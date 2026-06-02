ЦСКА раздавил «Зенит» в «золотом» матче. А «Чеховские медведи» впервые остались без наград

Мужская Суперлига закрыла сезон, оставив после себя тектонический сдвиг. Пока ЦСКА перемалывал «Зенит» в труху, оформляя «золотой» требл, в Чехове случилась драма, которую местные болельщики не забудут никогда. «Пермские медведи» не просто отобрали бронзу, они «выключили свет» на подмосковной арене и вместе с этим закрыли целую эпоху. Рассказываем, как прошли решающие матчи мужского чемпионата страны.

Электрический нокаут

«Медвежье дерби» в этом сезоне обещало быть если не триллером, то как минимум динамичным боевиком. А превратилось в сеанс чёрной магии с полным разоблачением.

Всё началось с бытовухи: в Чехове во время игры при счёте 9:9 бахнуло электричество. Ну, обесточило дворец, форс-мажор, с кем не бывает. Но тьма опустилась не только на табло, она залезла в головы чеховским гандболистам. Свет включили, а они так и остались в выключенном состоянии.

Приехавшая Пермь не стала церемониться. После напряжённой первой игры (32:31) на выезде пермяки выдали такое, от чего у местных фанатов волосы зашевелились быстрее, чем бежит крайний игрок в контратаку. 33:22 — это не просто победа, это расстрел на флажках. Чехов, который привык считать себя законодателем «медвежьей» моды, в ответном матче вдруг забыл, как держать мяч, и вспомнил об этом только в раздевалке.

Проблемы у хозяев копились давно, но тут всё рассыпалось как карточный домик. Травма Александра Ермакова для Чехова – это как если из «Крепкого орешка» вырезать Брюса Уиллиса. Молодой Антон Аксюков, который должен был тащить воз, угодил под тот самый голеностоп. И без того дырявая лодка «Чеховских медведей» в одночасье превратилась в решето. Даже легендарный Владимир Максимов на скамейке выглядел так, будто его машинально обокрали, а он спросонья не понял, куда бежать.

«Пермские медведи» Фото: ГК «Чеховские медведи»

Пермь же ловила кайф. Вернувшийся в строй Дмитрий Свистунов чувствовал себя на площадке как былинный богатырь на корпоративе у Ивана Грозного. А когда пермяки поняли, что бронза уже в кармане, решили прихватить с собой ещё и «Золотого медведя» — символический приз, ради которого им требовалось выиграть с определённой разницей. И они выиграли. Так, что у чеховцев до сих пор искрит.

Бронза уплыла в Пермь, а с ней и последние нервные клетки подмосковных болельщиков. Чехов остался ни с чем – четвёртое место. Впервые в своей истории! Хуже всего то, что проблема даже не в физике или тактике, просто «Чеховские медведи» проиграли битву характеров. Они вышли на вторую встречу не как хищники, а как побитые щенки.

Пермяки же доказали: если уж вырубать свет, то так, чтобы соседям было больно. Теперь в медвежьем углу новый царь зверей.

Армейская казнь

Если бронзовый матч напоминал сериал с плохим электричеством, то финал ЦСКА — «Зенит» в Москве превратился в ритуальное убийство с заранее известным финалом. Москвичи даже не скрывали своих намерений. Ещё до стартового свистка они устроили мастер-класс по психологическому давлению: разминающиеся сине-бело-голубые слушали задорное «мы ЦСКА — мы победим!». И это сработало. Питерцы, похоже, поверили в поражение ещё до того, как мяч коснулся паркета.

Закономерность того, что случилось на площадке, просчитывалась элементарно. «Зенит» не побеждал ЦСКА в Москве… Никогда. Последний раз команда из Северной столицы брала здесь очки, когда ещё называлась «Университет-Нева», а дата матча выглядела как палиндром — 22.02.2022. С тех пор для питерцев игра в Москве хуже квеста с сапёром. Даже ничья 30:30 три года назад, которую армейцы вырвали за две секунды до сирены, была для гостей отскоком, а не закономерностью.

В понедельник, 1 июня, надежды «Зенита» развеяли с первой же атаки. Центр защиты ЦСКА выстроил стену такой высоты, что питерские нападающие безнадёжно в неё уткнулись. Капитан Даниил Шишкарёв как опытный дирижёр управлял оркестром, не допуская ни единой фальшивой ноты. А вратари армейцев устроили в воротах шабаш, мячи от них отлетали, как теннисные от ракетки профессионала против школьника.

Даниил Шишкарёв Фото: men.cskahandball.ru

В первом тайме «Зенит» накидал жалкие девять мячей. Девять! За полчаса гандбола. Питерцы упорно делали вид, что ворота соперника заколдованы. На самом деле – никакой магии, просто ЦСКА выстроил перед штрафной стену, которую можно было проходить только с тараном. Но его не выдали.

К перерыву 14:9 означали лишь одно: свет можно выключать, титул уплывает в Москву. Во втором тайме «Зенит» разродился аж 10, и это при том, что армейцы уже переключились на эконом-режим. Итого 19 голов за матч. Для команды, которая год назад рвала всех и вся, это катастрофически мало.

Пока питерцы метались по чужой штрафной как слепые котята, Юлиан Гирик спокойно настрелял шесть мячей, даже не вспотев. А Дмитрий Холмов во втором тайме начал коллекционировать такие сейвы, что зрители за соседними видами спорта оборачивались. На фоне этого балета «Зенит» выглядел как группа поддержки, которой забыли сказать, что танец уже закончился.

«Зенит» в защите Фото: men.cskahandball.ru

Счёт 27:19 — это даже не победа, это диагноз плохой организованности. У «Зенита» не работали ни быстрый отрыв, ни позиционное нападение, ни даже элементарные выходы «один в ноль». Защита ЦСКА под руководством центра съедала каждую попытку пробиться сквозь зону, а вратари доводили питерских нападающих до тихого бешенства.

Дмитрий Торгованов пытался взломать армейскую крепость через индивидуальные действия, но без комбинационной связки это было битьё головой об стену. Там, где должен был работать механизм, искрило и клинило. Организация игры рассыпалась ещё в первом тайме, а во втором её уже никто не пытался собрать заново.

ЦСКА вернул себе корону. Трёхкратный чемпион — звучит гордо. А ещё лучше — требл. Суперкубок, Кубок России, чемпионат — армейцы сняли сливки трижды за один сезон. И, между прочим, это уже второй раз, когда красно-синие проделывают такой фокус. До «Чеховских медведей» им ещё далековато, но кто знает, может, мы увидим новую гегемонию?

В третьем матче необходимости не возникло, и питерцы сели в самолёт с серебряными медалями, которые весят как чугунный мост.

Что это значит для лиги?

Если отмотать на сезон назад, то сценарий был другим. В прошлом году в финале «Зенит» и ЦСКА довели дело до третьего матча, и чемпионский титул забрали питерцы. Тогда казалось, что мы наблюдаем смену вех: чеховская эпоха закончилась, и теперь балом правят две столицы.

Справедливость — дама злопамятная. Нынешний сезон расставил всё по полочкам, и расстановка эта вышла для команды из Северной столицы убийственной. ЦСКА не просто вернул себе царский трон — он вышвырнул с него конкурента веником, указывая при этом пальцем на дверь: «Ты понял, кто тут главный?»

«Пермские медведи» с исторической бронзой врываются в элиту, снося всё на своём пути. А «Чеховские медведи» остались без медалей — это тебе не просто сенсация, это тектонический сдвиг в болоте, где раньше квакали одни и те же лягушки. Кажется, мы входим в новую эру.