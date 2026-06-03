Шесть видов спорта, где теперь всё как до отстранения.

России вернули флаг в фехтовании! Где ещё наших спортсменов допустили полноценно?

Ещё одна международная федерация сняла ограничения с российских спортсменов. Теперь мастера фехтования могут выступать на всех турнирах с флагом и слушать гимн в случае победы. А в каких ещё видах спорта россияне вернулись полноценно? Собрали всё в одном материале.

Фехтование

2 июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с российских спортсменов. Теперь наши атлеты могут выступать под флагом, с гимном и в национальной форме своей страны.

Решение официально вступит в силу с чемпионата мира, который пройдёт 22-25 июля в Гонконге.

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Дзюдо

Международная федерация дзюдо (IJF) была первой федерацией, вернувшей нашим спортсменам флаг и гимн. Случилось это ещё в конце ноября 2025 года.

«Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы разрешить российским спортсменам вновь соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и символикой начиная с турнира «Большого шлема» в Абу-Даби (28-30 ноября)», – говорилось в заявлении организации.

С тех пор российские атлеты без всяких ограничений выступили на нескольких этапах турнира «Большого шлема» и чемпионате Европы.

Тхэквондо

31 января 2026 года важное решение о полноценном допуске приняла Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo). С этого момента россияне смогли выступать под флагом нашей страны. В апреле российские атлеты успешно съездили на Turkish Open 2026.

В 2026 году будет ещё несколько крупных турниров, в том числе серии Мирового Гран-при.

При этом в федерации отметили, что, несмотря на полноценный допуск, проводить международные соревнования на территории России пока по-прежнему запрещено.

Водные виды

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила нашим спортсменам выступать под российским флагом сразу в нескольких видах спорта: водном поло, синхронном плавании, плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду, хайдайвинге.

После прохождения стандартных процедур допинг-тестов россияне могут участвовать в международных турнирах под эгидой World Aquatics. Под своим флагом наши спортсмены уже выступили на этапах Кубка мира. Но будет ли то же самое на чемпионате Европы в августе? European Aquatics пока такое решение не приняла, запросив отсрочку.

В конце года пловцов также будет ждать чемпионат мира на короткой воде — там наши точно выступят без ограничений.

Борьба

Объединённый мир борьбы (UWW) постепенно двигался к отмене нейтрального статуса. В феврале 2026-го нашим борцам разрешили выступать под флагом UWW, а в середине мая официально вернули российский флаг.

Впереди борцов ждут различные некрупные международные турниры, и уже в конце октября наши спортсмены выступят на чемпионате мира.

Гимнастика

Также в середине мая сняла ограничения и Международная федерация гимнастики (FIG). Россиян под своим флагом допустили в спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, спортивной акробатике и аэробике.

Полноценно наши атлеты уже выступили на этапе Кубка мира по акробатике и чемпионате Европы по художественной гимнастике. Впереди также этапы Кубка мира, континентальные чемпионаты и прочие турниры.

Где допущены юниоры?

В ряде видов спорта взрослые атлеты по-прежнему выступают в нейтральном статусе, хотя юниоров допустили до соревнований под флагом. В число таких дисциплин входят шахматы, волейбол, тяжёлая атлетика, ски-альпинизм, триатлон, кёрлинг, хоккей на траве, бейсбол, современное пятиборье и конный спорт.