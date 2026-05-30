Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Футзал, Суперлига, первые матчи финальных серий: Ухта обыграла Тюмень, а КПРФ победил Норильский никель, результаты, обзор

Не матч, а издевательство! Интрига в финале Суперлиги умерла после первой встречи?
Батраз Томаев
Футзал, Суперлига, первые матчи финальных серий
Комментарии
«Ухта» крупно обыграла «Тюмень», а противостояние за бронзу в российском футзале, наоборот, ушло в серию пенальти.

В российском мире футзала начались решающие матчи сезона: большой финал между «Ухтой» и «Тюменью» и серия за бронзу, где сошлись «КПРФ» и «Норильский никель». Первые встречи в парах выдались очень разными.
Мы выделили три момента, которые предопределяют ход серий.

Расписание финальных серий Суперлиги-2025/2026

Парадински — бог из Бразилии

Во-первых, «Ухта» значительно увеличила свои шансы на итоговый успех. Команда Вадима Яшина в первой игре за титул разгромила «Тюмень» со счётом 7:3.

Бетсити Суперлига . Финал
29 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
7 : 3
Тюмень
Тюмень
0:1 Букаткин – 8'     1:1 Парадински – 11'     2:1 Парадински – 15'     3:1 Орлов – 20'     4:1 Мусин-Пушкин – 24'     5:1 Прудников – 24'     6:1 Парадински – 34'     6:2 Неведров – 34'     6:3 Витама – 34'     7:3 Парадински – 35'    

Главным героем стал бразилец Фелипе Парадински, который заколотил четыре мяча – на 11-й, 15-й, 34-й и 35-й минутах встречи. Нападающий уже стал автором 15 голов в стадии плей-офф. Это какой-то космос!

За ухтинцев также отличились Владислав Мусин-Пушкин, Дмитрий Прудников и… тюменец Сергей Орлов, забивший в свои ворота. Хозяева были крайне хороши на площадке.

Ухтинцы начали этот сезон с трофея:
«Мы готовились всего три дня». «Ухта» продолжает удивлять поклонников российского футзала
«Мы готовились всего три дня». «Ухта» продолжает удивлять поклонников российского футзала

Что с защитой у тюменцев?

«Ухта» играла здорово, но и «Тюмень» испытывала серьёзные проблемы в защите. Парадински с партнёрами получали слишком много свободы и порой, кажется, просто издевались над обороной соперника.

Денис Абышев пытался спасти ситуацию, когда перешёл на игру в пять полевых, однако это только ухудшило ситуацию. Кажется, перед второй игрой в серии, которая состоится 30 мая, нужно будет провести серьёзную работу над ошибками. Но времени крайне мало…

С такой работой защиты можно проиграть финал без борьбы.

Серия за бронзу куда напряжённее!

«КПРФ» и «Норильский никель» выдали матч намного круче – они вплоть до серии пенальти не смогли определить сильнейшего в борьбе. В основное время команды провели по одной результативной атаке. За москвичей отличился Янар Асадов, а норильчанам помог Владимир Саносян (1:1).

После двух овертаймов в серии пенальти победили «коммунисты» – 4:3. Москвичи повели в матче за третье место Суперлиги. Но здесь пока совсем не ясно, кто же в итоге попадёт на пьедестал.

Бетсити Суперлига . За 3-е место
29 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Норильский никель
Норильск
0:1 Саносян – 2'     1:1 Асадов – 13'    

Вратарь «КПРФ» Артём Салахов отметил роль киперов в итоговом результате.

«Тяжёлая игра, ребята – молодцы. Выделю вратарей. В этом матче они сыграли самую важную роль – что у нас, что у соперника. Выиграли – идём дальше», – приводит слова Салахова пресс-служба «КПРФ».

Что будет дальше – узнаем совсем скоро! Сюжетная линия финальной части Суперлиги по футзалу только раскручивается.

«КПРФ» взял титул в конце 2025-го:
Мощная развязка Кубка лиги по футзалу! Чемпион определился на последних секундах
Мощная развязка Кубка лиги по футзалу! Чемпион определился на последних секундах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android