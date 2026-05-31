Российская гимнастка взяла золото и разрыдалась. Но гимн пела с улыбкой

В Варне, Болгария, завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике — первый для сборной России с национальной айдентикой с момента отстранения. Российские гимнастки выиграли семь наград – золото, три серебра и три бронзы. Да, раньше на таких турнирах только золотых было столько, но времена поменялись.

Главной героиней в составе нашей команды стала 15-летняя москвичка София Ильтерякова, которая в первоначальной заявке должна была делать лишь два предмета и не участвовать в многоборье. Однако в итоге она делала всё, а золото взяла в обруче. Именно этот предмет София и не готовила, а получилось просто здорово.

Ильтерякова в нынешнем сезоне только дебютировала на таком уровне. Дебют получился громким – София сразу заявила о себе на мировом уровне. Сначала – в нейтральном статусе, а на чемпионате Европы – без ограничений. В Варне юная гимнастка застолбила за собой статус одной из главных звёзд турнира.

В многоборье побороться за медали не получилось (но место в топ-6 более чем уверенное), однако в отдельных видах София отыгралась. Когда Ильтерякова закончила упражнение с обручем, она была темнее тучи. Недовольной выглядела и её тренер Наталья Глемба. В зоне «кисс энд край» спортсменка не сдержала слёз. После объявления оценок обе быстро ушли в разминочный зал.

Основные претендентки на награды выступали после Софьи, но никто так и не смог дотянуться до результата 29,900 балла. Ильтерякова стала чемпионкой Европы на своём дебютном турнире такого уровня. Во время награждения настроение у неё было уже совсем другим, а гимн она пела с улыбкой.

«София выступила очень успешно, тем более что изначально в заявке мы должны были делать два вида. И, как ни странно, тот вид, который мы не готовили, выиграли. София была в хорошей форме и справилась», — сказала Глемба в эфире «Матч ТВ».

Ильтерякова показала очень классную программу и с мячом, однако тут осталась позади абсолютной чемпионки Дарьи Варфоломеев и Стилианы Николовой.

Успешно выступила и другая россиянка Мария Борисова, выигравшая серебро в упражнении с булавами и бронзу – в упражнении с лентой.

Можно, конечно, по-прежнему думать, что россиянки априори круче всех остальных и если наши проиграли – их однозначно засудили. Но в Варне, кажется, всем ставили плюс-минус то, на что наработали. Возможно (но это не точно), чуть подтянули Стилиану Николову в паре предметов, однако это нормально с учётом того, где проходил турнир.

В групповых упражнениях у России два серебра – в многоборье и в упражнениях с обручами и булавами. На турнир поехала совсем юная команда — все гимнастки представляли академию Алины Кабаевой «Небесная грация». Многие болельщики недоумевали, почему именно они, а не сборная регионов, которая выиграла этап Кубка мира в Софии.

Для девушек итоги турнира в группах оказались просто шикарными. Бороться со сборной Испании, которая была выше всех на голову или даже две, в данный момент объективно невозможно. Но всё впереди. Возвращение состоялось, и это главное.