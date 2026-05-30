Интервью с Марией Силкиной на Российско-Китайских играх: выступления под флагом, соперничество с китайцами, суперниндзя дети

«Это уже серьёзно». Интервью со скалолазкой, победившей на Российско-Китайских играх
Татьяна Постникова
Мария Силкина — о выступлениях под флагом России, соперничестве с китайцами и опыте участия в ниндзя-шоу.

На X Российско-Китайских молодёжных играх было немало турниров, где явно доминировали спортсмены из одной страны. Лишь в немногих дисциплинах была равная борьба, и одна из них – скалолазание. Наши девушки дали бой китайским скалолазкам. Сразу две медали (золото и серебро) команде принесла юная Мария Силкина, известная многим по шоу «Суперниндзя. Дети».

«Чемпионат» пообщался с юным дарованием после завершения финалов. В интервью Мария поделилась эмоциями от Российско-Китайских игр, рассказала, каково ей выступать под флагом, а также объяснила, в чём ключевая разница между ниндзя-спортом и скалолазанием.

«Когда выступаешь под флагом, чувствуешь больше ответственности»

– Маша, что можешь сказать о Российско-Китайских играх?
– Я рада участвовать в этих соревнованиях, потому что здесь есть шанс не только побороться с иностранными спортсменами, но и попробовать особенные трассы. Здесь трудность более широкая, можно сказать, взрослая. В боулдере тоже много новых зацепов и трассы тяжелее.

– Ты когда-нибудь лазила на таких трассах или впервые столкнулась с такой сложностью?
– Я лазила на таких трассах, но чаще всё-таки на сборах, а не на соревнованиях.

– Насколько для тебя важно было попробовать себя в борьбе с китайскими спортсменами?
– Мне кажется, что это очень полезный опыт, потому что у меня пока особо и не было международных соревнований. А в будущем я планирую выступать на них, так что это очень эффективно для меня. Смотря на результаты китайцев, на их выступления, я могу сделать вывод, что у них достаточно высокий уровень.

– Кто сильнее – наши или китайцы?
– Мне кажется, что у всех есть свои сильные и слабые стороны. Если смотреть на боулдеринг и сравнивать с собой, то есть моменты, где они меня превосходят, есть моменты, где у меня лучше получается.

Фото: Оргкомитет РКИ-2026

– Ты в основном выступаешь на российских стартах, а тут – международный турнир, под флагом страны. Насколько отличаются ощущения?
– Мне сложно пока что это описать… (улыбается) Это уже что-то очень серьёзное. Однозначно чувствуется больше ответственности.

– На днях Елизавета Иванова повторила рекорд Марии Красавиной по победам на ЧР, взяв четыре золота. Насколько это круто?
– Четыре в победы на чемпионате России – это очень классно и круто, особенно если учитывать, что скорость – это очень тяжёлая с моральной точки зрения дисциплина.

«Классно, что ниндзя-спорт хотят включить в программу Олимпиады»

– Ты участвовала в шоу «Суперниндзя. Дети». Насколько соревнования там отличаются от турниров по скалолазанию?
– Это было шоу. Если на соревнованиях я нацелена на результат, то есть могу думать лишь о том, как можно лучше пролезть, то там всё было нацелено на шоу, показ на ТВ. Это совершенно разные вещи, как мне показалось. Там на меня давление было гораздо сильнее. Думаю, тот формат мне не особо подошёл. Для меня обычные соревнования по скалолазанию гораздо лучше и интереснее. Собственно, на них собираюсь и продолжать выступать.

– А если говорить о физической составляющей ниндзя-спорта?
– Мне кажется, что на ниндзя-соревнованиях очень важно иметь хорошее кардио. В скалолазании кардио не имеет такого значение, по крайней мере, в трудности и в боулдеринге точно. Про скорость сказать не могу, потому что особо не тренирую эту дисциплину.

– Ходит слух, что на Олимпиаде-2028 могут ввести соревнования по ниндзя-спорту. Что думаешь об этом?
– Мне кажется, классно, что в программу Олимпиады хотят включить этот спорт, потому что это новые возможности для спортсменов. К тому же это достаточно зрелищный спорт. Я видела соревнования взрослых – было очень зрелищно!

– Хотела бы пробиться на Олимпиаду в ниндзя-спорте? Или лучше всё-таки скалолазание?
– Естественно, скалолазание. Потому что я попробовала ниндзя-спорт – это не моё (смеётся).

