Непомнящий драматично упустил победу! «Самый яркий талант Америки» дожал россиянина

В Белграде завершился один из самых ожидаемых шахматных матчей в мире: лидер российских шахмат Ян Непомнящий принял вызов «самого яркого таланта Америки» Ханса Ниманна. Восемь партий с необычным контролем времени, сотня тысяч долларов на кону и соперники, каждому из которых было что доказывать.

Непомнящий пытается вернуться на былые позиции, рвётся в мировую десятку по рейтингу и хочет снова дойти до матча за звание чемпиона мира. Ян не так давно выиграл представительный «Аэрофлот Опен» в Москве и отлично сыграл в «опене» на Сардинии, нокаутировав в последнем туре аргентинского вундеркинда Фаустино Оро.

Ниманн же, борясь за свою репутацию и пытаясь избавиться от клейма (несправедливо навешенного, по мнению американца) нечестного игрока, в подобных матчах разнёс в пух и прах целый ряд ведущих гроссмейстеров мира. Не устоял даже второй призёр недавного турнира претендентов нидерландец Аниш Гири.

Но тут коса нашла на камень – Непомнящий был блестяще готов и шесть партий «порхал, как бабочка, и жалил, как пчела», оставаясь неуязвимым для своего оппонента. Однако на финише случилась настоящая драма. Как три года назад в Астане, когда россиянин играл чемпионский матч с Дин Лижэнем.

Встреча проходила на нейтральной для обоих соперников территории. Когда-то легендарный американец Роберт Фишер, которому Ниманн старается подражать во всём от и до, мечтал о серии матчей с ведущими советскими игроками в Югославии. К сожалению, в эпоху холодной войны организовать их оказалось невозможно по целому ряду причин – политика, перегруженность календаря при логистических проблемах того времени и замашках Фишера сыграть матч то из целых 20 партий, то даже до 10 побед.

Ниманн, которого совершенно не волнует мнение недоброжелателей, критиковавших его за приезды в Россию и матчи с российскими гроссмейстерами, вызвал Непомнящего на поединок ещё на прошлом «Аэрофлот Опен», победа на котором тоже осталась за Яном. Теперь в некотором смысле Хансу удалось пойти дальше своего кумира, ведь за его плечами также два матча с россиянином Даниилом Дубовым.

Богатые спонсоры Ханса (и это тоже объединяет его с Фишером) обещали призовой фонд в $ 100 тыс., из которых $ 50 тыс. должно пойти на благотворительность (в итоге — в сербские детские дома), а остальные – по принципу «победитель получает всё».

Поединок двух харизматичных и ярких шахматных гладиаторов проходил со строжайшими мерами против жульничества и под надзором известных рефери. Прогрессивным оказался и формат – восемь партий игралось в четыре дня (по две в день) согласно правилам «новой классики», где на обдумывание даётся лишь час с добавкой в 30 секунд на каждый ход.

Перед матчем Ханс Ниманн имел более высокий рейтинг 2742 (и 12-ю строчку в мировом рейтинге) – в прошлой встрече он крупно обыграл одного из ведущих молодых американцев Эвондера Ляна со счётом 3:0, не считая ничьих, и уже одной ногой был в самом топе шахматной элиты. Непомнящий находился ниже с рейтингом 2729, но на его стороне был определённый опыт игры в «новую классику» и вообще более практичный и быстрый расход времени в партиях.

Ян Непомнящий Фото: FIDE

Начало матча показало, что слова Яна о желании возвращаться на прежние позиции не являются пустым звуком. Первую же партию он провёл с огромным нажимом, постоянно создавал проблемы противнику в равном, но сложном окончании – и всё-таки заставил Ниманна ошибиться!

Однако волевой Ханс и не думал сдаваться. В партиях, когда он играл белыми, разгорелась принципиальная дуэль в системе Россолимо сицилианской защиты – Непомнящий смело ступил на территорию, где Ниманн считался одним из главных специалистов, и держал там круговую оборону, моментами переходя в опасные контратаки. Ян также белыми старался прощупать соперника по разным направлениям, но ближе к концу матча скорее играл «на удержание» – впрочем, и Ханс избегал излишнего риска, поэтому преимущество в одну победу держалось почти всю дистанцию.

Развязка произошла в седьмой-восьмой партиях. По окончании матча Непомнящий признал, что формат с двумя партиями в день очень утомителен, и он постарается его больше не повторять. Действительно, противники подустали и уже в седьмой партии напоминали боксёров, висящих друг на друге в последнем раунде изматывающего матча. Ханс Ниманн «шлёпнул» в дебюте, и двойным ударом Непомнящий мог сразу принудить его к решающим материальным потерям, досрочно выиграв матч. Однако прошёл мимо своего шанса, и в итоге партия закончилась вничью. Перед заключительной партией счёт был 4:3 в пользу россиянина.

Скорее всего, разочарование от упущенного шанса, помноженное на усталость, подействовало на Непомнящего крайне негативно. А Ниманн, напротив, провёл решающую партию с воодушевлением и напором, не допустив, согласно компьютерному анализу, практически ни одной неточности. Возможно, Яну стоило проявить бо́льшую гибкость и в решающей партии всё-таки отказаться от проверявшейся весь матч системе в Россолимо с ферзём чёрных на с7. Но если бы, как известно, кто знал – то соломку бы подстелил…

В итоге по результату матча соперники остались при своих. Призовой фонд разделен поровну — 25/25, Непомнящий прибавил два пункта рейтинга (а ведь мог семь – и даже 12 в случае успеха в седьмой партии) и стал ещё чуть ближе к тем позициям, которые занимал после своих побед в претендентских турнирах пандемийного времени.

Вскоре стартует новый двухлетний претендентский цикл (в текущем ещё предстоит чемпионский матч Гукеш Доммараджу – Жавохир Синдаров), в котором вновь демонстрирующий сильную игру Непомнящий должен стать главной ударной силой российской шахматной школы. Поведёт Ян вперёд и сборную на Олимпиаде – лишь бы до неё оказалась допущена наша команда. Но и Ханс Ниманн тоже, помяните моё слово, добавит свои пять копеек к интриге в претендентском цикле 2027-2028 годов!