Грандиозный скандал в гандболе: у чемпиона забрали победу, а финал будет переигран

Страсти в Сербии. «Партизан» наказали за файер-шоу на трибунах. Теперь бороться за трофей придётся в тишине.

Вместо праздника с болельщиками по поводу победы – переигровка при пустых трибунах. Финал «Войводина» – «Партизан» взорвал не только сербский, но и мировой гандбол во всех смыслах этого слова. Сначала «Партизан» получил победу и трофей, однако через сутки лига всё отменила. Что пошло не так?

«Партизан» был в шаге от золота

Финал мужского чемпионата Сербии – это всегда больше, чем просто гандбол. Впрочем, в этой стране страсти кипят почти в любом командном виде спорта. В гандболе же «Войводина» из Нови-Сада и белградский «Партизан» – два гранда, чьё противостояние исчисляется 10-летиями. Но в этом сезоне страсти накалились до предела: оба клуба прошли плей-офф без особых проблем, а в финале должны были выяснить, кто же главный в сербском гандболе.

Для понимания масштаба: «Войводина» и «Партизан» – это принципиальные соперники с историей ненависти. «Партизан» – клуб из Белграда, основанный в 1945 году как часть спортивного общества югославской армии. У него армия фанатов по всей стране. «Войводина» – гордость автономного края Воеводина, всегда боровшегося за независимость от столичного диктата.

В последние годы доминировала «Войводина»: клуб брал золото в 2022-м, 2023-м, 2024-м. «Партизан» прервал гегемонию только в прошлом сезоне и сейчас пытается защитить титул. Так что этот финал – не просто за медали, а за право называться главным клубом 10-летия. Ну и битва за идею, конечно!

Первая встреча прошла в Белграде и завершилась уверенной победой «Партизана» — 33:27. Ключевым игроком матча стал российский правый полусредний Сергей Иванов, бывший игрок московского ЦСКА. За сезон он набросал соперникам больше сотни мячей, а в первом финале оформил семь точных бросков. «Партизан» повёл в серии до двух побед – 1-0.

Вторая встреча должна была проходить в Нови-Саде, на площадке «Войводины», где хозяева традиционно чувствуют себя более чем уверенно. Но никто не ожидал, что исход решит вовсе не спорт.

14-я минута, которая изменила всё

Старт второго матча не предвещал беды. Команды осторожничали, игра шла мяч в мяч. На 14-й минуте счёт был 6:5 в пользу «Войводины», хозяева выглядели чуть живее и агрессивнее. И в этот момент случилось нечто, что редко увидишь даже в футбольных дерби.

Фанатский сектор «Партизана» (ультрас этого клуба в Сербии называют «гробарями») приготовил сюрприз. Но не из разряда приятных. С трибун на площадку полетели две мощные пиротехнические «пушки», по сути, самодельные устройства, стреляющие крупными зарядами фейерверков. Первый заряд попал прямо в защитную сетку за воротами и порвал её. Второй угодил в игрока «Войводины» Франа Милету и в одного из судей.

Удар был такой силы, что у Милеты диагностировали скачки давления и временную потерю координации. Судья отделался лёгким испугом, однако оба находились в шоке. На площадке воцарился хаос: дым, крики, игроки разбежались в стороны. Болельщики начали покидать секторы, полиция попыталась взять ситуацию под контроль, но безуспешно.

Игроки «Войводины» собрались в центре площадки и заявили: «Мы не будем продолжать этот матч. Наша безопасность под угрозой».

Золото отдали «Партизану»

Делегат встречи пытался уговорить команды доиграть хотя бы первый тайм, но тщетно. После паузы, длившейся больше часа, на площадку вернулись только игроки «Партизана». «Войводина» стояла на своём: такой гандбол им не нужен!

Тогда арбитры приняли решение, которое предписано регламентом: за отказ от продолжения игры хозяевам было засчитано техническое поражение 0:10. Матч завершён, победа присуждена «Партизану». А это означало, что «Партизан» выиграл и вторую встречу (пусть и технически), и повёл в финальной серии 2-0. По регламенту серия играется до двух побед, значит, белградцы стали чемпионами Сербии сезона-2025/2026.

В клубном офисе «Партизана» уже готовили пресс-релиз о «золотом» дубле. Игроки начали поздравлять друг друга в соцсетях. Фанаты на радостях зажгли файеры уже в центре Белграда. Но шампанское открыли рано.

Нет технической победе!

На следующий день после матча руководство ARKUS-лиги (высший дивизион Сербии) во главе с директором Владимиром Кнежичем собралось на экстренное совещание. Изучались записи с камер, протоколы судей, показания делегата и даже заявления полиции.

Вердикт оказался сенсационным: результат матча (техническая победа «Партизана» 0:10) был аннулирован. Причина: «Ни одна из команд не несёт ответственности за перманентный перерыв, вызванный действиями третьих лиц, и не может быть наказана техническим поражением».

Более того, лига установила, что службы безопасности арены не справились со своими обязанностями, а полиция прибыла слишком поздно. Но штрафовать за это «Войводину» не стали, ведь стадион соответствует лицензионным требованиям, а инцидент был внезапным и мощным.

Решение: матч между «Войводиной» и «Партизаном» должен быть переигран с самого начала. Игра состоится в понедельник, 1 июня, на той же арене «Slana bara» в Нови-Саде. Но с одним новым условием: встреча пройдёт без зрителей. На трибуны пустят только по 20 официальных представителей от каждого клуба, тренерские штабы, медперсонал и прессу. Никаких фанатских секторов, никаких «гробарей» и их идейных соперников, никакого пиро – только гандбол.

Кто возьмёт золото: опыт «Партизана» или характер «Войводины»? Сможет ли российский легионер привести белградский клуб к титулу или «воеводцы» отомстят за унизительный инцидент с пиротехникой?