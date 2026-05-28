«Китайцы отдают себя спорту. Мы так не работаем». Интервью с российской теннисисткой

Настольный теннис – вид спорта, который в России обычно находится в тени. Однако на X Российско-Китайских молодёжных играх всё иначе. Турниры по настольному теннису собирают немалое число зрителей – всё-таки многие хотят увидеть, как наши ребята борются с лучшими игроками мира.

И хоть китайцы уверенно забрали все золотые медали, россияне дают им бой. Среди тех, кто приятно удивил, оказалась Есения Широкова. «Чемпионат» пообщался с надеждой нашего тенниса. Есения рассказала, как устроила шалость на награждении и в чём китайские теннисисты лучше наших.

«С китайцами играть тяжело из-за психологического барьера»

– Есения, как тебе Российско-Китайские молодёжные игры?

– Мне очень всё нравится, всё организовали здорово. На таких масштабных турнирах я ещё не была. Чемпионат России только может с этим сравниться.

– Вчера на церемонии награждения тебя медведи на руках несли. Что вообще произошло?

– Мы просто решили со Златой (Тереховой. – Прим. «Чемпионата») сфоткаться с медведями. Я фоткаюсь, и тут фотограф резко говорит медведям меня поднять. Они меня поднимают, и всё (улыбается). Очень здорово, круто.

Есения Широкова Фото: Оргкомитет РКИ-2026

– Вы выиграли командой серебро, но так радовались, будто золото.

– Тут дело даже не в медали, наверное. Такие эмоции и настроение исходит от масштаба соревнований, от церемонии награждения, от того, какая атмосфера царит в городе, от того, как всё красиво сделано, что хочется радоваться.

– Удаётся на тренировках, например, подглядывать какие-то фишки у китайских игроков?

– Я не подглядываю, скажу честно. Мне это неинтересно. Я хочу нарабатывать свои фишечки, которые у меня будут брать и повторять. Не хочу повторять за кем-то.

– Насколько тяжело играть с китайцами?

– Тяжело. Причём именно из-за ощущения и осознания, что ты играешь против китайцев. Китай – это самая сильная страна в настольном теннисе, поэтому из-за психологического барьера становится труднее. Возможно, мы могли где-то сыграть посильнее, навязать борьбу, но из-за этого осознания не удалось подобное сделать.

– В чём их теннис лучше нашего?

– Я думаю, у них лучше не теннис, а лучше данные, менталитет, в котором содержится мысль, что нужно работать, работать, работать – и тогда только можно добиться успехов. И они действительно работают не покладая рук. Они отдают полностью себя настольному теннису, поэтому они первые везде и всегда. Мы же так не работаем. Ну и плюс играет роль популяризация настольного тенниса в Китае. У них настолько популярен наш вид спорта, что в него играет абсолютно каждый, о нём кричат и говорят везде.

– А что нужно сделать, чтобы у нас так же было?

– Побеждать. Нам побеждать. Надеюсь, это скоро случится и в нашей стране заговорят о настольном теннисе так же, как в Китае (улыбается).

– Ты выступала на юниорских контендерах в нейтральном статусе, а тут – под флагом своей страны. Разнятся ли ощущения?

– Если честно, не скажу, что какое-то сильное различие, но, конечно, всё равно приятно, когда твоя страна прямо называется, когда указывают твою страну, а не AIN. Вчера на командных соревнованиях прям писали «Россия» и «Китай». Это приятно и очень здорово.

«Длинные ногти играть не мешают»

– В этом году ты впервые попала на пьедестал взрослого чемпионата России. Что чувствовала тогда?

– Ощущения были прекрасные (улыбается). Здорово, что удалось это сделать, зарекомендовать себя. Приятно, когда твое лицо видят люди на национальном пьедестале. Нам небольшую мотивацию на пьедестале дал Кирилл Сергеевич Скачков. Он сказал нам вставать на первое место, чтобы мы почувствовали эту атмосферу и в следующем году были уже первыми. Мы заряжены.

– Я тут вчера нашла твоё интервью для телеканала «Карусель», тебе там было 10 лет. Ты сказала, что мечтаешь сыграть в паре с Анастасией Колиш. Эта мечта сбылась?

– (Смеётся.) Эта мечта сбылась, да. Просто на тот момент в 10 лет я мало знала российских и иностранных спортсменов, а Анастасия была одной из немногих, о ком слышала, потому так и сказала.

– Сейчас какая у тебя мечта?

– Чтобы нашу страну допустили в командах на Европе, чтобы у нас был наш флаг, чтобы мы побеждали и о нас говорили все очень громко.

– Обратила внимание, что у тебя длинные ногти. Удобно ли с такими играть?

– Мне удобно, потому что у меня короткие пальцы и мне ничего не мешает. Мне всё удобно (смеётся). Я компенсирую свои короткие пальцы своими длинными ногтями. Ничего не ломается!

– Ты здесь играешь и в командном, и смешанном, и в личном турнире. Что больше нравится?

– Смешанный разряд.

– Почему?

– Потому что я парный игрок. У меня успехов очень много именно в парах. Мне нравится играть парный разряд, так как тут многое зависит от твоего напарника, от того, как вы между собой коммуницируете. Для меня это намного интереснее, чем играть личные или командные соревнования.