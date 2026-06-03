«Ухта» убила интригу в «золотой» серии. До чемпионства — одна победа

Финальная серия российской Суперлиги по футзалу переехала в Тюмень, где местная команда вышла на очередное сражение против действующих чемпионов из Ухты. Проиграв две предыдущие встречи, хозяева обязаны были побеждать.

Но что-то вновь пошло не по плану.

Хозяев хватило на девять минут

«Тюмень» начала матч так, как от неё ожидали болельщики, — агрессивно и контролируя ситуацию. Именно подопечные Дениса Абышева повели в игре на второй минуте. Удачно сработала связка Гиорги Гавтадзе и Дениса Неведрова, которые здорово разыграли атаку. Последнему игроку удалось вывести хозяев вперёд — 1:0.

Но уже через несколько минут «Ухта» сравняла счёт усилиями Михаила Москалёва, который справился с эшелонированной защитой тюменцев — 1:1.

Михаил Москалёв Фото: МФК «Ухта»

Последний гол в матче от «Тюмени» случился ещё на девятой минуте — Нилтон Витама удачно спасовал на Александра Дербина как раз в тот момент, когда ворота гостей оказались бесхозными. 2:1.

Парадински опять хорош!

Ну а потом началась феерия от ухтинцев.

Флагманом их корабля стал бразильский нападающий Фелипе Парадински, который в очередной раз оформил хет-трик. Свой первый мяч в этот день он смог отправить в сетку ворот только с третьего (!) раза.

Второй гол случился на 28-й минуте, а хет-трик — на 35-й.

А ещё за ухтинский клуб опять отличились Владислав Мусин-Пушкин и Дмитрий Хусаинов. Все их реализованные моменты — следствие ошибок хозяев.

В итоге в Тюмени на табло были ужасные для местной публики цифры — 2:6.

Четвёртый и, скорее всего, заключительный матч в серии состоится 4 июня. Его начало — в 16:30. Совершит ли «Тюмень» камбэк или отдаст без борьбы этот финал? Узнаем уже в грядущий четверг.