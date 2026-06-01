Йонас Вингегор — король «Джиро»-2026! Датский гонщик вошёл в историю велоспорта

Он стал восьмым человеком, кому удалось взять все три Гранд-тура. Это какой-то космос!

Итальянские страсти — всё! В последний день весны 2026-го прошёл заключительный этап 109-й многодневки «Джиро». Победителем генеральной классификации оказался главный фаворит Гранд-тура. Датская звезда не подкачала!

«Это то, о чём я мечтал»

Йонас Вингегор (Team Visma | Lease a Bike) впервые в своей карьере забрал главный трофей «Джиро д'Италия». Примечательно, что именно в этом году 29-летний гонщик там же добыл и первые победы на этапах. Всего за время соревнований он взбирался на вершину пьедестала пять раз. Отметим его успех во время тяжелейшего испытания — заезда на гору Блокхаус длиной в 244 км. И с этим он тоже справился!

Теперь Йонас вошёл в число восьми гонщиков, которые взяли все три Гранд-тура. Он составил компанию Жаку Анкетилю, Кристоферу Фруму, Феличе Джимонди, Эдди Мерксу, Бернару Ино, Альберту Контадору и Винченцо Нибали. Солидная компания.

«Это потрясающе. Это то, о чём я мечтал всю свою жизнь», — приводит слова Вингегора Reuters.

Датский спортсмен закрыл все вопросы в генералке заранее, а на последнем этапе просто наслаждался успехом вместе с партнёрами по команде. Йонас Вингегор в итоге привёз серебряному призёру из Австрии Феликсу Галлю 5 минут 22 секунды. Топ-3 замкнул Джей Хиндли из Австралии. Он отстал на 6 минут 25 секунд.

У Вингегора был достойный соперник

А вот белая майка досталась португальцу Афонсо Эулалио (Bahrain Victorious). Он признан лучшим молодым гонщиком, приняв участие в дебютном для себя «Джиро».

Эулалио вполне мог забрать и главный титул. Это ведь он возглавлял общий зачёт на протяжении девяти этапов (с 5-го по 13-й), а потом результаты пошли на спад. И тем не менее Афонсо доволен результатами и даже шестым местом в генералке.

Афонсо Эулалио на «Джиро» Фото: Fabio Ferrari/ZUMA/ТАСС

«Этот «Джиро» я не забуду никогда. После невероятно тяжёлой заключительной недели чувствовал себя не лучшим образом и не всегда был уверен, что всё получится. Но команда верила в меня – даже тогда, когда я сам сомневался. Это придало мне сил продолжать бороться до самого конца.

Завершить этот «Джиро» в белой майке лучшего молодого гонщика после стольких дней в розовой майке лидера — это нечто особенное. За эти три недели нам пришлось многое пережить, однако в Рим мы приехали с прекрасным для команды результатом», — приводит слова Эулалио пресс-служба Bahrain Victorious.

А чем отметился Власов?

Попадал в телетрансляцию и российский спортсмен Александр Власов (Red Bull — Bora Hansgrohe). Он пару раз оказывался близок к пьедесталу почёта. Александр был пятым по итогам 11-го этапа и четвёртым — в финишном протоколе 17-го этапа.

Александр Власов Фото: Sirotti Stefano/IMAGO/ТАСС

В генеральной классификации россиянин занял 25-е место (+1:15.21).

Впереди Власова, как и других велогонщиков, ждёт подготовка к «Тур де Франс». Интересно, сумеет ли Йонас Вингегор победить там в третий раз?