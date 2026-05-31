Яркие победы и межнациональная дружба. Главные итоги Российско-Китайских игр — 2026

Сборная России в Калининграде взяла больше золотых наград. Но это не главное.

30 мая в Калининграде завершились X Российско-Китайские молодёжные игры. По итогам пяти ярких соревновательных дней Россия уверенно забрала турнир. Но самым главным стала не эта победа по количеству наград. А что же?

У кого больше наград?

За пять соревновательных дней было разыграно 87 комплектов наград. Медальный зачёт в итоге выиграла сборная России. Наши спортсмены взяли 97 наград: 53 золотых, 35 серебряных и девять бронзовых.

Сборная Китая, хоть и обошла российскую команду по общему числу медалей (98), серьёзно уступила ей по количеству золота. Спортсмены из Поднебесной добыли 34 награды высшей пробы, 52 серебряных и 12 бронзовых.

Сборная России по-настоящему доминировала в эстетических видах: художественной гимнастике и синхронном плавании. В художественной гимнастике россиянки забрали вообще всё золото (девять наград) и почти всё серебро (пять наград). Китаянкам пришлось довольствоваться малым.

В синхронном плавании российские спортсмены завоевали 8 из 10 золотых медалей. Две победы китайцы одержали в мужском соло. Но это не катастрофа. По признаниям Александра Мальцева, тренера нашего солиста Владимира Першина, программы в соло они начали готовить совсем недавно, так как были сосредоточены на постановке микст-дуэта с Ариной Тумкиной.

Крайне хороши россияне были в спортивной борьбе и боксе. Атлетам из Поднебесной достались единичные золотые медали: две в борьбе и одна – в боксе. У России для сравнения – восемь и 11 соответственно!

Очень порадовало, что наши ребята не сильно уступили по количеству наград в ушу – традиционном китайском единоборстве. Спортсмены из Поднебесной завоевали 16 золотых и 10 серебряных медалей, россияне – наоборот.

Если говорить о видах программы, где безоговорочно лучше был Китай, то, несомненно, это бадминтон и настольный теннис. Там спортсмены из Поднебесной забрали все золотые медали. Более того, в микст-соревнованиях в настольном теннисе китайцы заняли вообще весь пьедестал почёта!

Уникальный опыт

Конечно, от сравнений результатов на спортивных турнирах никуда не уйти. Однако в Калининграде чувствовалось, что гораздо важнее здесь другое – получение опыта. Касалось это и тренеров, и спортсменов.

Российские и китайские специалисты получили прекрасную возможность обменяться знаниями, изучить иные методики и подходы, посмотреть, как работают топ-спортсмены в разных видах.

«Для нас, конечно, очень полезны вот такие матчевые встречи с китайскими спортсменами. Мы набираемся опыта, видим все их сильные стороны. Мы смотрим, конечно, как работают китайские тренеры. Это очень интересно. Мы изучаем тактику и методику китайских тренеров, как они матчи ведут, ну и за техникой спортсменов тоже смотрим», – рассказала главный тренер юниорской сборной России по настольному теннису Марина Муравьёва.

Положительный опыт отмечали и китайские тренеры.

«Во время подготовки и самого турнира у нас был очень плотный график, поэтому пока что не удалось пообщаться с российскими тренерами так детально, как мы бы хотели. Но мы надеемся на такую возможность в будущем для взаимного обмена. Мы отметили, что тренировочный процесс в России в Китае отличается из-за культурных особенностей. Поэтому мы постоянно взаимно друг у друга чему-то учимся», – объяснила главный тренер юниорской сборной Китая по синхронному плаванию Джин Чан.

Особое значение турнир имел и для атлетов. Для многих наших ребят Российско-Китайские игры стали первым столь крупным международным стартом в карьере.

«Здесь есть шанс не только побороться с иностранными спортсменами, но и попробовать особенные трассы. Здесь трудность более широкая, можно сказать, взрослая. Мне кажется, что соперничество с китайскими спортсменами – это очень полезный опыт для меня, потому что у меня не было международных соревнований. А я в будущем планирую выступать на них, так что это очень эффективно для меня. Смотря на результаты китайцев, на их выступления, я могу сделать вывод, что у них достаточно высокий уровень», – призналась призёр Российско-Китайских игр в скалолазании Мария Силкина.

Российско-Китайские игры Фото: Оргкомитет РКИ-2026

Не стоит и забывать о возможности общения со сверстниками. Российские и китайские спортсмены проводили много времени вместе не только на соревнованиях. Ребята общались и вне спортивных арен: они вместе ездили на экскурсии, ходили на мастер-классы, учились понимать языки друг друга, делали совместные фотографии и отжигали на церемонии закрытия.

И, кажется, укрепление межнациональной дружбы – это и есть главная цель подобных турниров. Большие победы будущего можно ковать не только в соперничестве, но и в сотрудничестве.