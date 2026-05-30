«Ростов-Дон» разорвал ЦСКА в «золотом» матче и вернул себе корону спустя четыре года

29 мая завершилась финальная серия женского чемпионата России по гандболу. И надо отметить, что логичный сценарий серии ломался дважды. «Ростов-Дон» поначалу повёл 2-0 и уже готовился принимать поздравления, но ЦСКА совершил невозможное, отошёл от края пропасти и дотащил дело до «золотого» матча. Однако в решающий вечер у армейской команды не нашлось сил удивить вновь. «Ростов-Дон» разгромил ЦСКА со счётом 32:24 в пятой встрече и вернул себе чемпионский титул спустя четыре года. Сделано это было так, будто никакого возвращения москвичек с 0-2 и не существовало.

Ад с первых минут

То, что творили дончанки в матче, иначе как кошмаром для армейской обороны назвать нельзя. Пока москвички раскачивались и, видимо, пытались вспомнить, как они вообще дожили до пятой встречи, «Ростов-Дон» уже «привёз» «+5» к середине первого тайма. Хозяйки площадки включили активную защиту, которую ЦСКА не взламывал, а просто обходил стороной. Правда, безуспешно. Вратарь ростовчанок Анастасия Рябцева снова напомнила, что финалы выигрываются не только в атаке: её спасения в первые 15 минут заложили прочный фундамент, который ЦСКА расшатать уже не смог.

Анастасия Рябцева Фото: ГК «Ростов-Дон»

В атаке же у «Ростова» заправляла Дарья Стаценко – человек, который в этой серии наводил ужас на защиту ЦСКА и в пятом матче лишь подтвердил своё реноме. Дарья бросала с любых дистанций, продавливала защитниц и не оставляла сомнений в том, кто в этот вечер главная сила на площадке. К перерыву счёт был уже разгромным – 17:10 в пользу хозяек.

Без шансов на камбэк

Если в прошлых матчах ЦСКА умел возвращаться с «-6», а порой – даже с «-10», то теперь этот трюк не сработал. Москвички бросались в защите, бились, цеплялись за каждый мяч, но их будто заколдовали. Броски летели мимо, вратарь «Ростова» тащила даже то, что должно было залетать по законам физики, а собственные ошибки в обороне множились как снежный ком.

Игроки «Ростова» в атаке Фото: ГК «Ростов-Дон»

Людмила Бодниева, главный тренер ЦСКА, после матча оказалась предельно откровенна. И в её словах не было ни тени попытки спрятаться за судейство или невезение:

«Счёт на табло. Сегодня не получилось ничего. Мы безобразно вошли в игру, и очень многие вещи у нас не получились. Не могу сказать, что «Ростов-Дон» чем-то удивил, скорее это наши недоработки. К сожалению, у нас не хватило ни физических сил, ни времени, чтобы вернуть этот матч в нужное для нас русло. От всей души благодарю свою команду за то, что бились, за этот сезон. Благодарю болельщиков, которые за нами всюду следовали и поддерживали нас».

И это, пожалуй, самое точное описание произошедшего. «Ростов-Дон» не изобрёл ничего нового, он просто отлично сыграл в тот гандбол, который приносил ему победы в первых двух встречах серии. А ЦСКА в самый ответственный момент забыл, как этому противостоять.

Четыре года

Ровно столько «Ростов-Дон» ждал этого трофея. Последний раз команда становилась чемпионом России в 2022 году, и с тех пор успела дважды уступить в финалах, причём оба раза всё тому же ЦСКА. Сегодняшний разгром – это не просто золото. Это снятие проклятия, сатисфакция за два обидных поражения и напоминание о том, кто в нашем женском гандболе всегда задавал моду.

Для ЦСКА же этот матч стал холодным душем после героического возвращения с 0-2. Москвички заслужили уважение за то, что дотянули серию до пятой встречи, но в решающий момент у них банально закончился бензин. И это не упрёк, а просто факт. Две команды выдали лучшую финальную серию за последние годы, и даже такой болезненный «золотой» матч не перечёркивает заслуг второго призёра.

ЦСКА был достоин титула не меньше. Однако чемпион — один. И сегодня это «Ростов-Дон». Без вопросов, без оговорок, без шансов для соперника.