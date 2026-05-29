«Я первый раз на турнире такого масштаба». Наши синхронисты — о победе на РКИ-2026

Арина Тумкина и Владимир Першин – юные звёздочки сборной России по синхронному плаванию. Совсем недавно ребята встали в пару, а уже в мае 2026-го дебютировали на взрослом Кубке мира! Причём сделали они это уверенно – выиграли бронзу в произвольной программе.

Теперь Арина и Вова сияют на X Российско-Китайских молодёжных играх. В технической программе наш дуэт уверенно обошёл представителей Китая – на 13,3749 балла! А после победы ребята дали своё первое в спортивной карьере интервью: милое, слегка неловкое, но по-настоящему искреннее. Помогал им в этом своим подопечным семикратный чемпион мира Александр Мальцев. Уж он-то знает, как правильно давать интервью после триумфа!

– Арина, Вова, что можете сказать о выступлении сегодня?

Владимир: Сегодня, по ощущениям, мы выступили хорошо. Пока ещё не смотрели наше видео и не разбирали ошибки.

Арина: Ощущения приятные. У нас получился хороший вариант программы, все тренеры были нами довольны. Мы тоже были довольны собой.

Арина Тумкина и Владимир Першин Фото: Оргкомитет РКИ-2026

– Как вам Российско-Китайские игры в целом?

Владимир: Я первый раз на соревнованиях такого масштаба. Очень грандиозное открытие соревнований было. Культурная программа очень классная. Сам город Калининград очень красивый, со своей историей, да и в принципе атмосфера тут очень дружелюбная.

– Много чего в городе успели посмотреть?

Владимир: В Калининграде мы уже не в первый раз, так как тут ежегодно в ноябре тут проходит Кубок России по синхронному плаванию. Чаще всего у нас есть время где-то погулять. Вчера, например, мы катались на катере вокруг острова Канта. Сегодня поедем на янтарный завод.

– Ребята из Китая считаются одними из лучших в мире сейчас. Чувствуется эта острая конкуренция?

Владимир: Да. Конкуренция всегда чувствуется. По новым правилам соревнования становятся непредсказуемыми. Нельзя заранее сказать, что даже объективно сильный спортсмен выиграет. Любой маленький завал может привести к поражению.

– Вы недавно на взрослом Кубке мира дебютировали. Какие вообще эмоции были?

Владимир: Это был хороший старт. Не всегда всё получается с первого раза, но, в принципе, мы смогли показать достойный уровень на этих соревнованиях. Очень всё было дружелюбно, и в принципе организация была на высшем уровне.

Арина: Для меня тот старт был очень интересным. В какой-то степени это даже был эксперимент, потому что я впервые выступала в дуэте с мальчиком. Это было очень интересно и круто!

– Вы в Китае добрались до медалей. Бронза Кубка мира – это главная в жизни награда прямо сейчас?

Владимир: Лично для меня это был международный дебют. Это первая медаль на таких крупных соревнованиях (улыбается).

Арина: Эта медаль у меня дома на стенке висит. Я очень горжусь ей!

– В Китае вы выступали под российским флагом. Что чувствовали?

Владимир: То, что нам разрешили выступать под флагом и с гимном, – историческое событие. Для меня большая честь, что у меня была такая возможность и я смог принести медаль своей стране.

Арина: Да, согласна. А ещё это большая ответственность – выступать под флагом и с гимном нашей страны.