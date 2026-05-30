Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Футзал, российская Суперлига, второй финальный матч, 30 мая: Ухта снова разгромила Тюмень — обзор игры, результат

Какая боль! «Ухта» опять разгромила «Тюмень» в финале футзальной Суперлиги
Батраз Томаев
«Ухта» разгромила «Тюмень» в финале Суперлиги
Комментарии
Короткий обзор вторых матчей «золотой» и «бронзовой» серий чемпионата России — 2025/2026.

В субботу, 30 мая, прошли вторые матчи финальных серий российской Суперлиги по футзалу – 2025/2026. Хозяева площадок в Москве и Ухте доказывают своё превосходство уже второй день подряд. Рассказываем, как «Ухта» с «КПРФ» продолжают побеждать своих соперников.

Очень горячий старт финалов:
Не матч, а издевательство! Интрига в финале Суперлиги умерла после первой встречи?
Не матч, а издевательство! Интрига в финале Суперлиги умерла после первой встречи?

Чемпионы в ударе

«Ухта» не оставила камень на камне от «Тюмени». Опять. И повела в серии со счётом 2-0. В субботу подопечные Яшина разгромили парней Абышева – 5:1.

На сей раз главной звездой в стане хозяев стал Дмитрий Хусаинов, оформивший дубль. Он отличился на 15-й и 27-й минутах. В порядке был и Сергей Денисов, который забил свой 100-й гол в Суперлиге. Нет проблем с результативностью и у Владислава Мусина-Пушкина с Михаилом Москалёвым. Вот эта четвёрка и отправила в ворота гостей пять мячей. В какой-то момент на табло горело именно 5:0. Какая боль!

Бетсити Суперлига . Финал
30 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
5 : 1
Тюмень
Тюмень
1:0 Мусин-Пушкин – 13'     2:0 Хусаинов – 15'     3:0 Денисов – 23'     4:0 Хусаинов – 27'     5:0 Москалёв – 29'     5:1 Дерябин – 32'    

Гости ответили лишь раз. Забили гол престижа. Своё имя в итоговый протокол вписал Александр Дерябин, наказавший ухтинского вратаря Гитту за то, что тот оказался слишком далеко от своих ворот.

К концу встречи тюменцы уже перешли в игру в пять полевых. Они почти забили второй гол, однако его не засчитали из-за игры рукой. Итоговый счёт – 5:1.

Ситуация для «Тюмени» крайне печальная. И если после первого матча теплилась надежда на то, что защита гостей реабилитируется, то сейчас должно случиться чудо, чтобы в финале Суперлиги всё перевернулось.

Игроки МФК «Тюмень»

Игроки МФК «Тюмень»

Фото: МФК «Тюмень»

Будет ли чудо во время третьей и четвёртой встреч в Тюменской области? Узнаем в начале июня. Следующие матчи пройдут 4 и 5 июня.

Москва знает толк в пенальти

Продолжается праздник и на улице «КПРФ». Столичная команда опять не смогла выиграть в основное и дополнительное время, но зато добыла трудовую победу в серии пенальти. На сей раз счёт в послематчевом шоу – 5:3. А до этого клубы забили друг другу по два мяча.

Бетсити Суперлига . За 3-е место
30 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
2 : 2
5 : 3
Норильский никель
Норильск
1:0 Шимбинья – 2'     1:1 Кудзиев – 6'     1:2 Кудзиев – 8'     2:2 Шимбинья – 31'    

За Москву особо отличился Чавес Шимбинья, который забил два мяча. По клубной традиции в раздевалке после матча ему как лучшему игроку дня вручили будёновку. Бразильский нападающий поблагодарил партнёров на родном португальском.

Шимбинье вручают будёновку:

Главный тренер «Норильского никеля» Сергей Скорович считает, что ситуацию всё ещё можно изменить в свою пользу.

«Играли две команды, которые имели равные шансы для того, чтобы победить. Везёт тому, кто везёт, или везёт сильнейшим. Мы уже в третьем противостоянии с «КПРФ» упускаем свои титулы. Надо эту ситуацию ломать. Ломать кардинально!» – приводит слова Скоровича пресс-служба «Норильского никеля».

Теперь «бронзовая» серия переезжает в Норильск, где всё и вправду может поменяться в другую сторону. Тут действительно равная битва.

Расписание финальных серий Суперлиги-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф Суперлиги-2025/2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android