Карлсен неприятно удивил на топ-турнире. Так слабо он не играл уже много лет!

На стыке весны и лета в Норвегии проходит одно из важнейших шахматных состязаний 2026 года – Norway Chess. Турнир собрал многих звёзд, а его изюминкой по замыслу организаторов стало противостояние чемпиона мира Гукеша Доммараджу и чемпиона всех времен и народов Магнуса Карлсена.

Но вот незадача! Звёзды пока тащатся в хвосте пелотона. К неудачам Гукеша после чемпионского матча все привыкли, но что творится с Магнусом?!

Итак, на старт Norway Chess вышли шесть игроков из мировой элиты: Магнус Карлсен (Норвегия, №1 мирового рейтинга), Винсент Каймер (Германия, №7), Алиреза Фирузджа (Франция, №8), Уэсли Со (США, №9), Рамешбабу Прагнанандха (Индия, №17, в момент, когда подписывался контракт, Праг входил мировую десятку) и Гукеш Доммараджу (Индия, №19).

Супертурнир проводится по революционной формуле «у каждого вечера должен быть победитель». В случае победы в классической партии выигравший получает сразу три очка, а при ничьей каждый из игроков получает по очку и играется «армагеддон» с форой по времени для белых (10 минут против 7), в котором разыгрывается еще пол-очка. Практически как в хоккее! Формула заточена под то, чтобы сделать турнир более результативным – чтобы занять высокое место, недостаточно делать ничьи. Надо выигрывать!

Магнус Карлсен Фото: FIDE

Чемпион мира Гукеш Доммараджу в этом сезоне пообещал своим индийским болельщикам, что будет меньше играть и больше готовиться к предстоящему в конце года матчу на первенство мира против гроссмейстера из Узбекистана Жавохира Синдарова. Однако пока результатов работы, честно говоря, не видно – рейтинг Гукеша продолжает падать, видны те же традиционные проблемы с разыгрыванием эндшпиля и отсутствием былой пробивной силы, которые преследовали индийского гроссмейстера весь прошлый сезон.

А вот катастрофическая игра Магнуса Карлсена на старте стала настоящим ударом для его фанатов. Комментируя старт Norway Chess, второй по рейтингу шахматист мира Хикару Накамура отметил, что не по помнит, когда скандинав за последние 10 лет проигрывал в первых турах сразу две партии!

По мнению Хикару, причиной такого результата стал необычный контроль соревнования: шахматистам даётся два часа на обдумывание, а добавка на ход составляет 10 секунд. То есть фактически в цейтноте – это уже не классика, а рапид, быстрые шахматы!

Конечно, Магнус – признанный корифей игры с малым количеством времени и рекордсмен по количеству титулов чемпиона мира в рапиде и блице, но, похоже, женившийся и познавший все прелести отцовства супергроссмейстер после бессонных ночей не выдерживает напряжения. В проигранных Алирезе Фирудже и Рамешбабу Прагнанандхе партиях он заботливо выстраивал позиционное здание своей позиции, однако оба раза в цейтноте зевал, просчитывался и рассыпался буквально за мгновение.

Интересно, что в турнире лидирует Фируджа, совсем недавно снявшийся с соревнований в Бухаресте из-за тяжёлой травмы ноги, а в Норвегии играющий в своеобразном «доспехе» – ногу ему приходится держать на отдельном стуле. Однако это неудобство не помешало Алирезе уверенно «перещелкать» и пересчитать Магнуса в наступившем цейтноте.

Но француз иранского происхождения вёл партию изобретательно и с большим напором, держа Карлсена под адским напряжением, а в поединке с Рамешбабу великий скандинав для поражения сделал всё сам!

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Norway Chess 2026. 3-й тур

После трёх туров Магнус замыкал турнирную таблицу – в его активе была только победа в «армагеддоне» над Винсентом Каймером, но он и здесь рисковал уступить. Однако в 4-м туре состоялась принципиальная дуэль Гукеш – Карлсен. Все помнят, как эмоционально норвежский гроссмейстер в прошлом году переживал случайное поражение от своего молодого соперника и в сердцах бил кулаком по столу. Кроме того, совсем недавно первый номер мирового рейтинга дал интервью, в котором подверг Доммараджу сокрушительной критике, заявив, что у действующего чемпиона мира явные проблемы с пониманием шахмат.

Свои громкие слова нужно было подтверждать делом. И тут Магнус, как это не раз бывало за его славную карьеру, сбросил со своих плеч груз неудачного начала и буквально разгромил Гукеша! Это позволило ему уйти с последней строчки, отбросив туда соперника. А ведь Доммараджу 29 мая празднует своё 20-летие – очень неприятный подарок!

Гукеш Доммараджу (Индия) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Norway Chess 2026. 4-й тур

После четырех туров положение в Norway Chess следующее:

Перспективы чемпиона мира пока печальны, и наверняка штаб Жавохира Синдарова потирает руки, изучая его партии. А Карлсен в каждой встрече действует с большим напором – у него впереди пара лишних белых цветов (на старте Магнус трижды руководил чёрными фигурами), а дистанция достаточно длинная, целых 10 туров (гроссмейстеры играют в два круга). Да, Фируджа вырвался далеко вперед, но борьба ещё не закончена, и Магнус будет всеми силами стараться поправить своё положение в турнирной таблице.