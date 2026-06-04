«У нас жёстко воспитывают». Откровенный разговор с лидером российского настольного тенниса

Лидер российского настольного тенниса Владимир Сидоренко в тяжёлой борьбе во второй раз в карьере взял личное золото национального чемпионата, подтвердив свой статус. А затем рванул во Францию, где с 2023 года играет за клуб «Энбон». Именно там 24-летнего теннисиста и нашёл «Чемпионат», чтобы задать самые разные вопросы — про дисквалификацию за мат, Олимпиаду, жизнь во Франции, китайцев, Овечкина, Сафонова, эмоции и многое другое.

«Вынужденный отдых хочется закончить»

— Володя, это было круто! Насколько это победа для тебя значима?

— Любая победа значима, тем более на чемпионате России. Приятно было подтвердить свой рейтинг первого номера в стране. Но легко точно не было, любой турнир такого уровня требует полной отдачи. Плюс фантастическая атмосфера: большой зал, огромное количество зрителей, топовая организация мирового уровня, один стол, к которому приковано всё внимание.

— Тебе есть с чем сравнивать, конечно.

— Да, и это высочайший уровень организации. С клубными соревнованиями даже смысла нет сравнивать, а вот с большими международными турнирами WTT чемпионат и Суперкубок России вполне сопоставимы. Видно, как много организаторы потратили сил и ресурсов, играть было в удовольствие. А если смотреть не самые крупные турниры WTT, то на некоторых порой даже и раздевалок нет!

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— Ты играешь за «Энбон». Сколько времени в году проводишь во Франции?

— Наверное, 75-80% всего времени.

— Был ли хоть один случай, когда у тебя возникла проблема с визой и ты не смог куда-то добраться?

— Ну я иногда застревал в России, но только потому, что рейсы переносили. Но с визой никогда проблем не было. У клуба есть связи в миграционном отделе, мне без проблем сделали рабочую визу. Вообще, мне визу за неделю сделали. Я игрок клуба, плачу налоги, являюсь законопослушным гражданином. Кому какая разница, какой у меня паспорт? Когда за немецкий клуб играл, тоже без проблем рабочую визу мне делали.

— Проблем с тем, что ты русский, не возникало?

— Ну разве что было во время матчей в Германии в 2023-м, когда зрители что-то кричали. Но и всё. Больше ничего подобного. И уж тем более играть со мной никто не отказывался.

Владимир Сидоренко Фото: РИА Новости

— Ты выступаешь за клуб, с осени 2025-го можешь выступать в международных турнирах. Но не за сборную – пока нас не пускают. Это сильно давит? Вот сейчас командный чемпионат мира прошёл, очередной турнир без России.

— Конечно, есть тоска по игре за национальную команду и обида от того, что мы не играем. Как и у любого спортсмена, наверное. Я за сборную России не играл с 2021 года, когда мы на чемпионате мира выступали. И с тех пор вынужденный отдых, который уже очень хочется закончить.

«Тут нет таких заработков, как в питерском «Зените»

— Насколько настольный теннис позволяет комфортно жить, если ты не Ван Чуцин или Трулс Морегард, а Владимир Сидоренко?

— В этом плане всё нормально, но смотря с чем и с кем сравнивать. Конечно, это не те деньги, что в футболе или баскетболе. Тут нет таких заработков, как в питерском «Зените». Но есть фиксированная зарплата от клуба, от города. Всегда можно ещё какие-то матчи сыграть, если тебя приглашают. Есть бонусы за большие турниры, за победы в отдельных матчах. Если играть хорошо, можно ни в чём себе не отказывать.

— Призовые в больших российских турнирах сопоставимы с тем, что можно заработать в Европе?

— Пока я не знаю, какими точно будут итоговые призовые за чемпионат России, но ребята говорят, очень достойные. С Европой не могу сравнивать, поскольку в клубе, как я уже сказал, зарплата фиксированная, а бонусы за матч небольшие. Но я точно могу сказать, что так, как платят в России за национальные турниры, например, за чемпионат и Суперкубок – такого ни в одной стране нет.

Владимир Сидоренко Фото: Из личного архива спортсмена

— Хотя вряд ли можно считать, что в России настольный теннис такой же культовый вид спорта, как во многих других странах.

— Мне кажется, сейчас ситуация меняется. Федерация очень много делает для того, чтобы настольный теннис стал более популярным, чтобы игроков начали узнавать.

«Я выплеснул эмоции, выругался»

— С какими чувствами вспоминаешь чемпионат России – 2025 в Казани, который закончился для тебя дисквалификацией за слишком бурное выражение эмоций?

— Сейчас с улыбкой, конечно. Но тогда не до смеха было. Представьте себя в моей ситуации: напряжённая игра, всё на тоненького, а тут тебе под руку говорят. Я и выплеснул эмоции, выругался. Конечно, должен был промолчать, но… Я ни в коем случае не хотел кого-то оскорбить или обидеть, просто так сложилось. Я играл против Максима Гребнева, мне арбитр что-то сказала, а я подряд четыре очка уступил. Да, сам виноват – отвлёкся, потерял концентрацию, но эмоции в итоге взяли верх.

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— А в российском настольном теннисе эмоции подавляют? Что за спорт без эмоций? В большом теннисе постоянно обсуждают, как Медведев, Соболенко, Рублёв или Андреева накричали на судей, болельщиков, свою команду, просто выругались.

— В России считают, что настольный теннис – интеллектуальная игра, нужно себя контролировать, как в шахматах. Хотя даже там Магнус Карлсен по столу стучит или ещё что-то подобное происходит. В России даже правило есть – если ракетка со стола упадёт, пусть ты её и несильно кинул, это прямая красная карточка. А если вести себя как в большой теннисе, ни один матч в российском турнире не доиграешь. Там же просто штраф заплатишь, и всё. Для них это как кофе попить.

У нас жёстко воспитывают. Не знаю, верно или нет, но таковы правила. Хотя эмоции – тоже часть шоу, на которое зрители приходят. Отчасти, мне кажется, наш вид спорта в России не такой популярный, поскольку люди любят эмоции: кто-то ракетку бросит, кто-то на стол запрыгнет. Мы, когда в команднике на Играх БРИКС победили, на стол запрыгнули. И нам за это предъявили – мол, так себя нельзя вести. Ну хоть не дисквалифицировали.

Владимир Сидоренко Фото: РИА Новости

— В той ситуации с дисквалификацией тебя многие болельщики поддержали, не поняли совершенно, за что наказали.

— Да, я читал комментарии, смеялся. Были и те, кто начал предлагать услуги психолога, советовал какие-то тренинги. Мне кажется, всё это даже на пользу пошло, я стал более спокойным во время матчей. Ну и после ЧР-2025 выиграл Универсиаду в Германии.

— Из тех, с кем ты сам играл, кто самый эмоциональный?

— Пожалуй, из молодых назову братьев Алексиса и Феликса Лебрунов. Они вообще бешеные оба. Даже на тренировках такие. Год назад я был с ними на сборах, так там ракетки летали и крики стояли. Тренер им ничего не говорит, поскольку такое поведение у них в крови и помогает двигаться дальше. Они узнаваемые парни, живут настольным теннисом. Трулс Морегард тоже очень эмоциональный спортсмен, он и судей на шведском куда подальше посылал, и ракетки на чемпионате мира кидал. Это нормально, люди просто болеют за своё дело и хотят стать лучше. У молодых эмоции проявляются намного чаще, игроки постарше более сдержанны.

— Как думаешь, сможет Трулс когда-нибудь подняться в рейтинге на первое место?

— Всё зависит только от него, конечно. Но быть второй ракеткой мира — это тоже очень и очень круто. Китаец, который перед ним в рейтинге, очень силён.

«Сейчас жизнь стала более сладкая, много соблазнов, соцсети»

— А нынешнего лидера мирового рейтинга можно сравнить с легендами прошлого? С тем же Ма Луном?

— Раньше спортсмены из Китая были сильнее. Потому что у них ничего другого не было, кроме настольного тенниса. Их чуть ли не на полгода на базах закрывали, и они фигачали на тренировках по 15 часов. Сейчас же жизнь стала более сладкая, много соблазнов, соцсети. У нынешних игроков нет одержимости только настольным теннисом, нет такой сосредоточенности на игре, как у прежних звёзд. Ван Чуцин невероятно силён, но с тем же Ма Луном его сравнивать нельзя. Китайцы стали не такими сильными психологически, они теперь обыгрываемые спортсмены, а не роботы.

— Тебя те же самые соблазны не отвлекают?

— Соблазны у всех есть. Нужно просто понимать, чего ты хочешь. Тогда идти к цели будет намного проще.

Владимир Сидоренко Фото: Из личного архива спортсмена

— Как тренируются настольные теннисисты? Есть какие-то особые тренировки? Часто в зале работаете?

— Тренировки самые разные. Конечно, больше всего мы тренируемся на столах. После турниров обычно технику восстанавливаем. Во время тренировок на скорость и реакцию нужно очень быстро перекладывать ракетку, бегать. Отдельно тренировки на выносливость, когда включается всё тело и нужно терпеть 10 минут, стараться, чтобы мяч вообще со стола не падал. Бывают тренировки с большим количеством мячей – тоже на выносливость, на скорость. Отдельно подача и приём. И всё это с постоянной работой в зале. Работа над балансом, мышцами кора. Мы много бегаем по дорожке – от 100 до 400 м. Настольный теннис сейчас трансформировался в силовую сторону. Без серьёзной подготовки на том же чемпионате России просто невозможно провести шесть игровых дней, особенно если ты, помимо лички, играешь ещё в паре и миксте.

— Сколько ты теряешь в весе за такой турнир?

— За чемпионат России потерял 3,5 кг. Тут ничего не сделаешь. Нужно грамотно восстанавливаться, набирать.

— Самый длинный матч в карьере помнишь?

— Честно говоря, не вспомню. Но продолжался он примерно 50 минут, это долго.

— Считается, что спортсмены выходят на пик карьеры в 26-28 лет. Тебе сейчас 24. Резервов полно?

— Я чувствую, что прибавлять можно ещё серьёзно. На мой взгляд, в настольном теннисе пик карьеры при условии соблюдения режима наступает ближе к 30 годам. Я буду стараться, чтобы прогресс был каждый год.

— При условии снятия всех ограничений с российских спортсменов насколько это может дать прибавку в росте мастерства?

— Безусловно, это поможет сделать огромный шаг вперёд. Просто я смогу чаще играть с сильнейшими в мире на самых крупных турнирах, а это всегда помогает расти. Сейчас моего уровня хватает, чтобы спокойно играть с ребятами, которые занимают 50-70-е места в рейтинге. Но если я выхожу на матчи против игроков из топ-15, чувствуется нехватка опыта и оправданного риска. На последнем турнире WTT я проиграл четыре матча ребятам из топ-15 в пяти сетах. Выиграй я у них, сам бы был близок к топ-15 в мире или уже вошёл бы в их число. Нужно работать и ещё больше играть.

«Сафонова во Франции уважают. Но он не суперзвезда»

— Во Франции настольный теннис популярен?

— Сейчас – очень. Именно благодаря братьям Лебрун. Они собирают полные залы, у них куча спонсоров и нереальные заработки. Да и в соцсетях у них масса подписчиков. Понятно, что они и играют очень сильно. Когда Алексис и Феликс приезжают на турниры, народу приходит раза в три больше, чем обычно. По уровню популярности они во Франции как Килиан Мбаппе. Их постоянно приглашают на телевидение, с ними сотрудничают крутые бренды, за час съёмок они получают по € 50 тыс.

— От настольного тенниса чем отвлекаешься?

— Смотрю футбол. Но только самые топовые матчи – ключевые игры Лиги чемпионов, «эль класико», чемпионат мира. Я хорошо катаюсь на сноуборде: меня в детстве ещё папа поставил. Я даже на турнирах по слалому выступал и очень неплохие результаты показывал. На сноуборде катался гораздо лучше, чем в теннис играл. Но теперь это только хобби.

Владимир Сидоренко Фото: Из личного архива спортсмена

— Кто из российских спортсменов самый популярный во Франции? Сафонов, Медведев, Мирра? Или они проигрывают Овечкину?

— Да, Овечкин — суперзвезда, его во всём мире знают. Для кого-то именно он самый популярный из российских спортсменов, кто-то больше Хабиба знает, ну а кто за теннисом следит – Даниила или Мирру. Пожалуй, вот самые популярные и узнаваемые. Что касается Матвея Сафонова, то к нему относятся с большим уважением, однако он не в статусе суперзвезды. Парни из нашего клуба, которые пристально следят за футболом, считают, что он слабее Доннаруммы, но, конечно, сильнее Шевалье.

«Готов играть на Олимпиаде в нейтральном статусе. Глупо говорить иначе»

— Два года назад в Париже прошла Олимпиада с участием нейтральных спортсменов из России. Готов ли ты тоже «нейтралом» поучаствовать в Играх-2028 в Лос-Анджелесе, если будет такая возможность?

— Конечно, я бы очень сильно хотел выходить на матчи в футболке с российскими флагом и гербом. Но нужно подстраиваться под ту ситуацию, которая есть в мире. Не мы сделали так, что российских спортсменов во многих видах спорта по-прежнему не допускают до соревнований.

Да, я готов выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе, если будет такая возможность. Глупо говорить иначе, когда ты бо́льшую часть жизни проводишь на тренировках и соревнованиях, а потом из-за политических причин отказываться и не выходить играть. Всё равно все, и прежде всего мы сами, понимают, кого мы представляем и кто за нами стоит.

Российские спортсмены получили право выступать не только на клубных турнирах, но и на международных стартах в Европе в нейтральном статусе лишь с октября 2025 года. С 2022-го Европейский союз настольного тенниса полностью отстранил Россию и Беларусь.

— Надежда на Олимпиаду-2028 – сильная мотивация?

— Если честно, уже без разницы, есть Олимпиада или нет. У меня достаточно мотивации и без этого. Есть другие турниры. Главное, чтобы была возможность на них играть. Это моя работа. Не пустили на Олимпиаду и надо карьеру заканчивать – это точно не про меня.

— Ты с 2018 года постоянно играешь в Европе. А где себя видишь в будущем – вернёшься в Россию или останешься там?

— Точно в России. Когда нахожусь в Европе, всегда с нетерпением жду возвращения домой. Даже когда понимаю, что будет совсем мало времени и придётся лететь обратно. Но мой дом – Россия.