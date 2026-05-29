Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026: украинка закрыла лицо во время награждения россиянки, фото и видео

Гимн России наконец-то сыграл в честь нашей гимнастки! Украинка этого не выдержала
Батраз Томаев
Яна Заикина — на верхней ступени пьедестала
Яна Заикина на чемпионате Европы впервые с 2021 года поднялась на вершину пьедестала с флагом. Но не всем это понравилось.

Чемпионат Европы – 2026 по художественной гимнастике был обречён стать историческим для России. Ведь именно здесь, спустя пять лет отстранения, наша сборная впервые выступает с флагом и гимном.

Вечером 28 мая в Варне разыграли первые личные комплекты наград среди юниорок. В активе нашей страны уже две медали: золото и серебро.

Но церемония награждения, на которой россиянка поднялась на вершину пьедестала, оказалась весьма странной. Рассказываем почему.

Золото выиграла Яна Заикина. Она в упражнении с лентой произвела настоящий фурор, за что и получила от судей 26,000 балла. И если учитывать её восьмое место в квалификации, то финал для Яны получился крайне успешным.

Второе место досталось представительнице Украины Софии Краинской, выступление которой оценили в 25,750. Тройку призёров замкнула Мелисса Дите из Германии – 25,300.

Для России медаль ЧЕ по художественной гимнастике под флагом оказалась первой с 2021 года. И вот он – долгожданный пьедестал, над которым зазвучал национальный гимн и был поднят триколор.

Украинская спортсменка, стоявшая на второй ступени, во время исполнения российского гимна демонстративно надела наушники и закрыла лицо руками.

Пока неизвестно, последуют ли какие-то санкции от World Gymnastics в адрес украинской стороны после такого поступка спортсменки. Глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России депутат Госдумы Дмитрий Свищёв считает, что за данный инцидент команда должна быть наказана.

«Я бы не сказал, что это трагикомичная ситуация. Руками ребёнка начинают высказывать своё мнение взрослые дяди и тёти из Киева, вероятно, не имеющие никакого отношения к спорту. Они запугали уже не только всех своих спортсменов, но и детей. Конечно, это не только неспортивное поведение, но и некрасивое. Надеюсь, международная федерация не оставит этот инцидент без реакции. Должны последовать определённые меры наказания, прописанные в регламенте», – приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Впрочем, куда важнее другой факт – на одном турнире и на одном пьедестале могут сосуществовать спортсмены из России и с Украины. Хорошо, если и дальше всё пройдёт на такой же ноте. Хотя бы без громких скандалов и с минимальным уважением друг к другу.

Чемпионат Европы продолжается. Пусть там побеждает спорт.

