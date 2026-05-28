Единственный мировой рекорд на «Допинговых играх» — фейк? Всё очень подозрительно

Организаторы «Игр на стероидах» добились как минимум одной цели – о них говорят и говорят много. Правда, не в позитивном ключе. На соревнованиях, которые вроде как должны были показать всю силу современной фармакологии, вопреки раздутым ожиданиям, был установлен всего один мировой рекорд. Точнее, лишь один раз было показано время, превосходящее официальный и актуальный мировой рекорд.

Но, возможно, и это просто фейк.

Итак, разбираем ещё один скандал вокруг «Допинговых игр».

Рекорд-то не настоящий!

Единственным счастливчиком, получившим $ 1 млн за результат лучше мирового рекорда, в Лас-Вегасе стал греческий пловец Кристиан Голомеев. В самом последнем финале соревновательной программы он проплыл 50 м вольным стилем за 20,81. Это на 0,07 быстрее Кэмерона Макэвоя!

Однако болельщики отнеслись к рекорду скептически.

Во-первых, потому что Голомеев плыл в костюме, который запрещён правилами World Aquatics. И многие сочли, что костюм, снижающий сопротивление воды, имеет большее значение, чем фармакологическая подготовка пловца.

Во-вторых, в соцсетях вообще усомнились в точности хронометража во время заплыва. Самый дотошный зритель сделал видеоролик, в котором попытался показать общественности – рекорд-то фейковый! На замедленном повторе действительно создаётся ощущение, что, когда секундомер зафиксировал заветные 20,81, спортсмен был ещё довольно далеко от бортика.

Финиш Кристиана Голомеева Фото: Кадр из трансляции

Что ответили организаторы?

Руководство Enhanced Games отмалчиваться не стало. Выдвинутые обвинения они назвали бредовыми и добавили, что за хронометраж на соревнованиях отвечала опытная компания Primetime Timing.

«Любые предположения, что результат Кристиана недействителен, являются неуважением к его достижению, крайне спекулятивны, совершенно необоснованны и в основном представляют собой интернет-бред, который мы отвергаем.

Наш поставщик Primetime Timing подтверждает сертификацию и надёжность системы. Enhanced Games также приветствовали на арене официальных представителей USA Swimming, отвечавших за администрирование соревнований и проверявших работу системы на протяжении всего турнира. Кроме того, для более чем 200 журналистов из 25 стран, присутствовавших на соревнованиях, была организована экскурсия по арене и предоставлена возможность проверить бассейн или дорожку, включая любые необходимые измерения», – приводит слова представителя турнира Daily Mail.

Сам пловец, установивший рекорд, на версию об обмане пока никак не отреагировал.

Что будет дальше?

Да ничего не будет, на самом деле.

Ни упомянутая USA Swimming, ни World Aquatics не будут ратифицировать рекорд Голомеева, поэтому им нет никакой нужды проверять, насколько точно работало оборудование на турнире в Лас-Вегасе.

Болельщики в соцсетях будут и дальше смотреть замедленные повторы.

А организаторы Enhanced Games будут всех уверять, что всё честно. Впрочем, как бы то ни было, странно требовать честности от тех, кто организует турнир, где можно побеждать с читами. И даже если секундомер немножко подкрутили, то это право организаторов, которые тратят на это шоу свои деньги.

В любом случае за этот миллион они получили пиар по всему миру. И теперь болельщики будут с секундомерами ждать Enhanced Games 2027. Организаторы уже заявили, что выплатят $ 10 млн тому, кто пробежит 100 м быстрее, чем это сделал в 2009 году Усэйн Болт. Ну, на беговой дорожке хотя бы всё видно, и энтузиастам из интернета будет проще проверить этот рекорд.

