононова, Мария Борисова и София Ильтерякова.

Сениорки, групповые упражнения : Алёна Селивёрстова, Алина Прощалыкина, Дарья Мельник, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая и Николь Андрончик.

Юниорки, индивидуальная программа: Ева Чевтаева, Ксения Савинова и Яна Заикина.

Кто будет бороться за медали?

Мария Борисова – одна из главных претенденток на награды из сборной России. На Кубке мира в текущем сезоне она единственная из команды взяла золотую медаль. Это случилось в многоборье в Ташкенте. Там же российская спортсменка добыла серебро в упражнениях с обручем.

Конечно, на ЧЕ-2026 первое место в многоборье добыть будет сложнее – слишком уж много сильных соперниц. Однако Мария вполне может зацепить медали в булавах, обруче и ленте, куда она заявилась.

Второй нашей гимнасткой, которая будет соревноваться в многоборье стала Ева Кононова, у которой в планах выполнение трёх видов в квалификации, а также исполнение наработок в обруче и мяче.

Вообще, Ева Кононова была запасной, но в последний момент заменила Арину Ковшову. Официальной причины отсутствия Арины на турнире пока нет. И этот шаг ФГР вызвал резонанс среди болельщиков в социальных сетях.

София Ильтерякова – ещё одна гимнастка, на которую стоит обратить внимание. 15-летняя обладательница медалей Кубка мира не выступит в многоборье, однако попробует побороться за медали в упражнениях с мячом и лентой.

В групповых упражнениях Россия на Кубке мира взяла золото на этапе в Софии и бронзу в Баку. Надежды на награду есть.

На что способны юниорки?

Юниорская команда представлена Евой Чевтаевой, Ксенией Савиновой и Яной Заикиной. Алеся Найфонова оказалась на скамейке запасных.

Чевтаева выступит с мячом, Заикина – с лентой, а Савинова – с обручем и булавами.

Ксения Савинова — лидер юниорской сборной. На Кубке Европы она принесла стране два золота: с мячом и обручем. Может показать себя и Яна Заикина, которая на том же соревновании одержала победу с лентой. Главное для отечественных спортсменок не допускать грубых ошибок, тогда и золото может отправиться в Москву. Может, даже и не одно.