«Ухта» крупно обыграла «Тюмень», а противостояние за бронзу в российском футзале, наоборот, ушло в серию пенальти.

Не матч, а издевательство! Интрига в финале Суперлиги умерла после первой встречи?

В российском мире футзала начались решающие матчи сезона: большой финал между «Ухтой» и «Тюменью» и серия за бронзу, где сошлись «КПРФ» и «Норильский никель». Первые встречи в парах выдались очень разными.

Мы выделили три момента, которые предопределяют ход серий.

Парадински — бог из Бразилии

Во-первых, «Ухта» значительно увеличила свои шансы на итоговый успех. Команда Вадима Яшина в первой игре за титул разгромила «Тюмень» со счётом 7:3.

Главным героем стал бразилец Фелипе Парадински, который заколотил четыре мяча – на 11-й, 15-й, 34-й и 35-й минутах встречи. Нападающий уже стал автором 15 голов в стадии плей-офф. Это какой-то космос!

За ухтинцев также отличились Владислав Мусин-Пушкин, Дмитрий Прудников и… тюменец Сергей Орлов, забивший в свои ворота. Хозяева были крайне хороши на площадке.

Что с защитой у тюменцев?

«Ухта» играла здорово, но и «Тюмень» испытывала серьёзные проблемы в защите. Парадински с партнёрами получали слишком много свободы и порой, кажется, просто издевались над обороной соперника.

Денис Абышев пытался спасти ситуацию, когда перешёл на игру в пять полевых, однако это только ухудшило ситуацию. Кажется, перед второй игрой в серии, которая состоится 30 мая, нужно будет провести серьёзную работу над ошибками. Но времени крайне мало…

С такой работой защиты можно проиграть финал без борьбы.

Серия за бронзу куда напряжённее!

«КПРФ» и «Норильский никель» выдали матч намного круче – они вплоть до серии пенальти не смогли определить сильнейшего в борьбе. В основное время команды провели по одной результативной атаке. За москвичей отличился Янар Асадов, а норильчанам помог Владимир Саносян (1:1).

После двух овертаймов в серии пенальти победили «коммунисты» – 4:3. Москвичи повели в матче за третье место Суперлиги. Но здесь пока совсем не ясно, кто же в итоге попадёт на пьедестал.

Вратарь «КПРФ» Артём Салахов отметил роль киперов в итоговом результате.

«Тяжёлая игра, ребята – молодцы. Выделю вратарей. В этом матче они сыграли самую важную роль – что у нас, что у соперника. Выиграли – идём дальше», – приводит слова Салахова пресс-служба «КПРФ».

Что будет дальше – узнаем совсем скоро! Сюжетная линия финальной части Суперлиги по футзалу только раскручивается.