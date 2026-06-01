Россия больше не лидер в художественной гимнастике. Такова новая реальность

Возвращение национальной символики в гимнастике не помогло сборной России сразу вернуться на лидирующие позиции в своём виде. Чемпионат Европы по художественной гимнастике показал, что наши теперь – в роли догоняющих. Отставание не критичное, его можно отыграть. Если решить внутренние проблемы.

Итоги первого за пять лет полноценного выступления на чемпионате Европы вроде бы неплохие – девять медалей в сумме у взрослых и юниоров. Но только две – золотые. Вчистую проигранное многоборье – как у личниц, так и в группе. А ведь именно эти дисциплины – олимпийские.

Нельзя пенять на судейство – оно было более чем адекватным по отношению к российским спортсменкам. Никто их не «топил». Что показали, то и получили. Всё справедливо. Да, главный тренер сборной России Татьяна Сергаева пожаловалась в интервью Сергею Лисину (телеграм-канал «Голый спорт»), что придерживали оценки за исполнение и за артистику.

Но сама же призналась, что артистика – совершенно новое и непривычное для российских спортсменок, и этому нужно уделять значительно больше внимания. А в плане исполнения – наши традиционно делают акцент на вытянутых стопах, чётких локтях, подъёмах, но на международных стартах это не является определяющим. Гораздо больше ценятся выходы из элементов, приземления прыжков.

Ну и домашнее судейство никто не отменял: когда ставят не то, что показывают спортсменки, а то, что нужно поставить. Хотя иногда полезно пригласить иностранных арбитров хотя бы для консультаций, чтобы они указали на недостатки, над которыми нужно работать. По мнению многих экспертов, наши спортсменки также проигрывают в постановках.

А сборная России – отдельный вопрос. Не секрет, что сейчас в художественной гимнастике есть и национальная команда, и академия «Небесная грация». И формирование состава на чемпионат Европы было крайне неоднозначным.

15-летняя София Ильтерякова, единственная в нашей команде обладательница золота среди взрослых, выиграла его в том упражнении (обруч), на которое и выходить не должна была. Потому что оно просто не планировалось в многоборье. Но судьба распорядилась иначе. А хотелось бы, чтобы не судьба распоряжалась, а сами спортсменки. С позиции силы.

В групповых упражнениях медали стали возможными только благодаря ошибкам соперниц, и даже главный тренер этого не скрывает. Вернуться на прежний уровень, когда победы в многоборье были гарантированы, вполне возможно. Талантливых гимнасток и тренеров у нас меньше не стало.