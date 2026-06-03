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Непомнящий и Ниманн сыграли вничью в матче из восьми партий в Белграде, подробности, что случилось в концовке

Непомнящий драматично упустил победу! «Самый яркий талант Америки» дожал россиянина
Дмитрий Кряквин
Ханс Ниманн и Ян Непомнящий
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Лучший гроссмейстер России не справился с шахматистом, который пытается отмыться от клейма читера.

В Белграде завершился один из самых ожидаемых шахматных матчей в мире: лидер российских шахмат Ян Непомнящий принял вызов «самого яркого таланта Америки» Ханса Ниманна. Восемь партий с необычным контролем времени, сотня тысяч долларов на кону и соперники, каждому из которых было что доказывать.

Непомнящий пытается вернуться на былые позиции, рвётся в мировую десятку по рейтингу и хочет снова дойти до матча за звание чемпиона мира. Ян не так давно выиграл представительный «Аэрофлот Опен» в Москве и отлично сыграл в «опене» на Сардинии, нокаутировав в последнем туре аргентинского вундеркинда Фаустино Оро.

На «Аэрофлот Опен» Непомнящий был прекрасен:
Непомнящий возвращается в большую игру? Ян снёс всех соперников на турнире в Москве
Непомнящий возвращается в большую игру? Ян снёс всех соперников на турнире в Москве

Ниманн же, борясь за свою репутацию и пытаясь избавиться от клейма (несправедливо навешенного, по мнению американца) нечестного игрока, в подобных матчах разнёс в пух и прах целый ряд ведущих гроссмейстеров мира. Не устоял даже второй призёр недавного турнира претендентов нидерландец Аниш Гири.

Но тут коса нашла на камень – Непомнящий был блестяще готов и шесть партий «порхал, как бабочка, и жалил, как пчела», оставаясь неуязвимым для своего оппонента. Однако на финише случилась настоящая драма. Как три года назад в Астане, когда россиянин играл чемпионский матч с Дин Лижэнем.

Встреча проходила на нейтральной для обоих соперников территории. Когда-то легендарный американец Роберт Фишер, которому Ниманн старается подражать во всём от и до, мечтал о серии матчей с ведущими советскими игроками в Югославии. К сожалению, в эпоху холодной войны организовать их оказалось невозможно по целому ряду причин – политика, перегруженность календаря при логистических проблемах того времени и замашках Фишера сыграть матч то из целых 20 партий, то даже до 10 побед.

Ниманн, которого совершенно не волнует мнение недоброжелателей, критиковавших его за приезды в Россию и матчи с российскими гроссмейстерами, вызвал Непомнящего на поединок ещё на прошлом «Аэрофлот Опен», победа на котором тоже осталась за Яном. Теперь в некотором смысле Хансу удалось пойти дальше своего кумира, ведь за его плечами также два матча с россиянином Даниилом Дубовым.

Американец обыграл Дубова в матче-реванше:
Дубов уступил Ниманну в матче-реванше. Будет ли теперь россиянин спокойно спать?
Дубов уступил Ниманну в матче-реванше. Будет ли теперь россиянин спокойно спать?

Богатые спонсоры Ханса (и это тоже объединяет его с Фишером) обещали призовой фонд в $ 100 тыс., из которых $ 50 тыс. должно пойти на благотворительность (в итоге — в сербские детские дома), а остальные – по принципу «победитель получает всё».

Поединок двух харизматичных и ярких шахматных гладиаторов проходил со строжайшими мерами против жульничества и под надзором известных рефери. Прогрессивным оказался и формат – восемь партий игралось в четыре дня (по две в день) согласно правилам «новой классики», где на обдумывание даётся лишь час с добавкой в 30 секунд на каждый ход.

Перед матчем Ханс Ниманн имел более высокий рейтинг 2742 (и 12-ю строчку в мировом рейтинге) – в прошлой встрече он крупно обыграл одного из ведущих молодых американцев Эвондера Ляна со счётом 3:0, не считая ничьих, и уже одной ногой был в самом топе шахматной элиты. Непомнящий находился ниже с рейтингом 2729, но на его стороне был определённый опыт игры в «новую классику» и вообще более практичный и быстрый расход времени в партиях.

Ян Непомнящий

Ян Непомнящий

Фото: FIDE

Начало матча показало, что слова Яна о желании возвращаться на прежние позиции не являются пустым звуком. Первую же партию он провёл с огромным нажимом, постоянно создавал проблемы противнику в равном, но сложном окончании – и всё-таки заставил Ниманна ошибиться!

Однако волевой Ханс и не думал сдаваться. В партиях, когда он играл белыми, разгорелась принципиальная дуэль в системе Россолимо сицилианской защиты – Непомнящий смело ступил на территорию, где Ниманн считался одним из главных специалистов, и держал там круговую оборону, моментами переходя в опасные контратаки. Ян также белыми старался прощупать соперника по разным направлениям, но ближе к концу матча скорее играл «на удержание» – впрочем, и Ханс избегал излишнего риска, поэтому преимущество в одну победу держалось почти всю дистанцию.

Ниманн прошёл детектор лжи:
Не жулик, а просто гений! Ханс Ниманн успешно прошёл проверку на детекторе лжи
Не жулик, а просто гений! Ханс Ниманн успешно прошёл проверку на детекторе лжи

Развязка произошла в седьмой-восьмой партиях. По окончании матча Непомнящий признал, что формат с двумя партиями в день очень утомителен, и он постарается его больше не повторять. Действительно, противники подустали и уже в седьмой партии напоминали боксёров, висящих друг на друге в последнем раунде изматывающего матча. Ханс Ниманн «шлёпнул» в дебюте, и двойным ударом Непомнящий мог сразу принудить его к решающим материальным потерям, досрочно выиграв матч. Однако прошёл мимо своего шанса, и в итоге партия закончилась вничью. Перед заключительной партией счёт был 4:3 в пользу россиянина.

Скорее всего, разочарование от упущенного шанса, помноженное на усталость, подействовало на Непомнящего крайне негативно. А Ниманн, напротив, провёл решающую партию с воодушевлением и напором, не допустив, согласно компьютерному анализу, практически ни одной неточности. Возможно, Яну стоило проявить бо́льшую гибкость и в решающей партии всё-таки отказаться от проверявшейся весь матч системе в Россолимо с ферзём чёрных на с7. Но если бы, как известно, кто знал – то соломку бы подстелил…

В итоге по результату матча соперники остались при своих. Призовой фонд разделен поровну — 25/25, Непомнящий прибавил два пункта рейтинга (а ведь мог семь – и даже 12 в случае успеха в седьмой партии) и стал ещё чуть ближе к тем позициям, которые занимал после своих побед в претендентских турнирах пандемийного времени.

Непомнящий вновь хочет сражаться за титул:
Сизифов труд. Почему Ян Непомнящий не смог снова выиграть шахматный турнир претендентов
Сизифов труд. Почему Ян Непомнящий не смог снова выиграть шахматный турнир претендентов

Вскоре стартует новый двухлетний претендентский цикл (в текущем ещё предстоит чемпионский матч Гукеш Доммараджу – Жавохир Синдаров), в котором вновь демонстрирующий сильную игру Непомнящий должен стать главной ударной силой российской шахматной школы. Поведёт Ян вперёд и сборную на Олимпиаде – лишь бы до неё оказалась допущена наша команда. Но и Ханс Ниманн тоже, помяните моё слово, добавит свои пять копеек к интриге в претендентском цикле 2027-2028 годов!

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